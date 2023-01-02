Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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2023 год Россия встречает с уверенностью в своих силах

Россия встречает Новый год с уверенностью и оптимизмом Александр Патрин/РИА Новости
Прошедший год для всей нашей страны выглядел временем испытаний, конфликтов и вызовов, причем самого высокого накала. Однако эта картина оказалась только одним из уровней куда более сложной и оптимистичной реальности. А главным достижением граждан России в 2022-м стала сплоченность и уверенность в том, что любые поставленные цели нам по плечу. Подробности...
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В Казахстане зреют предпосылки для новых погромов

В первые дни января 2021 года власть на улицах Алма-Аты захватили погромщики Ерлан Джумаев/ТАСС
Одной из самых тревожных точек на постсоветском пространстве весь прошедший год оставался Казахстан. Ровно год назад в этой стране произошли массовые беспорядки и попытка госпереворота, погибли сотни людей. Как казахстанские власти с тех пор успокаивали политическую обстановку – и удалось ли им устранить причины волнений? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
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Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения. Подробности...

Зачем нам нужен Новый год

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
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    Как поляки проспали мобилизацию в своей стране

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		2 января 2023, 12:00

    С самого начала объявления частичной мобилизации в России польские СМИ пристально следили за этим процессом. Как водится, главное внимание было обращено на отдельные недостатки процесса – вызов на медкомиссию людей, явно не соответствующих потребностям армии, отказы уклонистов получать повестки и т. п. А после того, как Польша полностью закрыла въезд на свою территорию гражданам России, особое злорадство у поляков вызывали попытки некоторых молодых россиян всё же попасть на польскую территорию.

    Однако оказалось, что всё это время министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – правда, скрытую, под видом вызова резервистов на длительные учения. В декабре был опубликован проект распоряжения правительства Польши о проведении военных учений в 2023 году, в которых будут задействованы до 250 тыс. поляков, в том числе до 38 тысяч никогда не служивших в армии. И уже на следующий день в связи с этим разразился громкий скандал. Рекрутинговый центр Минобороны (аналог военкомата) в городе Серадз в Центральной Польше начал вызывать на военные учения весной 2023 года исключительно людей, которые никогда не имели никакого контакта с армией – кроме медицинской комиссии в 18 лет, определившей их годными к службе.

    Первым из них, громко заявивших о проблеме, оказался молодой компьютерщик Михал, который и обнародовал вызов на 33-дневные учения, запланированные на март-апрель 2023 года, которые должны закончиться принятием воинской присяги. По словам мужчины, в центре его обязали заполнить достаточно подробную анкету и сообщили, что он полностью годен к службе – хотя ни медицинского, ни психологического обследования не было. Михал безрезультатно пытался выяснить, в чем же будут состоять учения, но получил ответ, что это будет общая подготовка, в том числе умению обращаться с оружием, а обо всех подробностях он узнает на месте.

    В Центральном рекрутинговом центре (ЦРЦ) Минобороны Польши сразу же напомнили, что в отношении лиц, не явившихся по вызову в рекрутинговый центр для прохождения воинской квалификации без уважительной причины, может быть применен принудительный привод с наложением штрафа или ограничением свободы. Причем вызвать на учения могут любого поляка моложе 55 лет, который когда-то прошел военно-медицинскую комиссию и был признан годным к воинской службе. Согласно принятому в апреле 2022-го закону «Об обороне Отчизны», всех этих людей автоматически объявили находящимися в «пассивном резерве».

    Комментируя планы своих военных, поляки напоминали, что резервисты, вызванные на учения в июне 2022 года, до сих пор не получили компенсаций за потерю заработка. Но главный мотив недовольства был не финансовым. Поляки писали в социальных сетях, что их страна ни с кем не воюет, поэтому настолько массовые военные учения в частности и продолжающееся увеличение армии Польши в целом – ничем не оправданы. Естественно припомнили властям и разваленную экономику, и галопирующие цены. «Очередная афера правительства против поляков», «тех, кого не добили инфляция и локдауны – отправят на военную службу», – писали недовольные поляки в соцсетях.

