США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим

Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией после выборов в Белоруссии и призывают Минск воздержаться от применения силы к протестующим, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения доступа к включению в бюллетени для кандидатов, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Мы призываем власти Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы», – сказал она.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Явка составила 84,17%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник в Белоруссии начались новые задержания.