Австрия призвала ЕС ввести санкции за насилие в Белоруссии

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии.

Такое заявление политик сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Белоруссии. Поскольку я считаю, что будет иметь решающее значение ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие», – заявил Курц.

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. В понедельник был обнародован список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Оппозиция в ответ заявила, что не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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