Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

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18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой Sergei Grits/AP/ТАСС
Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

    Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой    18 августа 2020, 14:16
    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России?

    Надежды противников Лукашенко на блицкриг не сбылись. Батька не только отказался капитулировать, но и проснулся от летаргического сна: начал ездить по заводам, выступать перед массами, убеждать сторонников в готовности стоять до конца и обещать умеренной части протестующих политические реформы. В частности, изменение конституции, за чем могут последовать досрочные президентские и парламентские выборы.

    Собрались

    Это значит, что руководству оппозиции нужно менять тактику протеста от наскока к осаде, что требует, в свою очередь, выстраивания инфраструктуры протеста и его организационного ядра. А поскольку лидерские качества Светланы Тихановской оставляют желать лучшего, ее оставляют знаменем протеста, а управление и направление будут осуществлять через созданный «координационный совет». Пока в нем три с лишним десятка человек, а в перспективе его планируют расширить до 70.

    В штабе Тихановской поясняют, что совет – это «расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти». И вот с этим можно поспорить – как по пункту «наиболее уважаемые», так и по пункту «безопасные и стабильные механизмы».

    Главный вопрос – а кто вообще выбирал этих людей? Ведь тот же координационный совет российской оппозиции в 2012 году создавался на основе рейтингового голосования, в котором приняло участие около 80 тысяч человек. Соответственно, у них была какая-никакая, но легитимность. Состав же белорусских оппозиционеров писался в узком кругу самопровозглашенных лидеров протеста и утверждался их зарубежными адвокатами. Соответственно, это не совет оппозиции, а банальная хунта (хоть там военных людей и нет, но термин уже приобрел расширительное значение, и им называют группу людей, незаконно захватывающих власть).

    С другой стороны, выборы в совет проводить было нельзя. Не потому, что власть не позволит – а потому, что если бы состоялись выборы, то состав хунты был бы совершенно иным. Отражающим точку зрения общества.

    На первый взгляд кажется, что состав хунты вполне разношерстный – она состоит из нескольких сегментов. Есть «представители народа» – делегаты от студенчества, учителей, рабочих, врачей. Среди них, например, минский врач Андрей Витушко – тот самый, который рассказывал белорусам как диагностировать и лечить коронавирус, эпидемии которого в республике, по официальным данным, не было. Есть активисты и представители штабов кандидатов. Есть исследователи – экономисты, политологи.

    Еще один блок – представители белорусского бизнеса, причем не сырьевого, а высокотехнологичного. В нем, например, Людмила Антоновская, владелица международного холдинга «Полимастер» и одна из самых успешных белорусских бизнес-леди.

    Присутствуют и правозащитники. Например, Алесь Беляцкий – председатель правозащитного центра «Вясна» и один из самых известных в Белоруссии политзаключенных. Его судили за то, что суммы пожертвований (в том числе из других стран) на нужды белорусской оппозиции падали на его личный счет.

    Там скопилось около 200 тыс. долларов – и белорусская Фемида расценила это как его личный доход, с которого Беляцкий не платил налог. Правозащитника посадили, и его досрочное освобождение из тюрьмы в 2014-м было одним из подготовительных шагов Минска для нормализации отношений с ЕС. Есть, наконец, творческая интеллигенция.

    «Правильные» люди

    Однако на деле никакой разношерстности в составе координационной хунты нет. Их всех (или почти всех) объединяет одна черта: приверженность антироссийскому белорусскому национализму.

    Взять, например, представленных в списке ученых. «Сергей Чалый и Дмитрий Крук – экономисты, которые занимаются исследованиями. Чалый больше в публичном пространстве, Крук – меньше. Оба за суверенную дистанцию с РФ, но националистами я бы их не назвал. Они сосредоточены на экономике, то есть общественные и политические вопросы их всегда меньше волновали», – поясняет газете ВЗГЛЯД один из российских экспертов, попросивший сохранить анонимность. Однако, по другим же данным, аполитичный Сергей Чалый вел ряд проектов в интересах официального Киева, где он, по словам одного из тамошних политологов, «тусил с местными грантоедами».

    Правозащитник Алесь Беляцкий – русофоб и исполнитель зарубежных заказов. На суде он потребовал себе переводчика с русского на белорусский.

    Что же касается его правозащитной деятельности, то таковой ее можно считать лишь отчасти. «Сама «Вясна» учреждена фондом «Евразия» – то есть Агентством по международному развитию США (USAID), которое развивало эту организацию совместно с фондами Джорджа Сороса и ориентировала на демократизацию бывших советских республик», – говорит Александр Носович. Россияне прекрасно знают, что такое «избирательная правозащита» – отечественные «правозащитники» в 90-е годы баловались этим очень часто. Например, когда защищали права террористов на Северном Кавказе и игнорировали нарушение прав русских в тех же самых регионах.

    Гражданская активистка Алана Гебремариам, как отмечает известный российский политолог Владимир Корнилов, «привлекалась к ответственности за несанкционированный митинг против интеграции с Россией». А известный художник Владимир Цеслер известен тем, что поглумился над белорусским гербом. Пожилое дарование выложило на свои страницы в соцсетях вариант, в котором солнечные лучи (за которыми проступает контур Белоруссии) заменены на прутья решетки.

