На Украине созревают условия для возвращения Львова Польше

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16 мая, суббота  |  Последнее обновление — 17:31  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» лишился поддержки немецкого регулятора Фото: REUTERS/Anton Vaganov
У «Северного потока – 2» новые проблемы. Германия отказалась вывести строящуюся трубу из-под действия газовой директивы ЕС. Это означает, что половина газопровода обречена стоять пустой. Впрочем, 50 лет назад Запад тоже пытался помешать СССР поставлять газ в Европу по известному сейчас всем газопроводу через Украину. Несколько вариантов решения проблемы есть и сейчас. Подробности...
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Что даст России, Китаю и США лидерство в создании вакцины от коронавируса

В гонке за вакциной от COVID-19 участвует более сотни медицинских центров по всему мируФото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Участники околонаучной гонки за право спасти человечество от пандемии COVID-19 ведут себя все более напористо. Так, США обвинили китайских хакеров в попытке украсть американские разработки вакцины. Россия ни с кем не ссорится, но есть надежда на появление нашей вакцины уже к сентябрю. Об успехах заявляли фармацевты в Британии, Германии и Израиле. Какие преимущества получит страна, первая создавшая необходимый сейчас всему миру препарат? Подробности...
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Зачем России приписывают жертв от коронавируса

Все случаи коронавируса в России тщательно фиксируются согласно указаниям ВОЗФото: Илья Питалев/РИА Новости
Низкая смертность от коронавируса – ключевой критерий оценки успешности борьбы страны с эпидемией. По этому показателю Россия существенно опережает другие страны. В ответ в западных и антироссийских СМИ началась кампания по дискредитации достижений отечественной медицины с заголовками типа «Почему коронавирус не убил больше русских». Какова на самом деле статистика по умершим в России? Подробности...
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На Украине созревают условия для возвращения Львова Польше

Всего сто лет назад Львов был польским городомФото: общественное достояние
Незначительная, казалось бы, спортивная новость вызвала много шуму на Украине. Малоизвестный волейбольный клуб из Львова подал заявку на участие не в украинском, а в польском чемпионате. «Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе», уже заявляют в Варшаве. И, возможно, перед нами только начало большого и очень важного политического процесса. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Судьбы «Северного потока – 2» и Украины связаны, как никогда прежде

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кризис ускорит передел сфер влияния в рамках проекта большой регионализации. И Украина в этом раскладе может оказаться ненужной никому, кроме России. Подробности...
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Неужели мы не доросли до электронного голосования?

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В Древней Греции голосование осуществлялось с помощью бобов: белый – «за», черный – «против». Использовались и черепки вместо бюллетеней. Слушали бы нашу оппозицию, так бы и возились с черепками по сей день. Подробности...
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Капутобесие

Алексей Алешковский, сценарист
Фашизм вырастает из мистического брака высоколобых идиотов с кровожадными дегенератами. Путь от благородных порывов Майдана до сожжения людей в Одессе и открытия памятников эсэсовцам был недолог. Подробности...
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              На Украине созревают условия для возвращения Львова Польше

              Всего сто лет назад Львов был польским городом   16 мая 2020, 17:00
              Фото: общественное достояние
              Текст: Николай Стороженко

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              Незначительная, казалось бы, спортивная новость вызвала много шуму на Украине. Малоизвестный волейбольный клуб из Львова подал заявку на участие не в украинском, а в польском чемпионате. «Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе», уже заявляют в Варшаве. И, возможно, перед нами только начало большого и очень важного политического процесса.

              Санкт-Петербург считается культурной столицей России, Львов имеет такой же статус на Украине. В обоих случаях, очевидно, – из-за присущего этим городам европейского лоска.

              Однако украинский Львов в отличие от своего российского побратима (да, Санкт-Петербург – город-побратим Львова) известен ещё и иным обстоятельством. Львов (по крайней мере так считают и стараются убедить в этом остальных сами львовяне) – своего рода стандарт «правильного украинства». Даже несмотря на то, что ключевые для украинских земель события последнего тысячелетия происходили совсем в других городах, а большинство знаковых для Украины исторических персонажей отнюдь не были львовянами. Да и в самом Львове тоже не бывали – взять того же Тараса Шевченко. Однако мнение это весьма распространено и поддерживается.

              Тем необычнее видеть новость о том, что львовский волейбольный клуб в следующем сезоне может начать играть в польском чемпионате. Львовский клуб «Барком-Кажаны» подал такую заявку, а в Польше подтвердили её получение. Руководитель пресс-службы польской волейбольной лиги Камиль Складовски заявил, что лига эту заявку рассмотрит. «Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе» – прокомментировал этот шаг бывший тренер команды Ян Сух. 

              Президент клуба Олег Баран наверняка ожидал бурной реакции общественности, поэтому заготовил ответы. «Это никакая не зрада, а нормальная практика. Маркетингово это вариант НБА – если и нас, и Берлин возьмут. Это может быть решение о расширении лиги и разделение на два дивизиона... Такая практика существует в мире и Европе. Мы тоже давно об этом думали и вели предварительные разговоры об этом и с поляками, и с нашей федерацией. Но понимали, что это путь, к которому надо подготовиться и технически, и физически, и ментально. Поэтому подходили к этому вопросу спокойно и планомерно».

