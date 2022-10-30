Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник: Польша по договоренности с Западом начала тихую аннексию Украины

Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины, выразил мнение глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

Как считает Мирошник, Польша пытается тихо аннексировать западную часть Украины, о чем существует договоренность Варшавы с Западом. Он также выразил мнение, что в этом процессе принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, за закрытыми дверьми уже согласовано, каким образом Польша будет интегрировать западную Украину, какие шаги будет предпринимать в этих целях и в какой последовательности, вплоть до разработки дорожной карты.

По словам Мирошника, с каждым днем ожидание того, что Украина останется единым самостоятельным государством, «становится все эфемерней и эфемерней». По мнению главы представительства ЛНР в Москве, остается очень призрачным шанс, что хоть в каком-то виде, в какой-то части украинское государство сохранится как отдельная, независимая, никому не принадлежащая, неконтролируемая территория.

В начале мая президент Польши Анджей Дуда пообещал убрать границу страны с Украиной. В конце апреля директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.

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