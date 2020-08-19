Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР

Взгляд
19 августа, среда  |  Последнее обновление — 17:24  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
Перейти в раздел…

Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
Перейти в раздел…

Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
Перейти в раздел…

Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...

Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
Перейти в раздел…

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия заявила протест Норвегии после задержания заместителя торгпредства
    Лукашенко поручил усилить охрану границ Белоруссии ЕС заявил о готовности помочь с «трансфером власти» в Белоруссии Арестованного за шпионаж норвежца связали с «Северным потоком» Ефремов сделал замечание Добровинскому
    Меркель призвала не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии Минздрав Белоруссии подтвердил гибель третьего пострадавшего в ходе протестов Блогера Пыжа обвинили в перевозке на Украину секретных данных о метро Москвы Рядом с Солнечной системой нашли почти сто коричневых карликов
    Лукашенко пригрозили включить в санкционный список ЕС Fitch предупредило Белоруссию об экономических последствиях беспорядков Космонавт запечатлел пять странных объектов над Землей Владельцы отеля с видом на Кремль прокомментировали сообщения о его продаже

    международный скандал


    Норвегия выслала дипломата России

    экономические связи


    В Белоруссии объяснили опасность разрыва отношений с Россией

    международное расследование


    Погребинский: В истории с «вагнеровцами» в Минске рано ставить точку

    Видео

    забастовка на «Беларуськалии»


    Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

    «транзит власти»


    Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

    общественная норма


    Голландия начала переход к бесполому обществу

    путч в Мали


    В Африке доказали, что демократия без денег не работает

    Зона комфорта


    Игорь Мальцев: Миллионы мартышек с зеркальными камерами

    Проклятые хиппи


    Тимур Шерзад: Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

    Война с собой


    Павел Волков: Майдан расчеловечивает всех

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Кризис в Белоруссии расколол бывший СССР

    Некоторые соседи Белоруссии полагают, что при любом исходе событий смогут заработать на политическом кризисе в республике    19 августа 2020, 16:30
    Фото: Igor Zehl/CTK/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    За событиями в Белоруссии внимательно следят не только в России, но и в других странах постсоветского пространства. Понятно, что оценивают их через призму собственных интересов. Кто-то в стиле Сороса планирует заработать на чужой беде. Кто-то греет собственное эго. Кто-то защищает друга и обличает врага. А кто-то поступит так, как советовал Владимир Ленин – будет учиться, учиться и еще раз учиться.

    Реакция Прибалтики, в общем-то, понятна. Литва, Латвия и Эстония со свойственной им задержкой (не из-за особенностей национального характера, а из-за необходимости согласовать единую позицию внутри ЕС), но все же четко и открыто заняли антилукашенковскую позицию. Сейм Литвы практически единогласно (120 голосов «за» при двух воздержавшихся) не признал выборы в Белоруссии состоявшимися и, соответственно, Лукашенко их победителем. Кроме того, парламентарии призывают к санкциям в отношении официальных лиц Белоруссии. Примерно такое же решение принял Сейм Латвии и руководство Эстонии.

    По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, власть в Белоруссии валяется под ногами.

    Кому-то может показаться, что эта позиция противоречит национальным интересам стран Прибалтики. Что политическая нестабильность будет им стоить очень дорого – как с точки зрения выпадения доходов от белорусского транзита (а экономики независимых Прибалтийских государств отнюдь не страдают от переизбытка денег), так и в плане потери возможностей для другого сотрудничества. Например, в 2021 году Латвия и Белоруссия должны на пару принимать чемпионат мира по хоккею – и теперь он оказался под вопросом.

    Однако власти Прибалтики надеются, что кризис все-таки не продлится долго, а если вдруг продлится, то они смогут компенсировать выпадающие доходы иными способами заработка. Например, могут стать каналами для финансирования белорусской оппозиции. Точками их обучения, снабжения, складирования и вещания. Даже если случится для них самое страшное – в белорусской партии победу одержит Москва и возьмет страну под свой контроль – то Прибалтика все равно считает, что окажется в выигрыше. Ведь тогда Штаты будут накачивать ее ресурсами, солдатами и, возможно, базами.

    На киевских харчах

    Антилукашенковскую позицию заняли не только те, кто находится в конце западного стола народов, но и те, кого держат в сенях и за стол не пускают. Например, Украина. Владимир Зеленский не только обеспечил засылку украинских боевиков на минские протесты, но и отозвал своего посла из Белоруссии для консультаций. «Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», – пояснил представитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.

    Под «действиями» в данном случае подразумевалась выдача взятых Минском в конце июля в заложники российских граждан (сотрудников ЧВК) Москве, а не Киеву – несмотря, по словам Кулебы, «на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине». «Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям», – заключает украинский дипломат.

    В Киеве не просто идут на конфликт с Батькой, но и надеются на этом конфликте заработать. Собственно, Украина уже зарабатывала – пользуясь желанием Батьки не ссорится с Киевом, украинские эксперты реализовывали на западные деньги различные проекты на Белоруссию и с белорусами. Значительная часть нынешнего координационного совета оппозиции участвовала в этих проектах и была частым гостем в Киеве. Участвовали, что интересно, и белорусские дипломаты.

    «Белорусские власти не понимали, что тут происходит, а их посольство в Минске вообще все прощелкало. Предыдущий посол (Валентин Величко, умерший в 2018 году) был престарелый. Новый – Игорь Сокол – братается у нас тут с поляками. Ходит на все польские мероприятия, по Балто-Черноморскому союзу, проекту «Междуморье». И не просто везде выступает по-белорусски, но и говорит, что этот исторический союз Польши, Литвы, Белоруссии и Украины рано или поздно станет реальностью», – рассказывает газете ВЗГЛЯД один из украинских политологов.

    Сейчас этой инфраструктурой уже начинают активно пользоваться. В Киеве рассказывают, что в последнее время туда стало заходить очень много западных денег на проекты, связанные с Белоруссией. Самих украинцев уверяют, что если Батька падет, то именно через Украину в Минске будут совершаться «демократические преобразования».

    На ваш взгляд

     
    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?



    Обсуждение:  79 комментариев

    От молчания до фонтанов

    Другая страна постсоветского пространства, находящаяся в западных сенях – Грузия, заняла более осторожную позицию. На белорусских протестующих Тбилиси, в отличие от Прибалтики и Украины, не заработает, а вот лишние проблемы в случае победы Лукашенко получить может. Ведь активная поддержка протестующих со стороны грузинских властей может привести к активной поддержке Минском абхазских и югоосетинских властей.

    Поэтому Тбилиси не отзывал посла Валерия Кварацхелию, а наоборот, срочно его вернул в Минск (посол находился в Грузии с 6 августа). Радикальная оппозиция (для которой Лукашенко=Путин) недовольна, однако самой жесткой реакцией грузинских властей можно считать слова президента страны Саломе Зурабишвили.

    «Грузия уважает европейские ценности и верна демократическим принципам, на которых основываются развитие, прогресс и возвращение в европейскую семью двух наших дружественных государств. Надеемся, что нынешний процесс завершится так, что не навредит и не воспрепятствует демократическому и европейскому будущему Беларуси. Мы дистанцируемся от любого насилия. Верим, что Беларусь и ее народ смогут решить свое будущее демократическим путем», – отметила она.

    Понятно, что для нее «возвращение в европейскую семью» – это отрыв от России, при которой Грузия и вошла в европейскую семью как часть Российской империи. Семью, статуса члена которой (именно члена, а не обслуживающего персонала) лишилась после выхода из РФ и разрыва отношений с Москвой.

    Впрочем, по сравнению с реакцией Азербайджана, позиция Грузии просто фонтанировала красноречием. После поздравления Александра Лукашенко со стороны Ильхама Алиева азербайджанские СМИ протесты словно не замечают. Не просто потому, что президент поздравил, а потому, что Лукашенко считается очень большим другом азербайджанского народа и лично Ильхама Гейдаровича. Другом, который познается для Баку в том числе и в «карабахской беде». Пользуясь своим статусом страны–члена ОДКБ, Лукашенко может заблокировать действия организации в случае очередного обострения армяно-азербайджанского конфликта.

    В Армении, понятно, некоторые СМИ тоже учитывают эту дружбу. Никола Пашиняна критикуют за то, что он поздравил Лукашенко с победой. Да и в целом армянская общественность симпатизирует протестам. Не потому, что надеется на них заработать – в Армении относительно недавно произошла «бархатная революция», и у населения сразу же возникают соответствующие ассоциации.

    Некоторые сравнивают белорусского президента с бывшим главой Армении Робертом Кочаряном (который, по мнению новых властей, в свое время тоже жестко и несправедливо разгонял протесты, за что сейчас должен быть посажен). И эта позиция армянского общества – еще один жесткий урок для Батьки о том, что не нужно предавать старых друзей ради возможности завести новых. Ведь еще несколько месяцев назад Минск и Ереван плечом к плечу требовали от России снижения цены на газ.

    Казахстан будет учиться?

    Если уж говорить об уроках, то главный для себя все же должен извлечь Казахстан. Урок о том, что такое диверсификация и к чему она идет.

    Да, на первый взгляд Белоруссия находится очень далеко от казахских степей, и события там местные политики и эксперты оценивают весьма схематично. «Протест воспринимается именно через призму борьбы интеграции и разделения региона, – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. – Официально Казахстан поздравил Лукашенко с победой, причем явно искренне стремясь его поддержать. Отношения между странами на высоком уровне, развиваются торговые связи. Реакция оппозиции обратная. Их спикеры восторженно отзываются о Тихановской и успехах протеста. Причем речь не о субъективных оценках, а о восприятии протеста как движения против существующего в Евразии политического устройства. Атакуя Лукашенко в Минске, протестующие выступают против евразийского проекта и против Путина с Назарбаевым и Токаевым».

    Однако Казахстан в чем-то похож на Белоруссию. Власти страны тоже пытались заниматься диверсификацией – причем как во внешней политике (делая это, правда, на уровень порядочнее, чем Лукашенко – никого не кидая и не шантажируя), так и во внутренней, пестуя собственных националистов. И очень хочется надеяться, что казахстанские элиты сделают вывод из белорусских событий: что диверсификация не спасает страну от евроатлантического вмешательства, а выпестованные националисты в любой момент могут обернуться против своих родителей.

    Было бы также неплохо, если этот урок выучили и другие страны Средней Азии, которые слишком сильно зависят от России и слишком сильно пытаются продемонстрировать собственную независимость. Пример Белоруссии показал, что из всех великих держав, имеющих интересы на постсоветском пространстве, лишь Россия (ну и немного Китай) заинтересована в том, чтобы государства региона развивались и богатели, а не становились чьим-то плацдармом для ведения войны. Ну или просто колоссальной зоной нестабильности под боком у трех (считая еще и Иран) великих держав Евразии.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •