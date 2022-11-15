Украинцы лишают поляков собственного достоинства

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15 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Российское ядерное топливо раскололо Европу

Даже США боятся остаться без ядерного топлива из России Павел Лисицын/РИА Новости
Идея запретить поставки из России еще и ядерного топлива, наряду с запретом на уголь, нефть и нефтепродукты, привела к формированию двух лагерей в ЕС. Польша и Германия всячески поддерживают, а Венгрия и Франция – против. При этом США, которые тоже зависят от российского ядерного топлива, вообще не поднимают эту тему. Зачем Европа бежит впереди паровоза и чем ей это грозит? Подробности...
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О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
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Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
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Байден не смог изменить позицию Китая по России

На Бали прошла первая очная встреча лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина REUTERS/Kevin Lamarque
Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 показала: ожидаемых подвижек в разморозке американо-китайских отношений не произошло. Китай и США договорились контактировать, обсуждая разные проблемы, но о снятии антикитайских тарифных барьеров так и не было сказано. И, что важнее всего для России, не оправдались предположения об изменении позиции Пекина к Москве как итоге договоренности Си и Байдена. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украинцы лишают поляков собственного достоинства

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Настоящая украинизация польского государства и общества состоит вовсе не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости». Подробности...

Как получишь паспорт – береги страну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
При получении гражданства человек не только обретает ряд возможностей, но и берет на себя целый ряд обязательств. И если он свои обязательства в рамках «контракта» с РФ нарушает, то контракт должен считаться автоматически расторгнутым. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Настало время держаться корней, а не изобретать идеологии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
У нас склонны настороженно относиться к католичеству и лично папе римскому. Но сейчас папа Франциск является одним из немногих представителей Запада, отношение которого к России не является однозначно и безоговорочно негативным. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Олег Хавич

    Украинцы лишают поляков собственного достоинства

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		15 ноября 2022, 17:00

    После «Марша независимости» во Вроцлаве 11 ноября полиция пыталась задержать 77-летнего председателя Патриотического союза организаций ветеранов и выходцев с польских кресов (окраин, ныне Западная Украина) Витольда Листовского. Вся его «вина» состояла в том, что он нес транспарант с лозунгом Stop ukrainizacji Polski («Остановить украинизацию Польши»).

    По словам пана Листовского, «этот лозунг выражает опасения, которые беспокоят многих поляков». Активист «кресовых» организаций уверен, что лозунг не дискриминирует другие нации и никому не мешает помогать беженцам, но демонстрирует, что поляки находятся под угрозой как нация. «Если рассматривать его по сути, то он адресован не украинцам, а властям и так называемой тотальной оппозиции в Польше», – говорит Витольд Листовский.

    В последние недели это далеко не первый случай, когда польские власти преследуют поляков, которые выступают против прогрессирующей украинизации Польши. Так, в начале ноября более 60 учащихся средней профессиональной школы в городе Ниско (Подкарпатское воеводство) написали донос на свою учительницу математики, обвинив ее в оскорблении украинцев по национальному признаку. Естественно, все эти учащиеся происходят из семей украинских беженцев, получают образование в Польше бесплатно, а также имеют ряд социальных привилегий, недоступных большинству их польских одноклассников.

    Что оскорбило доносчиков? Оказывается, тот факт, что в конце октября их учительница в нерабочее время приняла участие в акции под лозунгом «Остановить украинизацию Польши» – при этом на занятиях она свою политическую позицию никак не проявляет. Доносом украинские учащиеся не ограничились – педагога засыпали сообщениями в мессенджерах с предложением изучить биографию Степана Бандеры. При этом директор школы украинцев полностью поддержал: он вызвал учительницу для дачи объяснений, а сам донос переслал в дисциплинарную комиссию воеводства, усмотрев в действиях своей подчиненной «нарушение прав учащегося и ребенка». Теперь педагогу грозит взыскание или даже увольнение.

