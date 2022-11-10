Польша открыла охоту на «русских шпионов»

В Польше местная шпиономания вошла в конфликт с правами человека, причем конкретного – гражданина одной из стран ЕС. На территории Польши с 28 февраля находится в заключении испанский журналист-фрилансер Пабло Гонсалес, которого польские власти бездоказательно обвиняют в работе на российскую разведку.

О его судьбе ранее сообщали британская газета The Guardian и «Голос Америки*», для которого Гонсалес подготовил ряд репортажей в 2020-2021 годах. А на днях развернутый материал о судьбе журналиста опубликовала немецкая газета Die Tageszeitung. Его текст перепечатали многие польские издания, в частности популярный портал Wirtualna Polska, и как любая публикация в Германии о Польше, она вызвала резонанс на берегах Вислы.

Немецкие журналисты, в отличие от своих англосаксонских коллег, написали прямо: Гонсалес задержан без каких-либо доказательств противоправной деятельности, вся его «вина» – работа в качестве журналиста в Донбассе и двойное гражданство (Испании и России). Дело в том, что его мать – дочь «ребенка войны» из Испании, попавшего в Советский Союз еще до переворота генерала Франко. После распада СССР многие из этих людей и их потомки вернулись в Испанию, в том числе госпожа Гонсалес и ее сын. Павел Рубцов, изначально носивший фамилию отца, стал Пабло Гонсалесом, взяв девичью фамилию матери.

«В гражданском регистре Испании с 1991 года он фигурирует под двумя именами в соответствии с актом о расторжении брака его родителей», – говорит испанский адвокат Гонсалеса, которого польские власти не допускают к подзащитному. Когда журналиста задержали, он имел при себе паспорта Испании и России, и в каждом стояло соответствующее имя. Поэтому польская полиция заявила, что они фальшивые, хотя ордер на арест был выписан на имя Павла Рубцова. Отец Пабло Гонсалеса, Алексей Рубцов, живет в Москве, до ареста отправлял ежемесячно своему сыну по 350 евро. Польские власти посчитали их доказательством работы Гонсалеса на спецслужбы России, хотя это часть денег за аренду квартиры его бабушки в Москве.

Сразу после ареста были предположения, что Пабло Гонсалеса арестовали по доносу киевских властей – ведь именно на подконтрольной Киеву части Донбасса он был задержан 6 февраля 2022 года, вывезен в Киев, где подвергся многочасовым допросам. Но тогда журналиста отпустили благодаря усилиям посольства Италии, 25 февраля он беспрепятственно покинул Украину и въехал в Польшу. В этой стране он до самого ареста освещал ситуацию с приемом украинских беженцев.

Однако, похоже, испанский журналист стал жертвой чисто польской шпиономании, кампанию которой власти в Варшаве стали раскручивать сразу же после начала российской военной операции на Украине. А уже в конце марта 2022 года министр юстиции и одновременно генпрокурор Польши Збигнев Зёбро объявил, что в связи с ситуацией на Украине его ведомство подготовило законопроект об ужесточении наказаний за шпионскую деятельность, вплоть до пожизненного заключения. Также предлагается ввести в Уголовный кодекс Польши новые виды правонарушений: «подготовка к шпионской деятельности» (до восьми лет заключения) и «непреднамеренный шпионаж» (до пяти лет).

Если в первом случае речь идет о государственных служащих, хотя бы имеющих доступ к конфиденциальным данным, то под второй можно подвести практически любого человека. В этом уверена прокурор Эва Вжосек, которая сама стала жертвой незаконной прослушки со стороны ведомства Збигнева Зёбро. По ее мнению, понятие «неумышленный шпионаж» слишком широкое, и в зависимости от политических интересов генеральной прокуратуры и правительства может быть «кнутом» для каждого инакомыслящего гражданина, неправительственной организации, компании или политической партии.

Хотя подобные предостережения звучали от многих польских юристов, замминистра юстиции Польши Марчин Вархол в начале ноября заявил, что законопроект об ужесточении наказания за шпионаж будет рассмотрен в Сейме в ближайшее время. Причем, судя по путаным объяснениям пана Вархола и его шефа, обвинять в «непреднамеренном шпионаже» будут в стиле романа Джорджа Оруэлла «1984» с его «мыслепреступлениями».

Стоит отметить, что в Польше поиск «агентов Кремля» давно превратился в своеобразный национальный вид спорта. Особенно в нем преуспел лидер правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский. Он регулярно обвиняет в работе на Москву как лидера самой мощной оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональда Туска, припоминая тому прием Владимира Путина в Польше, так и правых консерваторов.

В свою очередь, близкий к польским правым портал Wiesci24 в конце октября потроллил самого Ярослава Качиньского, напомнив, что тот выезжал за границу в то время, когда покинуть Польшу было практически невозможно. «Как сам Качиньский рассказывал в интервью, в 1967 году он был в Одессе. В 1984 году он отправился в Вену. В начале 1990-х Качиньский снова поехал в Вену. До этого он полтора года пил водку с русским шпионом в квартире последнего в варшавском районе Прага. В продвижении Качиньскому помогал коммунистический аппаратчик. Почему? Может быть, из-за… связей с русскими?» – вполне в стиле лидера ПиС написали журналисты.

Но тем, кого польские власти обвинят в связи с Россией, совсем не до шуток. К примеру, бывший депутат Сейма, журналист Матеуш Пискорский, который не скрывает своих симпатий к России, три года провел в следственном изоляторе. Его бездоказательно обвинили в сотрудничестве с российской разведкой, а также в продвижении интересов России и манипулировании настроениями польского общества.

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Даже Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла затянувшееся содержание политика под стражей до суда нарушающим ряд статей Международного пакта о гражданских и политических правах, призвав его освободить. Пискорский вышел на свободу под огромный по польским меркам залог в 50 тысяч долларов еще в мае 2019 года, но с тех пор суд по его делу так и не завершен. Кстати, в последнее время польские СМИ опять преисполнены нападок на Матеуша Пискорского, ведь он перевел книгу российского философа Александра Дугина. Новых обвинений, правда, пока не выдвинули, но презентацию книги в Гданьске два раза запретили.

При этом Пабло Гонсалеса, судя по всему, ждет судьба его польского коллеги. В августе испанскому журналисту второй раз продлили срок пребывания под стражей, так и не передав дело в суд, и в конце ноября польские спецслужбы опять готовятся сделать то же самое. Однако его освобождения хотя бы требуют профессиональные организации (Международная федерация журналистов и Международный институт прессы) и коллеги-журналисты. Именно благодаря последним и стало известно, что Гонсалеса содержат в условиях строгой изоляции, разрешают прогулку лишь час в сутки со скованными руками и в сопровождении нескольких надзирателей, не позволяют встречи с женой.

А вот судьба еще трех людей, обвиненных в шпионаже в пользу России, об аресте которых в Польше сообщали в марте, апреле и августе 2022 года, абсолютно неизвестна. При этом польские власти даже не скрывают, что ведут в стране кампанию устрашения. Замминистра юстиции Марчин Вархол прямо заявил, что «угроза наказания за шпионаж носит превентивный характер».

Но под прицелом спецслужб Польши оказались не только инакомыслящие поляки, но и граждане России, число которых на берегах Вислы в последние месяцы возросло. Один из трех упомянутых выше арестованных по обвинению в шпионаже – россиянин, который до того 18 лет занимался бизнесом в Польше, создавал там рабочие места и платил налоги. Не исключено, что со временем все граждане РФ в Польше будут поставлены перед выбором: либо работа на польские спецслужбы – либо выдворение (в лучшем случае), а то и арест «за работу на российскую разведку».