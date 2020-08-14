Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

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14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...

Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

    Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста    14 августа 2020, 14:58
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков,
    Анастасия Куликова

    Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии.

    Александра Лукашенко больше нельзя считать легитимным президентом Белоруссии, заявил в пятницу президент Литвы Гитанас Науседа, причина – в Белоруссии «нет свободных демократических выборов». Науседа пригрозил, что против Минска могут ввести санкции, если ситуацию в соседней стране не урегулируют мирным путем, передает ТАСС. В Белоруссии должны быть проведены перевыборы, заявил спустя несколько часов и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он тоже настаивает на «прозрачности» нового голосования и присутствии там иностранных наблюдателей.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель «потрясена» сообщениями о том, что задержанные в Белоруссии подвергаются насилию. Она призвала власти Белоруссии «освободить людей без условий и немедленно, их права на собрания, информацию и свободу слова должны соблюдаться».

    Накануне Науседа, а также еще трое его коллег по ЕС из Польши, Эстонии и Латвии выступили с совместным обращением к Лукашенко, предложив свое посредничество для мирного выхода из кризиса. В четверг госсекретарь США Майк Помпео также потребовал провести новые выборы президента Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Он пригрозил Минску санкциями, в частности прекращением поставок нефти. К введению против Минска карательных мер призвала в пятницу и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На весь этот хор угроз и упреков Минск ответил в удивительно мягком тоне. Министр иностранных дел Владимир Макей в пятницу заявил, что Белоруссия «готова к конструктивному диалогу» с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране.

    Тем временем кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, бежавшая после выборов в Литву, в пятницу наконец прервала молчание и выступила с новым обращением в Сети. Она пообещала перевыборы – как новоизбранный глава государства.

    В четверг же 20 дипломатов из европейских стран в Минске демонстративно возложили цветы у метро «Пушкинская» – на месте гибели одного из протестовавших. Напомним, участник протеста в Минске Александр Тарайковский погиб, по версии белорусских властей, когда собирался бросить взрывное устройство в силовиков. Сообщалось, что у погибшего была судимость за нанесение тяжких телесных повреждений.

    Лукашенко не боится санкций, которыми грозят США и ЕС, он более 20 лет жил под самыми жесткими санкциями и привык к ним, считает руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Однако такая реакция Запада, по его мнению, поощряет протестующих, что можно считать частью сценария по смене режима.

    «Манифестанты чувствуют поддержку. Особенно после того, как послы стран Запада возложили цветы на месте гибели одного из протестующих.

    Безусловно, этот жест – определенная легитимация протестов. И это поведение преследует цель – усилить давление на белорусскую власть, – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД. – Представьте себе, что на протесты в самой Польше или США, например, приходят послы зарубежных государств и возлагают цветы. Это безусловное вмешательство во внутренние дела. И мы видим, как белорусское руководство, стиснув зубы, терпит это».

    Бортник предполагает, что страны Запада, особенно антироссийская ось внутри Европейского союза и соседи Белоруссии, приняли решение добиваться свержения Лукашенко. «Каким будет инструмент – то ли перевыборы, то ли уход в отставку, то ли через уличные протесты – уже второстепенно», – добавил он.

    Эксперт напомнил, что в феврале 2014 года при посредничестве Польши и Германии оппозиция заключила соглашение с Януковичем о мирном завершении Майдана. Потом та же Польша отказалась выполнять это соглашение, нарушив обязанности посредника. Янукович оказался обманутым. Примерно то же разворачивается в Минске, считает политолог. «Прибалтийские страны для достижения своей цели используют традиционный инструмент – предлагают себя на роль посредников, а с другой стороны, своим давлением ведут дело к смене власти», – пояснил Бортник.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал отказ Литвы и других стран признавать Лукашенко президентом стандартным сигналом – он неоднократно использовался в истории, в дипломатической практике. Он напомнил, что целый ряд западных стран не признают легитимность президента Сирии Асада. «Соответственно, если президент нелегитимный, то на него не распространяются стандартные принципы международного права», – добавил Кортунов.

    Политолог не исключает того, что с Белоруссией повторится сценарий Венесуэлы, когда целый ряд западных стран отозвали свое признание Николаса Мадуро и взамен признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо. «Сразу возникло много новых возможностей для давления на Венесуэлу, – отметил он. – Непризнание Лукашенко президентом – очень серьезный ход. Литва для Белоруссии, конечно, важный сосед, партнер. Но все-таки это относительно небольшая страна. Если Евросоюз в целом откажет в признании, то последствия для Лукашенко могут быть существенными», – предположил Кортунов.