    За свою сторонницу вступился Гжегож Браун, депутат польского Сейма и лидер партии «Конфедерация», которая с июля этого года и проводит по всей Польше акции под лозунгом «Остановить украинизацию Польши». Партия отмечает привилегированное положение украинских беженцев в Польше по сравнению с гражданами этой страны, а также протестует против упрощенного способа получения украинцами статуса постоянного жителя Польши – что открывает путь к польскому гражданству.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Эта ситуация ошарашила даже представителей оппозиционной либеральной партии «Гражданская коалиция». Депутат от этой партии в Сеймике Подкарпатского воеводства (аналог областной Думы) Анджей Шлензак назвал написавших донос учеников «молодыми бандеровцами», а директора школы в Ниско – «сукиным сыном», пообещав добиться, чтобы того сняли с поста председателя местного совета в городке Улянув.

    Шлензак привел еще один вопиющий случай того, как дети украинских беженцев устанавливают свои порядки в польских учебных заведениях. По словам депутата, в школе города Сталёва Воля, которую он сам окончил, есть и украинские ученики. «Мне рассказали, что один из них под лозунгом «Слава Украине!» терроризирует не только польских учеников, но и украинцев, не разделяющих его энтузиазма в восхвалении Украины. Говорят, учителя боятся, руководство школы предпочитает не замечать проблемы, и даже родители молчат – как бы чего не вышло», – написал Анджей Шлензак.

    Однако настоящая украинизация польского государства и общества состоит не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости» – из категории, основанной на отсылке к конкретному этносу и его культуре, в своего рода «анти-Восток» (бастион Запада, санитарный кордон, восточный фланг НАТО и т. п.). Одно из измерений этого – сведение польского патриотизма к антироссийскому фанатизму. Если независимость – то только от России, шпионы и агентура – только российские, угроза извне – только со стороны России, требование вывода иностранных войск – тоже только российских (число американских военных, наоборот, польские власти постоянно требуют увеличить).

    Вопрос реализации интересов США или Украины в отношении Польши и за счет Польши компрадорскими польскими властями выносится за пределы общественного дискурса и национального сознания. В Польше можно свободно пресмыкаться перед Вашингтоном и американцами, Киевом и украинцами, они могут публично диктовать, что полякам говорить и думать в их стране, и навязывать Польше невыгодные экономические решения – лишь бы всё это было против России.

    Но быть оплотом Запада и рычагом поддержки Украины означает, что поляки должны просто избавиться от собственной идентичности, а Польша – стать страной этнических метисов, чемпионом «толерантности», «прав человека» и «атлантизма». Полякам предлагают отречься от ценностей, которые до сих пор объединяют их с русскими и Россией – социального консерватизма, патриархальности, и принять все западные нарративы – относительность идентичности, право выбора своего пола, феминизм, моральную патологию как вопрос личного выбора, равенство всех и всего, гипертрофию «индивидуума» и его «свободы».

    Это и есть настоящая «украинизация», то есть замена Польши новой Речью Посполитой из сотен наций, полов, сексуальных ориентаций, чипированной и связанной различными цензурированными социальными сетями. Эта «демократическая», «либеральная», «политкорректная» страна с историей, сфальсифицированной под диктовку Запада, «открытая» (любой девиации), поддерживает различные Femen, «Азовы», «Мемориалы», Pussy Riot и все прочие политические и идеологические ЛГБТ. С другой стороны – она цензурирует органические идентичности и отправляет к их защитникам политическую полицию из Агентства внутренней безопасности или Института национальной памяти.

    Многие польские интеллектуалы предупреждают, что это означает создание на месте Польши «Укро-Полина», как западно-постмодернистского анти-Востока и одновременно – идеологической и цивилизационной клоаки Запада. Миллионы беженцев с Украины в этом процессе используются как инструмент западными внешними управляющими – именно поэтому украинцам в Польше с каждым днем позволяют всё больше, а поляки, которые с этим не согласны, будут заклеймены, преследуемы и наказаны.

    Большинство поляков уже выдрессированы до такой степени, что сносят всё это безропотно. Однако есть меньшинство, которое происходящее в Польше доводит до белого каления – что может довести до социального взрыва с непредсказуемыми последствиями. С другой стороны, такой взрыв – последняя надежда на то, что у поляков появится шанс стать нацией с чувством собственного достоинства, а не идеологизированной массой, которую все будут унижать, оскорблять, а в лучшем случае – милостиво пренебрегать.

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