    Фото: Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Примечательно, что пресс-секретарь ЦРЦ подполковник Юстына Балик действия центра в Серадзе объяснила «различными концепциями, возникшими в ходе работы над распоряжением о проведении учений в 2023 году». То есть речь не столько о коммуникационных провалах, которыми пытались объяснить действия военных отдельные их отставные коллеги, сколько в проверке реакции польского общества на ускорение темпов скрытой мобилизации, которая началась в Польше еще весной текущего года.

    С начала 2022 года численность польской армии выросла на 16,5 тыс. человек, в 2023-м пока запланировано увеличить ее еще на 17,1 тыс. солдат и офицеров. В Польше формируется две новые механизированные дивизии с командованием в Седльце и Ольштыне – то есть на границах с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Серадз явно был выбран властями в рамках апробации одной из концепций, о которых упомянули в ЦРЦ Минобороны Польши. Но речь не об учениях резервистов, а о полномасштабной мобилизации, подготовка к которой на берегах Вислы идет полным ходом.

    Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак вторую половину декабря провел в поездках по Подляскому воеводству на границе с Белоруссией, уговаривая руководство органов местного самоуправления выделить помещения и земельные участки для срочного создания нескольких новых воинских частей. Причем речь именно о создании, а не передислокации. Он подтвердил планы военного ведомства Польши вызвать на учения 250 тысяч человек.

    Блащак заявил, что в первую очередь на учения будут вызваны лица с опытом воинской службы – профессиональной или еще по призыву (в Польше она была отменена в 2009-м). «Но мы также открыты для добровольцев, для всех тех, для кого безопасность нашей Родины является важной ценностью», – сказал министр обороны Польши, который в начале декабря заявлял, что «мы хотим мира, поэтому готовимся к войне». При этом многие польские военные аналитики считают, что власти страны ведут подготовку к возврату всеобщей воинской повинности в Польше. Они обращают внимание на то, что хотя упомянутый закон «О защите Отечества» сохраняет профессиональный характер армии Польши, однако в нем упоминается обязательная основная военная служба.

    Этот вид службы пока является «ружьем на стене», он приостановлен 13 лет назад. Согласно закону, призыв на обязательную основную военную службу может быть объявлен указом президента Польши по предложению Совета министров с указанием даты ее начала и завершения с учетом потребностей Вооруженных сил страны. Установленный законом срок этой службы – девять месяцев, однако правительство может своим постановлением продлить ее продолжительность на срок, не превышающий в общей сложности шесть месяцев. То есть срок службы поляков по призыву может составить до 15 месяцев.

    В августе этого года министерство обороны Польши направило на согласование проект положения о надбавках к основному окладу военнослужащих, проходящих обязательную основную военную службу. До сих пор положение регулировало только заработную плату и надбавки для добровольцев. По мнению экспертов, польское правительство готовит почву для призыва в армию уже в ближайшие месяцы – хотя, скорее всего, выборочного. Такого мнения, к примеру, придерживается бывший командующий Сухопутными силами Польши генерал-полковник Вальдемар Скжипчак.

    При этом география разворачивания новых войсковых подразделений в Польше демонстрирует, что планы Варшавы простираются значительно дальше захвата (или «возвращения») Западной Украины, о чем на берегах Вислы всё активнее говорят с начала российской специальной военной операции. Поляки присматриваются и к Западной Белоруссии, которая в 1920-1939 годах была частью Польши и где до сих пор живет немало этнических поляков, и даже к Калининградской области.

    Агрессивность Польши на российском направлении уже не первый год подогревают американцы. Так, еще в 2019-м неоконсервативный «мозговой центр» Jamestown Foundation опубликовал доклад «Как защитить страны Прибалтики», в котором фактически шла речь о полномасштабной наступательной операции войск НАТО против России и Белоруссии. «Если бы Польшу попросили принести жертву ради снижения роли Калининграда после российской агрессии, представляется разумным передать регион полякам в рамках послевоенного урегулирования», – было сказано в документе.

    Тогда этот сценарий казался фантастическим в первую очередь самим польским военным. Но получив в свое распоряжение армию численностью почти в полмиллиона человек (а именно столько поляков может оказаться под ружьем уже весной, если нынешние планы мобилизации будут реализованы), польские генералы вполне могут решиться на какой-либо самоубийственный шаг. Тем более, что с марта 2023-го новым главнокомандующим родов войск армии Польши станет генерал Веслав Кукула, которого считают политическим назначенцем, готовым выполнить любой приказ.

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