Украинцы лишают поляков собственного достоинства

После «Марша независимости» во Вроцлаве 11 ноября полиция пыталась задержать 77-летнего председателя Патриотического союза организаций ветеранов и выходцев с польских кресов (окраин, ныне Западная Украина) Витольда Листовского. Вся его «вина» состояла в том, что он нес транспарант с лозунгом Stop ukrainizacji Polski («Остановить украинизацию Польши»).

По словам пана Листовского, «этот лозунг выражает опасения, которые беспокоят многих поляков». Активист «кресовых» организаций уверен, что лозунг не дискриминирует другие нации и никому не мешает помогать беженцам, но демонстрирует, что поляки находятся под угрозой как нация. «Если рассматривать его по сути, то он адресован не украинцам, а властям и так называемой тотальной оппозиции в Польше», – говорит Витольд Листовский.

В последние недели это далеко не первый случай, когда польские власти преследуют поляков, которые выступают против прогрессирующей украинизации Польши. Так, в начале ноября более 60 учащихся средней профессиональной школы в городе Ниско (Подкарпатское воеводство) написали донос на свою учительницу математики, обвинив ее в оскорблении украинцев по национальному признаку. Естественно, все эти учащиеся происходят из семей украинских беженцев, получают образование в Польше бесплатно, а также имеют ряд социальных привилегий, недоступных большинству их польских одноклассников.

Что оскорбило доносчиков? Оказывается, тот факт, что в конце октября их учительница в нерабочее время приняла участие в акции под лозунгом «Остановить украинизацию Польши» – при этом на занятиях она свою политическую позицию никак не проявляет. Доносом украинские учащиеся не ограничились – педагога засыпали сообщениями в мессенджерах с предложением изучить биографию Степана Бандеры. При этом директор школы украинцев полностью поддержал: он вызвал учительницу для дачи объяснений, а сам донос переслал в дисциплинарную комиссию воеводства, усмотрев в действиях своей подчиненной «нарушение прав учащегося и ребенка». Теперь педагогу грозит взыскание или даже увольнение.

За свою сторонницу вступился Гжегож Браун, депутат польского Сейма и лидер партии «Конфедерация», которая с июля этого года и проводит по всей Польше акции под лозунгом «Остановить украинизацию Польши». Партия отмечает привилегированное положение украинских беженцев в Польше по сравнению с гражданами этой страны, а также протестует против упрощенного способа получения украинцами статуса постоянного жителя Польши – что открывает путь к польскому гражданству.

Эта ситуация ошарашила даже представителей оппозиционной либеральной партии «Гражданская коалиция». Депутат от этой партии в Сеймике Подкарпатского воеводства (аналог областной Думы) Анджей Шлензак назвал написавших донос учеников «молодыми бандеровцами», а директора школы в Ниско – «сукиным сыном», пообещав добиться, чтобы того сняли с поста председателя местного совета в городке Улянув.

Шлензак привел еще один вопиющий случай того, как дети украинских беженцев устанавливают свои порядки в польских учебных заведениях. По словам депутата, в школе города Сталёва Воля, которую он сам окончил, есть и украинские ученики. «Мне рассказали, что один из них под лозунгом «Слава Украине!» терроризирует не только польских учеников, но и украинцев, не разделяющих его энтузиазма в восхвалении Украины. Говорят, учителя боятся, руководство школы предпочитает не замечать проблемы, и даже родители молчат – как бы чего не вышло», – написал Анджей Шлензак.

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Однако настоящая украинизация польского государства и общества состоит не в том, что миллионы мигрантов с Украины получили на берегах Вислы особые права. Суть происходящих процессов состоит в переопределении «польскости» – из категории, основанной на отсылке к конкретному этносу и его культуре, в своего рода «анти-Восток» (бастион Запада, санитарный кордон, восточный фланг НАТО и т. п.). Одно из измерений этого – сведение польского патриотизма к антироссийскому фанатизму. Если независимость – то только от России, шпионы и агентура – только российские, угроза извне – только со стороны России, требование вывода иностранных войск – тоже только российских (число американских военных, наоборот, польские власти постоянно требуют увеличить).

Вопрос реализации интересов США или Украины в отношении Польши и за счет Польши компрадорскими польскими властями выносится за пределы общественного дискурса и национального сознания. В Польше можно свободно пресмыкаться перед Вашингтоном и американцами, Киевом и украинцами, они могут публично диктовать, что полякам говорить и думать в их стране, и навязывать Польше невыгодные экономические решения – лишь бы всё это было против России.

Но быть оплотом Запада и рычагом поддержки Украины означает, что поляки должны просто избавиться от собственной идентичности, а Польша – стать страной этнических метисов, чемпионом «толерантности», «прав человека» и «атлантизма». Полякам предлагают отречься от ценностей, которые до сих пор объединяют их с русскими и Россией – социального консерватизма, патриархальности, и принять все западные нарративы – относительность идентичности, право выбора своего пола, феминизм, моральную патологию как вопрос личного выбора, равенство всех и всего, гипертрофию «индивидуума» и его «свободы».

Это и есть настоящая «украинизация», то есть замена Польши новой Речью Посполитой из сотен наций, полов, сексуальных ориентаций, чипированной и связанной различными цензурированными социальными сетями. Эта «демократическая», «либеральная», «политкорректная» страна с историей, сфальсифицированной под диктовку Запада, «открытая» (любой девиации), поддерживает различные Femen, «Азовы», «Мемориалы», Pussy Riot и все прочие политические и идеологические ЛГБТ. С другой стороны – она цензурирует органические идентичности и отправляет к их защитникам политическую полицию из Агентства внутренней безопасности или Института национальной памяти.

Многие польские интеллектуалы предупреждают, что это означает создание на месте Польши «Укро-Полина», как западно-постмодернистского анти-Востока и одновременно – идеологической и цивилизационной клоаки Запада. Миллионы беженцев с Украины в этом процессе используются как инструмент западными внешними управляющими – именно поэтому украинцам в Польше с каждым днем позволяют всё больше, а поляки, которые с этим не согласны, будут заклеймены, преследуемы и наказаны.

Большинство поляков уже выдрессированы до такой степени, что сносят всё это безропотно. Однако есть меньшинство, которое происходящее в Польше доводит до белого каления – что может довести до социального взрыва с непредсказуемыми последствиями. С другой стороны, такой взрыв – последняя надежда на то, что у поляков появится шанс стать нацией с чувством собственного достоинства, а не идеологизированной массой, которую все будут унижать, оскорблять, а в лучшем случае – милостиво пренебрегать.