Участник протеста в Минске погиб в столкновении со спецназом

Один из протестующих получил несовместимые с жизнью травмы в ходе массовых беспорядков в Минске, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел во время несанкционированной акции протеста на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются, передает «Sputnik Беларусь».

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«В ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», – цитирует Telegram-канал RT пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов (его поддержал 4 млн 659 тыс. 561 избиратель). За Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% (587 тыс. 411). Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства.

В Белом доме призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим. Насилие против протестующих в Белоруссии осудил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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