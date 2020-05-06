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6 мая, среда  |  Последнее обновление — 08:56  |  vz.ru
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого, в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй Мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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В войне победила нация, а не Сталин

Сергей Худиев, публицист, богослов
Это не победа, одержанная ради коммунистической партии или идеологии; не победа, одержанная ради социализма или еще какой-то доктрины, которую не все мы разделяем. Это победа ради всех нас, ради прошедших, нынешнего и грядущих поколений. Подробности...
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространение эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...
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Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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              Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

              Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович Лебедев   6 мая 2020, 08:42
              Фото: общественное достояние
              Текст: Евгений Крутиков

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              Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого, в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй Мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт?

              В первых числах мая 1944 года, то есть 76 лет назад, в Лондоне начались переговоры между эмигрантским правительством Чехословакии и Советским Союзом о деталях взаимоотношений между будущей «второй» Чехословацкой республикой и СССР. Одной из главных проблем была судьба Подкарпатской Руси (взгляд с запада) или Закарпатской Руси, если смотреть с востока. Закончилась вся это история через год, когда летом 1945 года между Москвой и Прагой было подписано окончательное соглашение о вхождении бывшей Подкарпатской Руси в состав УССР в виде современной Закарпатской области Украины.

              В современной Чехии (не в Словакии – это важно) считают передачу Подкарпатской Руси Советскому Союзу «актом агрессии» и «нарушением суверенитета» Чехословакии. Именно поэтому чешские дипломаты, историки и публицисты особенно напирают именно на майские переговоры 1944 года в Лондоне, считая подписанные тогда документы чуть ли не единственно легитимными, а все остальные бумаги, в том числе и закрепленные в реестре государственных актов Чехословакии и подписанные Бенешем - мусором. На официальном сайте посольства Чехии в Москве есть даже специальный раздел «Присоединение Подкарпатской Руси к СССР», посвященный этому «трагическому событию».

              На Украине же, наоборот, в 2011 году широко праздновалось 65-летие «воссоединения Закарпатской Руси» с Украиной. Теперь это праздничный день. Путаница с датами тут из-за того, что в Киеве отталкиваются от 22 января 1946 года, когда на присоединенных землях Указом Президиума Верховного Совета СССР была создана Закарпатская область в составе УССР.

              События там вообще были настолько бурными и порой странными, что все участвующие стороны могут по своему желанию выбирать любую из многочисленных дат, чтобы то праздновать, то скорбеть в зависимости от политической точки зрения.

              Особое посольство

              В 1943 году в Лондоне помимо посла СССР Майского появилась новая дипломатическая позиция – чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных правительствах в Лондоне. Офис нового посольства располагался в Green Palace в Кенсингтоне, то есть неподалеку от посольства СССР в Великобритании, но функционировало оно самостоятельно как отдельное дипломатическое учреждение.

              СССР поддерживал дипломатические отношения практически со всеми эмигрантскими правительствами оккупированных немцами и их союзниками стран Европы.

              В частности, новое советское посольство контактировало с правительствами в изгнании Польши (Миколайчик), Чехословакии (Бенеш), Греции, Норвегии (король Хокан VII), Бельгии (премьер-министр Юбер Пьерло, поскольку король Леопольд III сдался немцам), Югославии (король Петр II Карагеоргиевич). 99% эмигрантских правительств базировались на Лондон, потому там по договоренности с Черчиллем и было открыто специализированное советское посольство. Исключение составляла Греция, поскольку король Георг II и премьер-министр Венизелос решили остаться поближе к Родине, в Египте («каирское правительство»), чтобы лично командовать Сопротивлением. Чуть позже появились эмигрантские правительства Нидерландов (королева Вильгельмина) и Люксембурга (великая герцогиня Шарлотта). Особое место в этом списке занимал Комитет «Свободная Франция» Шарля де Голля, позднее названный Временным правительством Французской республики.

              Единственная оккупированная европейская страна, у которой не было легитимного эмигрантского правительства – Албания, и это произошло из-за внутренних особенностей ее существования. Албания считалась составной частью Италии и правил ей вице-король – граф Чиано, министр иностранных дел Италии и по совместительству зять Муссолини. А поставившая мировой рекорд по самой «короткой войне» Дания такого правительства вовсе не имела, поскольку Гитлер формально сохранил независимость Дании, а король Кристиан Х (брат норвежского короля-героя Хокана) оставался в Копенгагене, ежедневно совершая прогулки по городу на своем коне Джубили. Впоследствии эти конные прогулки назвали «актом сопротивления», а вокруг короля Кристиана вырос целый культ из-за так называемой политики «пассивного сопротивления». Это когда вы зажигаете свечи в окнах в знак «сопротивления», но берете дикие деньги с евреев за переправку их в Швецию.

              И общаться с этим со всем должен был чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович Лебедев. Ему было, мягко говоря, нелегко. Сейчас, к сожалению, работа этого советского дипломатического органа в 1941-47 годах недостаточно освещена, как и работа «комиссии Литвинова», занимавшейся выработкой практических деталей послевоенного устройства мира, включая и территориальные. Недостаток информации приводит к тому, что другие заинтересованные стороны (в нашем случае – Чехия) охотно пользуются вырванными из контекста фразами из договоров того периода.

              И вот в начале мая 1944 года посол Лебедев и министр иностранных дел Чехословакии в изгнании Губерт Рипка подписывают в Лондоне «Соглашение об отношениях между советским главнокомандующим и чехословацкой администрацией после вступления советских войск на территорию Чехословакии». Там подтверждается, что как только какая-либо освобожденная территория Чехословакии перестанет быть зоной военных действий, чехословацкое правительство полностью возьмет в свои руки власть управления общественными делами. Именно эту фразу сейчас в Чехии считают основанием оспаривать последующие события в Закарпатье.

              Запутанный клубок

              Подкарпатская Русь, как и многие другие регионы Восточной Европы, отличается запутанной историей и сложным букетом межнациональных отношений. Русины, украинцы и гуцулы всегда составляли там более 60% населения. А в горных районах и все 100%. Венгры проживали и проживают компактно в долине Тисы в основном вокруг современного города Берегово (венгерский Берегсас), исторического Мункача (сейчас Мукачево) и в Ужгороде (по-венгерски – Унгвар). Словаки и мелкие русинские этнические группы (лемки, например, давшие миру американского художника Энди Уорхола) – у современной словацкой границы и в районе города Хуст. Евреи тогда составляли более 10% населения, но в период 1943-44 годов их число по понятным причинам резко сократилось.

              После распада Австро-Венгерской империи было несколько попыток провозгласить на этой земле некое самостоятельное государство с преобладанием власти русинов и украинцев.

              В конце концов международный арбитраж отдал эту территорию месте с населением «первой» Чехословакии. Поскольку второй претендент – Венгрия был сильно скомпрометирован так называемой Венгерской революцией и попыткой установления в Будапеште коммунистической диктатуры во главе с Белой Куном. Кроме того, Венгрия считалась, как бывшая часть империи, побежденной в Первой мировой войне стороной, а потому подлежала санкциям. А новорожденная Чехословакии – наоборот – плод Версальской системы и ей следовало всячески потакать. Исторические аргументы типа того, что Мункач – родовая земля и замок венгерских князей Ракоци – борцов и с турками, и с Габсбургами - в расчет не принимались.

              В 1939 году Венгрия откусила Закарпатье у Чехословакии обратно и не подавилась, поскольку Гитлеру позарез нужна была Венгрия как лояльный союзник. А союзник этот проявлял удивительную строптивость, требуя к себе особого отношения и возвращения всех земель венгерской Стальной короны в границах до 1918 года. Так что чисто юридически в 1944 году Закарпатье было частью Венгрии, но правительства в изгнании эту аннексию не признавали, как и аннексию Трансильвании. Хотя правительство Чехословакии в изгнании было сформировано уже после окончательной ликвидации чехословацкого государства, которое подписал Бенеш, то есть, юридически должно было признавать все потери предыдущих годов, включая Судеты, Подкарпатье и Словакию в целом.

              На южных склонах Карпат («внутри подковы») складывался чрезвычайно запутанный клубок международных и межэтнических отношений.

              «Комиссия Литвинова», работавшая в недрах советского МИДа в обстановке секретности, была выше головы закопана в многочисленные карты, экспертные заключения и доклады разведки. В задачу комиссии входила выработка предложений по послевоенной верификации границ в Восточной Европе, причем не только между СССР и остальным миром, но и между другими странами, дабы избежать дальнейших конфликтов. Литвинов и его эксперты в большинстве случаев настаивали на этническом принципе разграничения, но быстро столкнулись с неразрешимыми проблемами. Например, в Трансильвании венгерское население проживало кучно анклавами вдали от этнической границы собственно Венгрии. Румыния же считалась страной-победительницей, и на этом основании начала просто физически выдавливать венгерское меньшинство вплоть до погромов. В Трансильвании пришлось силой вводить советское военное правление и брать венгерское меньшинство под защиту, а румынскую «милицию» разгонять и разоружать. Решить вопрос о разделении на основании этнического принципа не было возможности, поскольку провести границу по бумаге было нельзя.

              Тут, кстати, чехословацкое правительство Бенеша стало настаивать на окончательном расчленении Венгрии и постройке специальной железной дороги из Праги в югославский Белград через коренную венгерскую территорию с объявлением земель вдоль этой железнодорожной ветки зоной экстерриториальности. Из Словакии началась физическая депортация венгров, которую не могли остановить даже советские войска. Это очень печальная история в истории Чехословакии, которую теперь в Праге замалчивают. Над Венгрией как страной и над венграми как народом нависла угроза физического уничтожения. И ключевую роль в этом играли не только мстительные румыны, но и правительство Чехословакии и лично Эдуард Бенеш. Попутно правительство Бенеша принялось депортировать из Высоких Татр тех самых лемков-русинов.

              Литвинов рвал и метал. Вся концепция этнического размежевания в Восточной Европе рушилась на глазах. Хрупкий межнациональный мир внутри подковы Карпатских гор держался в 1944-45 годах только на советских штыках и СМЕРШе, которые чудовищным напряжением сил удерживали местное население от взаимной резни.

              Здесь важно понимать, что то, что происходит Западнее Карпат – остается Западнее Карпат. События на территории современной Закарпатской области Украины нельзя рассматривать без общего контекста Трансильвании, Чехословакии и Венгрии, но они имеют мало связи с тем, что мы сейчас называем Украиной. Киев, Харьков и Львов о событиях западнее Верецкого перевала вообще никакого представления не имели. Как и физических контактов с этим регионом. Там до сих пор дорог через горы ровно три.

              В эти дни неожиданно в Москве появились смешанные межнациональные делегации из Трансильвании с удивительным предложением. Трансильванцы предлагали создать отдельную новую страну со смешанным румыно-венгерско-русинским населением со столицей в Клуже и принять ее в состав СССР. Или на первом этапе объявить хотя бы советский протекторат, чтобы остановить межнациональные столкновения. Примечательно, что это была именно инициатива с мест.

              Узнав об этом, румынский король, а также местные коммунисты во главе с Петру Гроза потребовали встречи со Сталиным. К этому моменту румынская армия вела вместе с советской штурм Будапешта, и с их мнением надо было считаться. В итоге идея вхождения «Трансильванской республики» в состав СССР была похоронена под давлением Румынии. Они еще хотели болгарскую Добруджу, кстати. И это за все хорошее, что они творили на оккупированной румынами части Советского Союза в предыдущие годы.

              Появление «Подкарпатской Украины»

              И вот в этом контексте на карте мира появляется Народная Рада Закарпатской Украины (НРЗУ) со столицей в Ужгороде. Ее возглавил коммунист-русин Иван Туряница, бывший политический беженец родом из-под Хуста и поручик 1-го чехословацкого корпуса Советской Армии под командованием генерала Людвига Свободы. Туряница начал формирование местной милиции и заявил, что новое государство «Подкарпатская Украина» претендует не только на собственно Подкарпатскую Русь и высокогорье Карпат, но и на значительную территорию Словакии до Прешова, где проживали русины и лемки, а также на Марамарошский уезд Румынии и добрую часть Венгрии.

              А когда в Хуст прибыл чешский генерал Антонин Гасала, чтобы там «осуществлять полноту власти Чехословацкой республики», как предполагалось соглашением в Лондоне, он там и пары недель не продержался.

              Сложно предположить, что Туряница и еще 15 членов НРЗУ действовали по собственной инициативе, хотя именно так впоследствии это и подавалось. В дальнейших переговорах с чехами подчеркивалось, что все это инициатива местного населения, направленная в первую очередь против венгерских оккупационных властей. Инициаторы создания «Трансильванской республики» до этого подчеркивали, что у нее нет общей границы с СССР, что – проблема. Появление же Подкарпатской Украины с ее непомерными территориальными амбициями эту проблему устраняло.

              Кстати, ранее никаких даже теоретических разговоров о присоединении к СССР или отдельно взятой УССР всех Карпат и Закарпатских земель никогда не велось. В 1939 году на фоне расчленения Чехословакии такие слухи распространяла западная пресса, но СССР в тот момент также не имел общей границы с Закарпатьем. Она появилась только после занятия Западной Украины и Галиции. Да, главный «сецессионист» Иван Туряница жил тогда в СССР и даже состоял в руководстве Всеславянского антифашистского комитета, но в 1940-41 году трудился простым экономистом на Ворошиловградском (Луганском) тракторном заводе, чудом пережил чистку Коминтерна и никакого политического веса не имел.

              Амбиции революционеров из Ужгорода пришлось усмирять.

