В ЕП заявили о смене самоидентификации белорусов

У жителей Белоруссии сменилась культурная самоидентификация, и теперь они считают себя европейцам, заявил глава Комиссии Европарламента (ЕП) по связям с Белоруссией Роберт Бедронь на слушаниях в подкомитете ЕП по правам человека.

«Протесты, которые мы видим в Белоруссии, – речь там идет не только о государственных изменениях, но и о глубоких культурных изменениях, пересмотре самоидентификации белорусского народа. Белорусы все больше считают себя европейцами», – передает его слова ТАСС.

Бедронь призвал ввести «пропорциональные санкции против руководства Белоруссии», пересмотреть политику ЕС в отношении республики, в том числе перестроить порядок финансирования страны в рамках программ Восточного партнерства. Он отметил, что «сейчас финансирование, которое поступает со стороны ЕС, используется нецелевым путем руководством Белоруссии».

В слушаниях по видеосвязи приняли участие четверо активистов и общественных деятелей из Белоруссии во главе с Алесем Беляцким. Они рассказали в подробностях свое видение «полицейского насилия и пыток протестующих в Белоруссии» за последний месяц, а также попросили ЕП оказать максимальное давление на белорусские власти. Кроме того, они попросили Европарламент о политической и финансовой поддержке и призвали ЕС политически признать Координационный совет белорусской оппозиции.

Напомним, Евросоюз планирует к середине сентября ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны.

Евросоюз решил не включать Лукашенко в санкционный список. Сообщалось, что этому помешала позиция Германии, Франции и Италии.

До этого Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон не признает итогов президентских выборов в Белоруссии, и предупредил о готовности ввести санкции.