    Что же касается интеллектуально-идеологического блока хунты, то он весь как на подбор представлен открытыми деятелями и идеологами белорусского антироссийского национализма. «Тут три группы. Представители радикального белорусского национализма, настроенные на свержение власти – например, Александр Добровольский, Виталий Рымашевский. Представители системного национализма – люди, которых Лукашенко последние несколько лет пытался прикормить и сделать ручными в рамках политической системы. В частности, Павел Данейко, Алесь Дуко. И третьи – банальные грантоеды из числа творческой интеллигенции, которых можно охарактеризовать как национал-либералы, финансирующиеся с Запада. Например, Андрей Курейчик, Юрий Хващевский», - говорит газете ВЗГЛЯД политолог, шеф-редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

    Знакомые все лица

    В России наиболее известной является, конечно, писатель Светлана Алексиевич. Репутация ее, мягко говоря, неоднозначна. Она оправдывала убийц Алеся Бузины, призывала киевские власти запретить русский язык как таковой. За активную борьбу с российской историей в своих книжках она получила Нобелевскую премию по литературе.

    Однако Алексиевич отнюдь не самая интересная персоналия в этом списке. Присутствует там, например, Юлия Чернявская – вдова основателя портала tut.by (который сейчас обеспечивает информационное сопровождение протеста) и в то же время известный в Белоруссии культуролог, продвигающий националистические идеи. Будучи на порядок умнее Алексиевич, она на всех площадках говорила о том, что белорусский национализм – не опасный и не агрессивный, что никто не собирается уничтожать «русскость» через, например, разрушения памятники Пушкину.

    Есть в списке и националисты-практики – например, владелец сайта Symbal.by Павел Белоус, активно продвигающий «белорусскую национальную символику».

    Да, с точки зрения прозападной оппозиции он – молодой, успешный и патриотический бизнесмен. Белоус уже несколько лет успешно занимается промоушеном связанных с Литвой и БНР белорусских символов через свой онлайн магазин, внедряет их в массы, проводит различные просветительные мероприятия. Однако они не упоминают, что господин Белоус был частым гостем в Киеве, через который подавался на польские и американские гранты (которые частично и обеспечили его финансовую успешность). И тем более они не упоминают, что господин Белоус помогал белорусским наемникам, которые воевали на стороне Киева против ДНР и ЛНР.

    Выбраны и «правильные» партийные лидеры. «Вот, например, господин Виталий Рымашевский, сопредседатель партии "Белорусская Христианская демократия". Он из тех национал-радикалов, которых белорусский КГБ еще в 2006 году обвинял в том, что они получают деньги на организацию цветной революцию в Минске от ЦРУ через агентурную сеть литовского Департамента Госбезопасности. У этой партии четко прослеживаются связи с литовскими радикальными партиями, и свои мероприятия они часто проводили в Вильнюсе на местных белорусских националистических площадках», - поясняет Александр Носович.

    Трансформация протеста

    После прочтения списка вопрос о том, почему не было выборов, отпадает сам собой. Белорусское пророссийское (или, по крайней мере, не антироссийское) большинство ни под каким соусом не избрало бы такой русофобский состав. В нем обязательно оказались бы – причем в большинстве – другие уважаемые люди, которые выступают за сохранение и даже углубление отношений с Москвой. Те, кто как раз недоволен антироссийской политикой Батьки. Однако в этом случае цели протеста, которые ставятся его западными спонсорами, достигнуты не будут – ведь пойдет речь не о развороте Белоруссии к Европе передом и к России задом, а о смене лукавого президента на того, кто наконец-то займется интеграцией Минска в состав Союзного государства. Именно поэтому было принято решение зафиксировать прозападное ядро протеста, а также его антироссийскую идеологию.

    Со стратегической точки зрения оппозиция, конечно, сделала ошибку. Сила и масштаб белорусского протеста обеспечивались за счет его демонстративной аполитичности – против Лукашенко вышли представители всех идеологий, объединенные целью провести в стране досрочные выборы и на них уже решить, кто и как будет управлять страной. У Тихановской не было политической субъектности, поэтому за нее голосовали и ее поддержали. Сейчас же хунта намеренно политизирует протест – переводит его из формы «мы все тут объединились для смещения надоевшего Батьки» в форму «мы собираемся тащить всю Белоруссию от России к Западу».

    Вопрос теперь в том, как протестующие отреагируют на то, что ими теперь будут руководить националисты и городские сумасшедшие, которые фактически крадут у них протест. В России, например, это привело резкому снижению Болотной активности – после того, как трибуну там захватили Навальные и Собчак, ряд протестующих (вышедших для того, чтобы отрезвить зарвавшуюся, по их мнению, власть) быстро дистанцировались от столь токсичных персонажей. Произойдет ли такое же в Белоруссии?

    По мнению одних экспертов, вряд ли. «Масса иррациональна. На майдане в Киеве все хихикали "покажите мне бандеровцев". Ядро использует массу в своих целях», - говорит газете ВЗГЛЯД шеф-редактор российско-белорусского проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов. Другие же считают, что белорусы очень быстро разберутся что к чему и кто с кем. Причем речь не только о простых протестующих, но и потенциальных перебежчиков из числа чиновников –

    многие задумаются над тем, стоит ли им вставать на сторону хунты, которая после победы устроит всеобщую люстрацию?

    Многое тут будет зависеть, конечно, от двух факторов. Во-первых, смогут ли пропагандисты Лукашенко подсветить русофобский характер хунты? Если да, то им удастся перевести противостояние из сферы справедливости и прав человека в область геополитического выбора и принципа «меньшего зла» во власти. Во-вторых, как отреагирует на состав хунты Москва? Будет ли она молча смотреть на происходящее или станет сейчас создавать (при помощи или нейтралитете Батьки) альтернативную пророссийскую оппозицию, заманивая в ее ряды адекватных белорусов?

    Ряд белорусских политиков (например, лидер Либерально-Демократической партии Олег Гайдукевич) уже создают пророссийские общественные движения с прицелом на будущие выборы. И если Москва правильно разыграет свои карты, то белорусская хунта действительно развалит белорусский протест.


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