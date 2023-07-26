Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

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Дружба России и Индии встала на высокотехнологичные рельсы

Россия поможет Индии обзавестись комфортными поездами дальнего следования Нина Зотина/РИА Новости
Индия хочет закупать у России не только нефть и нефтепродукты в рекордных объемах. Теперь индусы хотят вместе с российской компанией производить комфортные поезда дальнего следования для собственного рынка. Россия поможет с технологиями, а Индия – с ростом нашего высокотехнологичного экспорта. Более того, эта сделка откроет нам путь для завоевания и других незападных рынков.  Подробности...
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Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

Корабли Черноморского флота готовятся отражать атаки противника Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Африка усилит российские возможности в космосе

ЮАР. Глава Южно-Африканского национального космического агентства (SANSA) Хумбулани Мудау, гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов (в центре), гендиректор «Систем прецизионного приборостроения» Юрий Рой (слева направо) рядом со новым российским комплексом обнаружения космического мусора Б. Готгельф/Роскосмос Медиа/ТАСС
В рамках масштабного саммита Россия – Африка ожидается подписание специального соглашения о сотрудничестве с африканскими странами в области космоса. Более того, Россия даже готова создавать с ними совместную орбитальную станцию. Какие еще космические проекты с Африкой рассматриваются и уже создаются и почему это может иметь для российского космоса ключевое значение? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно. Подробности...

В Африке идет борьба за будущее человечества

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина. Подробности...

Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

Алексей Чеснаков
Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры
Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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«Альтернатива для Германии» стала первой

У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

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Украинские беспилотники попытались атаковать Москву

В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому более выгодно экономическое сотрудничество России и Африки?
  • Африке

  • России

  • В равной степени обеим сторонам

  • Затрудняюсь ответить
Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
  • Высокая

  • Средняя

  • Низкая

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
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    Максим Соколов
    публицист
    26 июля 2023, 11:58

    Замечание В.В. Путина: «Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это так, западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», – вызвало сверхболезненную реакцию польского руководства. Говоря языком любезного англичанам В. Шекспира, «Оленя ранили стрелой». Или, как гласит другой перевод, «Козлу стрела попала прямо в жопу».

    Раненный стрелой премьер Польши Моравецкий заявил: «Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотен тысяч поляков. Историческая правда не обсуждается. Посол Российской Федерации будет вызван в министерство иностранных дел».

    Посол России действительно был вызван на ковер к польскому замминистра Яблоньскому, обе стороны стояли на своем, повторив мнения своего руководства. Русский и поляк посидели, поговорили, разошлись, нота протеста вручена не была.

    Возможно, это объяснялось тем, что глава польского правительства высказался недостаточно убедительно. Преступлений за Сталиным в иные времена числилось много, но был ли он военным преступником именно в 1939–1945 годах, вопрос достаточно сложный. Иные полагают, что если и был, то не более, чем британский союзник Черчилль.

    Считаться количеством смертей тоже следует с большей осторожностью. Кроме погибших поляков, были также евреи. Согласно данным мемориального комплекса «Яд Вашем» (никак не кремлевских историков), «накануне оккупации Польши в 1939 году там жило 3,3 млн евреев. В конце войны примерно 380 000 польских евреев осталось в живых, остальные были убиты, главным образом в гетто и шести лагерях смерти: Хелмно, Белжец, Собибор, Треблинка, Майданек и Аушвиц-Биркенау». Причем роль поляков в Холокосте весьма неоднозначна. И наконец, при освобождении Польши пало 600 тысяч красноармейцев. В полях над Вислой сонной и в иных местах.

    Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Но даже если не вспоминать эти страшные цифры, то историческую правду в вопросе об установлении польских послевоенных границ не надо обсуждать, достаточно констатировать. 7 февраля 1945 года в Ялте на конференции «Большой тройки» устами Молотова (читай: Сталина) были оглашены советские предложения о границах Польши:

    «1. Считать, что границей Польши на востоке должна быть линия Керзона с отклонением от нее в некоторых районах на 5-8 километров в пользу Польши.

    2. Считать, что западная граница Польши должна идти от г. Штеттин, далее на юг по р. Одер, а дальше по р. Нейсе (Западной)».

    Та самая граница по Одеру-Нейсе, признанная ФРГ только в 1970 году.

    Против такой границы возражал британский премьер Черчилль: «По вопросу о перемещении границы Польши на запад британское правительство хотело бы сделать такую оговорку: Польша должна иметь право взять себе такую территорию, которую она пожелает и которой она сможет управлять. Едва ли было бы целесообразно, чтобы польский гусь был в такой степени начинен немецкими яствами, чтобы он скончался от несварения желудка».

    В итоге согласились со Сталиным. В том смысле, что желудок у польского гуся крепкий, и он переварит земли Силезии, Померании и Восточной Пруссии (нынешняя Калининградская область составляет лишь порядка трети от довоенной восточно-прусской территории, тогда как две трети отошло к Польше).

    А что имел в виду Моравецкий, говоря об исторической правде, так и осталось неясным. Но не обязательно считать Сталина мудрым, родным и любимым, чтобы признавать неопровержимые документальные источники. Разве что паны считают материалы Ялтинской конференции советской фальсификацией.


    Конечно, Моравецкого можно понять. Не в том смысле, что отказ В.В. Путина от решений 1945 года (хотя здесь не отказ, а только напоминание) немедленно материализуется. И бойцы «Вагнера» с пением

    «Как мы шли через варшавские мосты,
    Все красавицы бросали нам цветы»

    поедут на экскурсию. До войны с Гиеной дело еще не дошло, да и, возможно, не дойдет. А в том смысле, что отношения Варшавы не только с Москвой, но и с Берлином оставляют желать лучшего.

    Когда в начале января с. г. Польша потребовала от Германии репараций на сумму 1,3 трлн евро, такая задиристость проняла даже ливерную колбасу. Канцлер Шольц высказался в том смысле, что я-де, конечно, стою за нерушимость границ с Польшей, но в Германии есть и такие политические силы, которые будут раздосадованы польской хуцпой и поднимут вопрос о принадлежности Бреслау, Данцига, Штеттина и Алленштайна. Поэтому польским союзникам по ЕС и НАТО лучше бы не будить лихо, пока оно тихо.

    Оттого можно допустить, что если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно. Ведь ничего страшного не произойдет. Всего лишь будет поставлен вопрос – в сугубо гадательном смысле, разумеется – о принадлежности Силезии и Померании. Чистое любопытство, не более того.

    Другое дело, что даже намек на такое любопытство будет ясновельможным панам как нож острый в сердце. С другой стороны, при склонности Варшавы портить отношения по всем азимутам (и порой даже без особенной надобности) ни русские, ни немцы не обязаны так уж щадить польскую чувствительность.

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