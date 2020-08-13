Представители стран ЕС в Минске возложили цветы на месте гибели участника протестов

Представители нескольких европейских стран в Минске возложили цветы на месте гибели одного из протестовавших, всего в церемонии участвовали порядка 20 дипломатов.

Европейских дипломатов окружили собравшиеся у района метро «Пушкинская» люди, они поблагодарили представителей ЕС за проявление солидарности, передает ТАСС.

На данный момент на площади собрались порядка 1 тыс. граждан. Некоторые пришли с цветами, букеты прикрепляют к металлическим оградам.

Напомним, участник протеста в Минске погиб в столкновении со спецназом Белоруссии. Сообщалось, что погибший был жителем белорусской столицы, у него есть судимость за нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.

В четверг колонна сторонников оппозиции выдвинулась по тротуару проспекта Независимости в центр Минска. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков.