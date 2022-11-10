Польша открыла охоту на «русских шпионов»

Взгляд
10 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 17:15  |  vz.ru
Разделы

Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

По Северному морскому пути пустили российскую нефть Rosatom/Global Look Press
Россия второй раз в истории отправила свою нефть в Китай по Северному морскому пути. Нефтяное эмбарго ЕС, которое вступит в силу через месяц, делает этот маршрут более привлекательным. Он короче и быстрее, и главное – свободен от западных санкций. Сможет ли Севморпуть стать спасением для российской нефти?  Подробности...
Перейти в раздел…

Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

Демократы показали результат значительно лучше того, который им предсказывали REUTERS/Tom Brenner
Формально Республиканская партия имеет право праздновать победу: по итогам выборов в Конгресс ей досталось большинство в Палате представителей. Но это будет очень грустный праздник: победа оказалась горше поражения. Особенно для Дональда Трампа, позиции которого в партии пошатнулись. Его переизбрание президентом теперь крайне сомнительно.  Подробности...
Перейти в раздел…

Отход российских сил за Днепр заставит ВСУ сменить направление атак

Российской армии предстоит укрепиться на левом берегу Днепра Станислав Красильников/ТАСС
Группировка ВСУ в Херсонской области не станет форсировать Днепр перед укрепленными позициями российских войск, а сместит наступление на другое направление. Такой прогноз дают эксперты, оценивая решение командования ВС РФ оставить Херсон и отвести войска на левый берег Днепра. Как устроена оборона левобережья и где стоит ждать нового удара ВСУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

Эрдоган становится важнейшим партнером Москвы Keystone Press Agency/Global Look Press
Резкое усиление Турции – таким стало одно из главных геополитических последствий российской специальной военной операции на Украине. Иначе говоря, Россия вольно или невольно помогает резкому усилению своего соседа. Зачем она это делает, к каким последствиям это может привести и почему для Евросоюза в этом нет ничего хорошего? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Польша открыла охоту на «русских шпионов»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польские власти предлагают ввести в Уголовный кодекс новый вид преступления – «непреднамеренный шпионаж». До «мыслепреступления» в стиле романа «1984» остаётся не так уж много. Подробности...

Те, кто уехал – воюют сами с собой

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
После февраля 2022 года некоторые, стремящиеся сохранить свою жизнь и принципы, решили уехать за границу – подальше от одной битвы, не подразумевая о том, что рискуют оказаться в другой. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Только движение вперед способно переломить ситуацию

Александр Ходаковский
Александр Ходаковский, командир бригады «Восток»
Тяжело, горько, хочется много говорить резкого – но вспоминаю фильм, в котором нашего разведчика перед приговором на суде адвокат спрашивает: а вы совсем не волнуетесь? – и получает ответ: а это поможет? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Выборы в Конгресс: победили не те

Дефицит лекарств на Западе

Кому нужны переговоры с Украиной

Перейти в раздел…

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Как вы оцениваете риск начала конфликта с применением ядерного оружия в ближайшее время?
  • Очень высокий

  • Высокий

  • Умеренный

  • Низкий

  • Очень низкий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Задержан владелец сгоревшего костромского клуба «Полигон» Мирзоев
    Минобороны сообщило о маневре российских войск на левый берег Днепра Определен глава делегации России на G20 Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген Суд разрешил требовать компенсацию с соседей за громкий лай их собак
    В Госдуме отреагировали на проект Украины о «независимости Татарстана» В офисе Зеленского высказались о возможных переговорах Чехия решила усилить обороноспособность Грузии из-за «агрессии России» В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину
    За сутки уничтожено более 215 украинских военных на трех направлениях Стало известно место похорон Кирилла Стремоусова Подозреваемого в убийстве людей в МФЦ признали психически нездоровым Эксперт объяснил пользу обязательной предустановки RuStore

    Главная тема


    Отход российских сил за Днепр заставит ВСУ сменить направление атак

    переброска войск


    Рогов назвал приоритетное для ВСУ направление

    подключат Молдавию и Украину


    ЕС решил изменить транспортную систему для переброски войск на восток

    гвардейская бригада


    Минобороны показало штурм Павловки морпехами ТОФ

    Видео

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    отвод войск


    По Херсону принято «непростое решение»

    неоднозначный итог


    Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    хорошие перспективы


    Андрей Полонский: Путь к многополярному миру лежит через Индию

    Больше не враг


    Игорь Мальцев: Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

    митинг против власти


    Геворг Мирзаян: Как установить пророссийскую власть в Молдавии

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
    Олег Хавич

    Польша открыла охоту на «русских шпионов»

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		10 ноября 2022, 16:55

    В Польше местная шпиономания вошла в конфликт с правами человека, причем конкретного – гражданина одной из стран ЕС. На территории Польши с 28 февраля находится в заключении испанский журналист-фрилансер Пабло Гонсалес, которого польские власти бездоказательно обвиняют в работе на российскую разведку.

    О его судьбе ранее сообщали британская газета The Guardian и «Голос Америки*», для которого Гонсалес подготовил ряд репортажей в 2020-2021 годах. А на днях развернутый материал о судьбе журналиста опубликовала немецкая газета Die Tageszeitung. Его текст перепечатали многие польские издания, в частности популярный портал Wirtualna Polska, и как любая публикация в Германии о Польше, она вызвала резонанс на берегах Вислы.

    Немецкие журналисты, в отличие от своих англосаксонских коллег, написали прямо: Гонсалес задержан без каких-либо доказательств противоправной деятельности, вся его «вина» – работа в качестве журналиста в Донбассе и двойное гражданство (Испании и России). Дело в том, что его мать – дочь «ребенка войны» из Испании, попавшего в Советский Союз еще до переворота генерала Франко. После распада СССР многие из этих людей и их потомки вернулись в Испанию, в том числе госпожа Гонсалес и ее сын. Павел Рубцов, изначально носивший фамилию отца, стал Пабло Гонсалесом, взяв девичью фамилию матери.

    «В гражданском регистре Испании с 1991 года он фигурирует под двумя именами в соответствии с актом о расторжении брака его родителей», – говорит испанский адвокат Гонсалеса, которого польские власти не допускают к подзащитному. Когда журналиста задержали, он имел при себе паспорта Испании и России, и в каждом стояло соответствующее имя. Поэтому польская полиция заявила, что они фальшивые, хотя ордер на арест был выписан на имя Павла Рубцова. Отец Пабло Гонсалеса, Алексей Рубцов, живет в Москве, до ареста отправлял ежемесячно своему сыну по 350 евро. Польские власти посчитали их доказательством работы Гонсалеса на спецслужбы России, хотя это часть денег за аренду квартиры его бабушки в Москве.

    Сразу после ареста были предположения, что Пабло Гонсалеса арестовали по доносу киевских властей – ведь именно на подконтрольной Киеву части Донбасса он был задержан 6 февраля 2022 года, вывезен в Киев, где подвергся многочасовым допросам. Но тогда журналиста отпустили благодаря усилиям посольства Италии, 25 февраля он беспрепятственно покинул Украину и въехал в Польшу. В этой стране он до самого ареста освещал ситуацию с приемом украинских беженцев.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Однако, похоже, испанский журналист стал жертвой чисто польской шпиономании, кампанию которой власти в Варшаве стали раскручивать сразу же после начала российской военной операции на Украине. А уже в конце марта 2022 года министр юстиции и одновременно генпрокурор Польши Збигнев Зёбро объявил, что в связи с ситуацией на Украине его ведомство подготовило законопроект об ужесточении наказаний за шпионскую деятельность, вплоть до пожизненного заключения. Также предлагается ввести в Уголовный кодекс Польши новые виды правонарушений: «подготовка к шпионской деятельности» (до восьми лет заключения) и «непреднамеренный шпионаж» (до пяти лет).

    Если в первом случае речь идет о государственных служащих, хотя бы имеющих доступ к конфиденциальным данным, то под второй можно подвести практически любого человека. В этом уверена прокурор Эва Вжосек, которая сама стала жертвой незаконной прослушки со стороны ведомства Збигнева Зёбро. По ее мнению, понятие «неумышленный шпионаж» слишком широкое, и в зависимости от политических интересов генеральной прокуратуры и правительства может быть «кнутом» для каждого инакомыслящего гражданина, неправительственной организации, компании или политической партии.

    Хотя подобные предостережения звучали от многих польских юристов, замминистра юстиции Польши Марчин Вархол в начале ноября заявил, что законопроект об ужесточении наказания за шпионаж будет рассмотрен в Сейме в ближайшее время. Причем, судя по путаным объяснениям пана Вархола и его шефа, обвинять в «непреднамеренном шпионаже» будут в стиле романа Джорджа Оруэлла «1984» с его «мыслепреступлениями».

    Стоит отметить, что в Польше поиск «агентов Кремля» давно превратился в своеобразный национальный вид спорта. Особенно в нем преуспел лидер правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский. Он регулярно обвиняет в работе на Москву как лидера самой мощной оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Дональда Туска, припоминая тому прием Владимира Путина в Польше, так и правых консерваторов.

    В свою очередь, близкий к польским правым портал Wiesci24 в конце октября потроллил самого Ярослава Качиньского, напомнив, что тот выезжал за границу в то время, когда покинуть Польшу было практически невозможно. «Как сам Качиньский рассказывал в интервью, в 1967 году он был в Одессе. В 1984 году он отправился в Вену. В начале 1990-х Качиньский снова поехал в Вену. До этого он полтора года пил водку с русским шпионом в квартире последнего в варшавском районе Прага. В продвижении Качиньскому помогал коммунистический аппаратчик. Почему? Может быть, из-за… связей с русскими?» – вполне в стиле лидера ПиС написали журналисты.

    Но тем, кого польские власти обвинят в связи с Россией, совсем не до шуток. К примеру, бывший депутат Сейма, журналист Матеуш Пискорский, который не скрывает своих симпатий к России, три года провел в следственном изоляторе. Его бездоказательно обвинили в сотрудничестве с российской разведкой, а также в продвижении интересов России и манипулировании настроениями польского общества.

    Даже Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла затянувшееся содержание политика под стражей до суда нарушающим ряд статей Международного пакта о гражданских и политических правах, призвав его освободить. Пискорский вышел на свободу под огромный по польским меркам залог в 50 тысяч долларов еще в мае 2019 года, но с тех пор суд по его делу так и не завершен. Кстати, в последнее время польские СМИ опять преисполнены нападок на Матеуша Пискорского, ведь он перевел книгу российского философа Александра Дугина. Новых обвинений, правда, пока не выдвинули, но презентацию книги в Гданьске два раза запретили.

    При этом Пабло Гонсалеса, судя по всему, ждет судьба его польского коллеги. В августе испанскому журналисту второй раз продлили срок пребывания под стражей, так и не передав дело в суд, и в конце ноября польские спецслужбы опять готовятся сделать то же самое. Однако его освобождения хотя бы требуют профессиональные организации (Международная федерация журналистов и Международный институт прессы) и коллеги-журналисты. Именно благодаря последним и стало известно, что Гонсалеса содержат в условиях строгой изоляции, разрешают прогулку лишь час в сутки со скованными руками и в сопровождении нескольких надзирателей, не позволяют встречи с женой.

    А вот судьба еще трех людей, обвиненных в шпионаже в пользу России, об аресте которых в Польше сообщали в марте, апреле и августе 2022 года, абсолютно неизвестна. При этом польские власти даже не скрывают, что ведут в стране кампанию устрашения. Замминистра юстиции Марчин Вархол прямо заявил, что «угроза наказания за шпионаж носит превентивный характер».

    Но под прицелом спецслужб Польши оказались не только инакомыслящие поляки, но и граждане России, число которых на берегах Вислы в последние месяцы возросло. Один из трех упомянутых выше арестованных по обвинению в шпионаже – россиянин, который до того 18 лет занимался бизнесом в Польше, создавал там рабочие места и платил налоги. Не исключено, что со временем все граждане РФ в Польше будут поставлены перед выбором: либо работа на польские спецслужбы – либо выдворение (в лучшем случае), а то и арест «за работу на российскую разведку».

    Другие материалы автора

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •