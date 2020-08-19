Тихановская обратилась с призывом к европейским лидерам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в день саммита ЕС заявила, что призывает европейских лидеров не признавать итоги выборов.

«Я призываю вас не признавать эти фальсифицированные выборы. Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира... Я призываю вас подержать пробуждение Белоруссии», – сказала она в видеообращении на YouTube-канале «Страна для жизни».

Также Тихановская призвала все страны уважать принципы международного права, суверенитет Белоруссии и выбор белорусского народа.

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель сообщал, что созвал Евросовет по Белоруссии на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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