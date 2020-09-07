Политолог объяснил зарождение самоидентификации белорусского народа

Самоидентификация белорусов, о которой заявили в Комиссии Европарламента по связям с Белоруссией, берет свое начало еще в 90-х годах, немаловажную роль играет и историческое наследие, сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Дмитрий Болкунец.

Глава Комиссии Европарламента (ЕП) по связям с Белоруссией Роберт Бедронь назвал протесты белорусов «культурной самоидентификацией». По его словам, граждане страны все больше считают себя европейцами.

«На мой взгляд, с начала 90-х годов белорусы начали ощущать себя частью суверенного государства и свою причастность к независимому государству. То есть постепенно уходит восприятие «советскости», которое как раз было присуще постсоветскому поколению, ветеранам войны. Кстати, с этим связан и политический кризис, который сейчас проходит в стране, потому что президент республики Александр Лукашенко – человек глубоко советский», – говорит Болкунец.

Он объясняет, что молодежь, что родилась уже в 90-е годы, полностью ощущают себя белорусами. По его словам, если таким гражданам заявить, что они принадлежат к «русскому миру» в широком смысле слова, то они вряд ли согласятся. При этом он подчеркивает, что абсолютное большинство народа говорит и думает на русском языке.

«Можно сказать, что белорусский народ – своего рода обособленный осколок русского мира, при этом относящийся к России пока достаточно лояльно, и считающий себя европейцами. Это правда. Как такового стремления в Европу, как это наблюдалось на Украине, нет. При этом белорусы хотели бы иметь с Европой прекрасные отношения», – полагает Болкунец.

Немалую роль «самоидентификации белорусского народа» также играет и историческое наследие, продолжает политолог, которое было присуще нынешней белорусской территории (республика Речь Посполитая – конфедерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского). При этом он рассказывает, что тогда белорусы не имели каких-то своих национальных прав, а полноценная национальнгая идентичность как раз была заложена большевиками.

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