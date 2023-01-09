Военные приготовления вызвали массовое бегство поляков

«Они ведут себя как трусливые крысы... это позор и предательство Польши». Такими гневными словами некоторые польские политики комментируют массовое бегство из страны тех, кого могут мобилизовать – нет, не на военные действия, а просто на военные сборы. Почему же поляки оказались такими трусами?

Минувшим летом мировая печать вовсю разгоняла толки о воинственном настрое поляков, все как один, дескать, готовых сплотиться ради защиты от «восточного агрессора». Так, в июле газета Washington Post написала о том, что жители Польши выступают за возвращение призыва в армию, который был отменен с 1 января 2010 года. Издание уверяло, что милитаристские настроения укрепляются в Польше из-за российской военной операции на Украине – около 94% поляков считают Россию «серьезной угрозой», тогда как в 2018 году такого мнения придерживались 65% жителей Польши.

Кроме того, ряд политиков предлагают ослабить нормы закона о владении оружием – таким образом, чтобы могли вооружиться как можно больше гражданских. «В стране с самым низким уровнем владения оружием в Европе наблюдается всплеск зачисления в свои Силы территориальной обороны, похожие на Национальную гвардию США, а также острый интерес к боевым курсам, курсам выживания и тренировкам в тирах», – писала Washington Post, упомянув и тот факт, что в польских школах массово внедряется военная подготовка.

70 тысяч выехали

Однако через несколько месяцев были опубликованы совсем другие цифры. Минувшей осенью большинство поляков (57,1%) ясно выразили свое отношение к высказанной в публичном пространстве идее возвращения обязательного призыва в армию – негативное. Такие данные следуют из опроса, проведенного социологической службой IBRiS.

Что характерно, среди выступивших против призыва большую часть представляли именно те, кому он грозит – молодые люди в возрасте 18-29 лет (77%), а также лица старше 50 лет (78%) и жители сел (62%). За возвращение призыва проголосовали 35,7% респондентов. Сторонники такого решения – в основном электорат правых консервативных партий (56%). На тот момент, в сентябре 2022-го, в местных СМИ подчеркивалось, что у польского Минобороны нет планов по возвращению обязательной военной службы, поскольку в этом нет необходимости. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, молодых людей надо привлекать с помощью разного рода «программ и перспектив».

Однако вскоре выяснилось, что в Польше запланированы на ближайшее будущее крупномасштабные военные сборы – в декабре Минобороны объявило о предстоящих весной учениях с участием резервистов. Они пройдут в соответствии с законом «Об обороне Отечества».

В данном законе прописано, что в резерве числятся не только те, кто реально отслужил в армии. В резервисты автоматически зачисляются и все лица, которые прошли военную комиссию (то есть имеют определенную категорию пригодности для службы) и имеют за спиной какую-то подготовку (например, двухнедельный курс в войсках территориальной обороны или месячный курс в рамках добровольной срочной военной службы), но не принесли воинской присяги. Когда же выяснилось, что польские власти ради намеченных на весну маневров намерены выскрести запас резервистов, что называется, «до донышка», это вызвало в стране жесткую отрицательную реакцию.

Данное явление описывает, в частности, издание Niezalezny Dziennik Polityczny. По словам журналиста Якуба Мозьняка, за последние несколько недель более 70 тысяч поляков спешно сбежали в другие страны ЕС и Великобританию.

«В начале декабря министерство национальной обороны Польши сообщило, какое количество поляков может быть призвано в 2023 году на действительную военную службу и на службу в качестве резервистов. В общей сложности повестки могут получить 250 тысяч поляков моложе 55 лет и не имеющих брони. Получивших повестки будут ждать в рекрутационных центрах, где им будет предложено принять участие в учениях резервистов. Во время учений новобранцев познакомят с военной техникой и припишут к конкретной воинской части. Резервистам дадут возможность выбрать дату учений и часть, в которой им предстоит проходить военную подготовку. Повестку можно обжаловать в течение четырнадцати дней. Отказ необходимо будет обосновать, например, состоянием здоровья или ситуацией на работе», – пишет Мозьняк.

«Призыв – это рабство»

После того, как в стране начался призыв резервистов, одновременно начались и акции протеста – возмущенные люди пришли к военкоматам в своих городах с лозунгами «Выбор не призыв» и «Призыв – это рабство». По их мнению, безопасность страны должны гарантировать альянс НАТО и регулярная армия, на содержание которой польские граждане платят огромные налоги. «Простые поляки – это не пушечное мясо!» – скандировали протестующие.

Многие, естественно, тут же начали задаваться вопросом: призовут ли их, а если да, то когда? Проведение Минобороны призыва в армию и раздача повесток сотням тысяч резервистов вызвало негативную реакцию граждан. Популярными среди поляков стали призывы к саботажу мобилизации. Уклонение от службы стало обычным явлением. Самым простым и эффективным способом избежать принудительной службы в армии стало бегство мужчин призывного возраста из страны, сообщает Мозьняк.

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При этом условия бегства от призыва для молодых жителей Польши не просто легкие, а очень легкие. Наверняка не один из сбежавших потенциальных призывников благословлял тот факт, что в 2004 году Польша вошла в Евросоюз, благодаря чему стала частью огромного шенгенского пространства с отсутствующими границами. Воспользовавшись этим, только за первые десять лет пребывания Польши в Евросоюзе государство покинули 1,8 млн человек; процесс отъезда продолжился и в последующие годы.

Практически у каждого поляка сейчас есть друг или родственник, работающий сантехником или официантом где-нибудь в Германии или Ирландии. Да и многие из тех, кто сейчас живут в Польше, имеют за спиной опыт как минимум одной гастарбайтерской поездки. Все поляки прекрасно знают, как обустроиться в другой стране, как найти там работу, потенциально могут рассчитывать на поддержку своей диаспоры. Другими словами, для поляка сейчас уехать из Польши в другую страну ЕС – это практически то же самое, что для россиянина переехать из Пскова куда-нибудь в Пензу.