              В результате от прежних территориальных претензий осталась только часть Марамарошского уезда Румынии с городом Хустом – малой Родиной Ивана Туряницы. За Чехословакией осталась вся Словакия (хотя ранее и шли разговоры, что особая роль словаков в последний период Второй мировой войны требует дополнительного вознаграждения). Получив такие гарантии, правительство Бенеша продолжило этнические чистки, полностью зачистив Словакию от венгерского и русинского меньшинств. Закарпатью не оставалось другого пути, как войти в состав УССР.

              Принято считать, что при Иване Турянице началась массированная украинизация региона еще до присоединения его к УССР. Выходившие на русинском языке газеты были закрыты, как и двадцать газет на венгерском и две на иврите, обучение в школах переводилось на украинский язык с обязательным изучением русского, но в Берегово, Мукачево и Ужгороде сохранялось обучение на венгерском языке. Даже в глубоко советское брежневское время в Берегово не было даже уличных вывесок на украинском языке, а только на венгерском. Был принят специфический закон «О свободе изменения вероисповедания», по которому началось закрытие униатских церквей при сохранении в венгерских районах католических. На практике униаты переходили в православие, а униатские церкви за исключением высокогорной зоны закрывались за неимением паствы.

              Современной Украиной «украинизация» региона отрицается. В Киеве настаивают на том, то Закарпатье изначально было «очагом украинской культуры».

              Спорить с этим бессмысленно. Но даже в современной Украине Закарпатье остается чужеродным явлением и не только из-за наличия там крупного венгерского национального меньшинства. Есть околонаучная версия, что Закарпатье оказалось в составе СССР только стечением обстоятельств. Вот этими всеми метаниями Трансильвании, передвижками границ «комиссией Литвинова», а также – и может быть в основном – странно агрессивной политикой чехословацкого правительства в изгнании Бенеша, которое не столько «защищалось» от «советской экспансии», сколько само стремилось что-нибудь откусить от соседей в период 1944-45 годов. Люди, которые в 1938 году просто проспали собственную страну, стремились чужими руками улучшить свое положение за счет соседей, сидя при этом в Лондоне.

              Посол Виктор Лебедев в 1945 году получил назначение в Варшаву, где проработал до 1951 года. В тот год он написал книгу о построении основ социализма в странах народной демократии и зачем-то отправил ее на рецензию на Кремль с припиской «Тов. И.В. Сталину на отзыв». Потерял связь с реальностью. Согласно апокрифу, Сталин ниже и подписал «Отозвать». Как это не удивительно, но карьера Виктора Захаровича на этом не закончилась, он работал послом в Финляндии, а в 1960-ых годах был ректором Высшей дипломатической школы (ныне Академии) МИД СССР.

              Иван Иванович Туряница до своей смерти в 1955 году возглавлял Закарпатскую область УССР. Жизнь в ней всегда отличалась от образа жизни в остальной части советской Украины. Специфическое и нигде более в СССР невиданное смешение культур, языков, религий и менталитетов создавало в Закарпатье особую атмосферу. Другое дело, что в советское время насильственная украинизация региона серьезно изменила «соотношение сил». Но в любом случае переезжая за Верецкий перевал, через который тысячу лет назад в Европу пришла венгерская орда, советские люди попадали в особый мир, в котором из советского был только антураж.

              * * *

              Судьба Подкарпатской Руси или Закарпатской – как кому смотреть удобней – один из показательных примеров того, как застарелые межэтнические и межгосударственные проблемы Восточной Европы пытались решить в 1944-47 году, исходя изначально из благородных побуждений межэтнического разграничения. В подавляющем большинстве случаев эти проблемы оказались неразрешимыми в силу исторических обстоятельств, никак не связанных с деятельностью Советского Союза. «Комиссия Литвинова» старалась как могла, и ее работа еще заслуживает дальнейшего освещения и разбора, но некоторые конфликты вечны. Трансильвания будет вечно расчесывать румыно-венгерские отношения, а заставить Тито отдать оккупированную югославами Венецию-Джулию Италии удалось только угрозой применения силы. И таких конфликтов там на каждом шагу.

              И из них появление Закарпатской области УССР, как это ни странно, оказалось самым спокойным выходом из застарелого конфликта вокруг этой земли. В Праге могут сколько угодно рвать на себе легионерские тельняшки, но именно чехословацкому правительство в межвоенный период не удалось решить ни одной из проблем Подкарпатской Руси. Венгры решали их силой и тоже не преуспели.

              Именно в советскую эпоху в Закарпатье установился период долговременного межнационального мира и резко вырос уровень жизни. А странная реакция современной Праги уже совсем выходит за рамки здравого смысла. 


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