    Как заявлял ранее в интервью газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, «если Лукашенко вынудят провести перевыборы, то шансы на его победу ничтожны. Совершенно ясно, что он проиграет». «Как и любой нормальный человек, я негативно отношусь к тем методам, которые применяет Лукашенко против оппозиции. Это отвратительно. Но победа оппозиции может сказаться на Белоруссии хуже, чем правление Лукашенко», – сказал политолог. Он добавил, что приход к власти насильственным способом может закончиться также печально, «как это произошло на Украине». «Поэтому лично у меня есть проблема выбора стороны, которой хочется симпатизировать», – подчеркнул Погребинский.

    Технологии Майдана не стоят на месте

    Эксперты видят прямые параллели между событиями в Белоруссии и «оранжевыми революциями» на Украине, в Армении и в дальнем зарубежье. Зато для самих белорусов такие политтехнологии – в новинку. Ничего подобного в республике не случалось со времен распада Союза.

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко убежден, что избирательная кампания оппозиции оказалась «творческой находкой» и вряд ли была под силу местным политтехнологам. «Как с точки зрения отбора персонажей, так и с точки зрения их индивидуального имиджевого и визуального позиционирования очень неплохо работали с образом женского трио – Тихановская, Цепкало, Колесникова. Видно, что работали хорошие политтехнологи, скорее всего американские», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД.

    Что касается самих технологий протеста, то большинство из них не новы – они были отработаны на Украине и в Гонконге. «Например, программа Psiphon для обхода интернет-блокировок. Кроме того, и там и здесь применялась отработанная технология коммуникации между мобильными устройствами без интернета и сотовой связи через Bluetooth», – поясняет Минченко.

    Минские политологи оценивают события в своем городе как «распыленный политический майдан», поскольку он лишен «конкретного центра», к которому добавляется метод «булинг-майдана» – это сетевая травля чиновников и силовиков. Так считает сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский. «Стоит признать творческий подход организаторов протеста. Они легко меняют форматы, например, быстро переключились от жестких драк с милицией на подчеркнуто мирные акции с большим привлечением женщин в белой одежде и с детскими колясками в руках», – говорит эксперт, напоминая, что похожий метод, кстати, применялся в Ереване во время «цветной революции» два года назад.

    При этом государственная пропаганда мало что может противопоставить оппозиции – она по сути проиграла информационную войну, считает Петровский.

    Политтехнологи из Киева отмечают несколько особенностей белорусского протеста. В отличие от Украины, в Белоруссии отсутствуют оппозиционные телеканалы и олигархи, поэтому альтернативными источниками информации стали Telegram-каналы, в первую очередь Nexta Live. Эксперты подозревают, что этот Telegram-канал, чья редакция находится в Польше, опекают власти всего Евросоюза. Аудитория этого канала, принадлежащего 22-летнему блогеру Степану Путило, за неделю выросла с 350 тысяч до 1,7 млн подписчиков.

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    «Благодаря VPN каналы работали даже при блокировке интернета и превратились в направляющую силу протеста. Эти каналы в разы дешевле телевидения, но в экспертных кругах уверены, что этот бенефис хорошо оплачен. Лента на Nexta обновляется чуть ли не ежеминутно, проводятся стримы с мест событий. Такую скорость не могут позволить себе медиа даже с хорошими бюджетами, и уж тем более Telegram-канал 22-летнего парня», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, который в свое время консультировал на Украине «оранжевую принцессу» Юлию Тимошенко.

    По мнению политтехнолога, важным элементом белорусских протестов стала попытка запустить общенациональную забастовку, чего не было на Украине. «А постановочные записи сжигающих форму ряженых «десантников» – это просто элемент информационной войны, равно как и сообщения о российском спецназе, который якобы высадился в Белоруссии. Мы все это уже проходили в Киеве. Это чистый постмодерн, когда реальности нет, но ее конструируют», – считает Золотарев.

    «Лукашенко готовился к попытке Майдана. Похоже, белорусские силовики разбирали те события в Киеве поминутно и оказались готовы к этому. В частности, они не позволили манифестантам закрепиться на плацдарме в центре столицы», – констатирует эксперт.

    Но белорусские правоохранители все равно повторили ошибку украинских коллег – они действовали только на устрашение. Теперь это может привести к обратному эффекту, когда протест приобретет синергию ответного ожесточения, когда против власти начинают выступать даже те, кто неделю назад и не помышлял об этом.

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