Надо полагать, 70 тысяч отъездов людей, бегущих от мобилизации, обусловлены крайним нежеланием отвлекаться от повседневного процесса заработка и ставить нормальную жизнь «на паузу». СМИ описывают случаи оторопи, которую испытали простые польские граждане, поставленные перед перспективой срочно бросить всё и идти нарабатывать боевые навыки.

Так, журналист портала Wirtualna Polska поговорил с жителем города Серадза, получившим повестку на военные сборы. До этого никаких отношений с армией этот человек не имел, лишь прошел когда-то осмотр в военной комиссии. Явившись в призывной центр, этот серадзец услышал там, что ему нужно будет участвовать в учениях, которые начнутся 27 марта 2023 года и продлятся в течение тридцати трех дней. «Никаких особых разъяснений я не получил. Основной посыл был такой, что на учения призывают на основании нового закона «О защите Отечества», что сборы являются обязательными и основанием для освобождения от них могут быть только медицинские противопоказания», – рассказал мужчина.

«Они ведут себя как крысы!»

Пресса поговорила и с некоторыми другими мобилизованными. Один из них, 32-летний водитель грузовика рассказал, что двенадцать лет назад сам хотел пойти на службу, но его отвергли по состоянию здоровья. «Тогда мне сказали, что у меня есть проблемы с позвоночником, а теперь сами меня вызвали», – сообщил мужчина, добавив всё же, что окончательное решение на его счет примет медицинская комиссия.

24-летний Томаш Вишневский, работающий автомехаником, переживает: «Меня в мастерской ожидают 50 автомобилей. Как я могу отправиться на такие длительные учения? А ведь бабушка говорила мне не получать на почте это уведомление!» Еще один из призванных занимается выращиванием попугаев – благодаря которым и получил отсрочку. «Военные в конце концов решили, что восемьсот попугаев нуждаются в постоянном уходе. Но не исключен, как сказали они, повторный вызов в будущем. И в следующий раз объяснения, связанного с птицами, может оказаться недостаточно», – рассказал заводчик.

Поляки, обсуждая эти случаи в интернете, выражают надежду на то, что члены семей правящих политиков, депутатов и телезвезд также получат повестки. «Те, кто громче всех кричит о войне, должны идти в первых рядах. Но насколько я знаю жизнь, они будут первыми на очереди в самолет, улетающий из страны», – отмечают комментаторы.

«Интересно, кто будет за меня работать, чтобы прокормить семью, пока я развлекаюсь на полигоне?» – возмущаются люди. А некоторые советуют потенциальным призывникам уезжать из Польши, дабы спастись от роли «пушечного мяса». Люди язвят: «Не забудьте о бойцах гомо-спецназа и ЛГБТ – это очень боевой и агрессивный народ, так что в армии им самое место».

Что характерно, на сторону уклоняющихся от призыва встали даже некоторые чиновники. Так, замглавы Вольского районного управления Войцех Лесюк написал в соцсети: «Правительство подталкивает поляков к войне!.. Мы платим из наших налогов военным, которые в случае необходимости будут защищать нашу страну. Мужчины, как и женщины, должны иметь возможность покинуть страну в случае угрозы вооруженного конфликта. Не должно быть такой ситуации, как на Украине, когда мужчины вынуждены находиться в стране без электричества, работы, тепла, а женщины могут покинуть страну и наладить свою жизнь за границей. Это нарушение прав человека! Я полностью поддерживаю тысячи людей, которые уже бегут от призыва в армию, и я не удивлен, что огромная очередь из автомобилей образовалась на польской стороне границы с Германией».

Другие госчиновники, напротив, стали клеймить беглецов позором. Например, проректор Академии прикладных наук в Познани Анджей Болевский, ранее работавший в Минобороны, резко заявил: «Ситуация на Украине с каждым днем становится все более напряженной, и правительство должно реагировать на растущую военную угрозу вблизи границ Польши... И я не понимаю тех людей, которые массово бегут из страны в ЕС и Великобританию, избегая военной службы и обороны Польши. Они ведут себя как крысы, как трусливые крысы – они хотят избежать войны. Это позор и предательство Польши».

Однако и увещевания, и оскорбления действуют слабо – люди уезжают. «Бегство из Польши мужчин призывного возраста уже приобрело массовый характер. За последние несколько недель в страны ЕС и Великобританию выехало более 70 тысяч поляков, которые пытаются избежать принудительной мобилизации. Это только начало огромной волны миграции, которая к марту 2023 года может вырасти до нескольких сотен тысяч граждан, покинувших Польшу», – предостерегает Якуб Мозьняк.

Некоторые политики откровенно признают, что власти Польши полностью провалили коммуникацию с обществом по теме военной подготовки. «По данному вопросу, к сожалению, царит коммуникационный хаос. Неизвестно, каковы критерии призыва и кого будут призывать. Если объявляются такие вещи, общество должно знать, кого и когда будет касаться призыв. Но прежде всего необходимо объяснить общественности причины такой акции. У людей своя жизнь, свои планы, свои профессиональные обязанности. Нельзя в двадцать первом веке относиться к людям как к пушечному мясу и оставлять в неведении, не объяснять, каковы правила. Отсутствие чувства безопасности и стабильности государства – это худшее, что сегодня власть может нам всем предложить», – пожаловался в беседе с газетой Fakt депутат Европарламента Роберт Бедронь.

Однако не похоже, что в ближайшее время ситуация изменится к лучшему. Инфляция, обнищание и призрак войны – вот три пугала, стоящие сейчас перед Польшей.