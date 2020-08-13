Помпео призвал провести новые выборы в Белоруссии

В Белоруссии необходимо провести новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», – передает слова Помпео ТАСС.

Ранее в четверг глава Помпео сообщил о том, что Вашингтон может принять решение о санкциях и приостановке поставок нефти Белоруссии. Он выразил уверенность, что США «рассмотрят каждый из этих вопросов».

Он также добавил, что Вашингтон «обеспокоен выборами и глубоко разочарован, что они не были более свободными и честными». «Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться», – сказал он.

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста из-за нежелания оппозиции признавать результаты выборов. Так, митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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