              Практика действительно существует. Однако только ею все обстоятельства вопроса не исчерпываются. 

              Этнические проблемы львовского спорта

              ...Вернёмся лет на сто назад, во времена, когда Львов ещё находился в составе Австро-Венгрии, а затем, по итогам I Мировой войны, оказался в составе Польши. Украинское национальное движение в те времена последовательно преследовалось австрийскими, а затем и польскими властями. И полупрофессиональный (а с современной точки зрения любой тогдашний спорт будет полупрофессиональным) спорт был одной из немногих отдушин, позволявших участникам постулировать украинскость.

              К примеру, команда «Украина» была одной из трёх наиболее популярных львовских команд в 1930-х, там играли выходцы из нынешних западно-украинских земель. В то время это было обычной практикой, по этническому признаку формировались и другие команды: польские, немецкие, еврейские. В свою очередь, украинские националисты сами активно содействовали созданию команд и спортивных обществ.

              Уже тогда это движение стало неоднородным. В первой половине 1920-х украинские спортивные клубы Галиции организовали Украинский спортивный союз. Однако играть с польскими командами не смогли: УСС был настроен враждебно по отношению к польским властям, поэтому входившие в него команды не могли проводить матчи против польских команд.

              Однако в конце 1920-х ситуация изменилась. Уже упомянутое львовское спортивное общество «Украина» (куда входила и одноимённая футбольная команда) в 1928 году приняло решение вступить в Львовский окружной футбольный союз (входил в Польскую федерацию футбола). Любопытно, что тогдашние футболисты и волейболисты руководствовались теми же аргументами, что и их сегодняшние коллеги. Мол, хотим играть и побеждать сильных соперников, другие клубы из УСС нам не ровня. Та же «Украина» в 30-е годы прошлого века считалась одной из трёх сильнейших команд Львова. И в рамках принципа «свій до свого по своє» им, конечно же, «біло тесно». Приходилось выбирать: либо деградировать, играя с любительскими командами и громя их с двузначным счётом, либо идти в польские федерации. 

              И «Украина» была не единственным таким отщепенцем. В 1931 году за ней последовала «Скала» (Стрый, Львовская обл). Но большинство продолжали находиться в оппозиции польским властям. 

              История повторяется

              И тут мы подходим к словам экс-тренера львовского клуба «Барком-Кажаны», предлагающего вернуть Львов в Польшу хотя бы в волейболе. Слышать такие слова от него не удивительно. Ян Сух – поляк. А в польском обществе, в особенности его патриотической части, до сих пор существует претензия на так называемые «кресы всходни», то есть на (утраченные) восточные территории. В том числе и Львов. 

              На официальном уровне эту претензию, конечно, польские политики не подтверждают. Однако вот уже больше 10 лет раздают на Украине «карту поляка» (документ, облегчающий пребывание и дальнейшую легализацию в Польше). Количество украинских студентов в польских вузах растёт каждый год, не говоря уже об украинской диаспоре в Польше, а также многочисленной армии украинских гастарбайтеров. Теперь, как видим, вслед за студентами и гастарбайтерами потянулись и спортивные команды.

              Всё та же новейшая история Украины учит, что изменить и переиначить можно всё. Залог успеха – постепенность и постоянство. Сегодня львовские волейболисты первыми подают заявку в польскую лигу, и это обсуждают все спортивные СМИ. Завтра это станет обычным делом. А ещё через пару лет каких-нибудь форм интеграции с западным соседом затребуют уже административные единицы.

              Тем более, что идеологическое обоснование такой реинтеграции ведётся украинскими политиками уже давно: каждый год со стороны Украины доносится стон о преступном пакте Молотова-Риббентропа. Ежегодные же указания на то, что это подрывает легитимность нахождения западных областей в составе Украины, регулярно остаются без ответа. Следовательно, именно таков курс по крайней мере части украинских националистов – как и почти сто лет назад. Такой вот национализм: с кем угодно, лишь бы не с «москалями».

              И это лишь на первый взгляд кажется парадоксом. Проблема украинской самостийности на самом деле та же, что и у самодеятельных спортивных обществ Галиции в 20-х годах прошлого века. Им крайне сложно выжить в чистом, дистиллированном виде. В том числе потому, что лучшим украинским спортсменам (равно как и писателям, учёным, артистам и т.п.) очень быстро становится тесно в рамках этой самостийности. И это ставит их перед выбором: смириться и деградировать, либо идти дальше. Не обязательно в польский спорт, лиги и чемпионаты, ведь точно так же в своё время украинские спортсмены находили себя в советском спорте. А некоторые (уже в новейшее время) точно так же уходят в российский спорт. 

              Впрочем, рецепт от этой деградации изобрели совсем не львовские футболисты в 1920-х. Ему по меньшей мере лет 700 и в сущности с момента взятия Киева Батыем и упадка Киевского княжества мало что поменялось. А значит, нет причин думать, что поменяется в ближайшее время.

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