Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

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24 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Решение ЦБ повлияет на курс рубля, инфляцию и ипотеку

Повышение ставки скажется на стоимости кредитов и выгодности депозитов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
«Рубль укрепится на 15-20%». Такие прогнозы озвучивают специалисты, оценивая последствия неожиданного решения Центробанка – поднять ключевую ставку до 8,5%. Почему ЦБ поднял ставку настолько резко и какие еще последствия и для российской валюты, и для экономики в целом следует ожидать в итоге? Подробности...
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Украинские ракеты бьют по русской истории

В результате некорректной работы украинской ПВО в Одессе повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор REUTERS/Serhii Smolientsev
«Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей». Такими словами политологи оценивают разрушения, нанесенные крупнейшему православному храму Одессы. Киевский режим утверждает, что это сделала Россия, но неоспоримые доказательства говорят о прямой ответственности ВСУ. Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию

Бригада LITPOLUKRBRIG станет армией для захвата Западной Украины Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Из Польши на Украину зайдет полноценная армия... И это не наемники, а действующие силы НАТО». Такие сценарии вмешательства Польши в ситуацию на Украине рисуют и российские, и даже западные военные эксперты. Как и при каких условиях они могут быть реализованы? И что в таком случае делать России? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования. Подробности...

Эпоха закупочной лихорадки закончилась

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Спекулянты устроили истерику из-за отмены зерновой сделки

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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У ВСУ проблема с ремонтом техники

Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

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Президенты России и Белоруссии посетили Кронштадт

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    Искусственные границы Польши формируют ее комплексы

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    24 июля 2023, 09:08

    Наука о международных отношениях учит студентов тому, что территория – это единственный объективный признак суверенного государства. Она определяет его силу, ресурсы, внешнеполитические приоритеты и, в конечном итоге, само поведение на международной арене. То, как было создано государство, и какие решения лежат в основе его географических очертаний, неизбежно накладывает отпечаток на всё существование той или иной политической общности.

    Не секрет, что в своих современных границах Польша и бывшие советские республики Прибалтики являются продуктом геополитической сделки между СССР и США после Второй мировой войны. Тогда две сильнейшие мировые державы достаточно произвольно обходились с территориями других стран, подчиняя их конфигурацию собственным стратегическим соображениям. Польша до этого в принципе была лишена суверенитета на протяжении 150 лет, а в межвоенный период пребывала в неопределенном состоянии. Прибалтийские республики существовали как самостоятельные страны совсем мало – с 1918 по 1940 годы, а в 1945-м вообще были частью СССР.

    Другими словами, ни одно из этих государств не является результатом деятельности их народов – в Польше борьба за выживание закончилась поражением во второй половине 18 века, а в Прибалтике и вовсе никогда толком не начиналась. Их государственность сейчас воплощает собой рациональные решения могущественных внешних сил. Не возникни определенные внешние обстоятельства в середине прошлого века, они просто не существовали бы.

    Помнить об этом было бы совершенно не вредно. Но не только для того, чтобы напоминать излишне самоуверенным соседям об источнике их власти на определенном географическом пространстве. Хотя и это необходимо, как мы можем сейчас убедиться. Главным является здесь то, что происхождение страны определяет природу ее поведения на международной политической сцене.

    Во-первых, полученная извне, а не добытая самостоятельно государственность влияет на то, как ей распоряжаются. Во-вторых, если некая политическая общность возникла в результате внешних факторов, то ее дальнейшее существование также зависит от того, что определяется за пределами национальных границ. Изменится положение дел в «большой» мировой политике – может оказаться под вопросом и результат ее проекции на конкретные государства.

    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

    Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада прекрасно демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования. Не случайно, что со стороны Варшавы различные экстравагантные претензии предъявляются не только к России, но также к пока весьма дружественной Германии. Польские политики прекрасно знают, что почти половина территории «их» страны получена у другой этнической общности. И, что самое важное, не в результате военной победы, а просто по решению сильных мира сего. В этом отношении границы Польши между двумя мировыми войнами были хотя бы результатом вооруженной борьбы с Советской Россией и агрессии против маленькой Литвы. Но за современной территорией этой страны не стоит способность к самостоятельному действию.

    Прибалты немного спокойнее. Но и здесь присутствует понимание того, что все три республики, по сути, есть отколовшиеся части большого российского пространства. В обоих случаях вопрос о легитимности суверенитета не является решенным. А стало быть, он постоянно нуждается в обеспечении извне, силами той великой державы, которая заинтересована в существовании такого рода сателлитов. И именно в таких границах. Государственность, с которой мы сейчас имеем дело в Польше или Прибалтике, обречена выполнять единственную задачу – реализацию внешнеполитических интересов страны-гаранта, в качестве которого выступают США.

    На этих двух примерах мы видим, как происхождение государства определяет его поведение. Пытаться выстраивать с ними прямой диалог совершенно бессмысленно, в этом за прошедшие 30 лет мы могли убедиться неоднократно. Небольшие экономические транзакции здесь не в счет – они происходят между людьми, а не государствами.

    Но есть и хорошие новости. Нам не стоит всерьез опасаться того, что «союзники» США в Варшаве или прибалтийских столицах смогут втянуть Вашингтон в прямой конфликт с Россией вопреки его собственной воле. Во-первых, они никогда не сделают этого осознанно, поскольку вся их внешняя политика – это не более чем элемент стратегии самих американцев. А те, если и решать столкнуться с Россией всерьез, то прекрасно обойдутся без лишних ступеней эскалации.

    Во-вторых, даже если в Польше или Прибалтике сойдут с ума и начнут самостоятельно воевать с Россией, США никогда не поставят под угрозу собственное выживание. Для них уж лучше будет позволить нам разделаться с вышедшим из-под контроля инструментом американской политики, чем «вписываться» за него и рисковать своим существованием.

    Последние полтора года неоднократно продемонстрировали, что наши противники в США способны на многое, но свое собственное выживание ценят больше всего. Хвост виляет собакой только в голливудском кино. В реальной истории международной политики мы не знаем примеров, когда великая держава ставила себя под угрозу, потому что так захотели ее мелкие союзники. Для студента заявить о том, что причиной Первой мировой войны стал авантюризм сербских националистов – означает получить уверенную «двойку» по истории международных отношений.


    Кстати говоря, в России это стоит учитывать и когда речь идет о потенциальном эффекте применения против той же Польши наших уникальных военных возможностей. Совершенно не факт, что даже такой решительный шаг подвигнет американцев пойти на уступки – они просто «спишут» данный актив и продолжат игру оставшимися картами. Их у США в распоряжении весьма много. Более того, даже самые драматические события в жизни Польши или Прибалтики не станут угрожающими для глобальных позиций Америки. Будущее этой страны, как и любой ядерной сверхдержавы, определяется только внутренним развитием, но никогда внешними обстоятельствами.

    Прошлый век оставил нам в наследство невероятное количество государств, само существование которых – продукт внешних обстоятельств. И мы не знаем, насколько устойчивым окажется такое положение дел в будущем. Распад великих европейских империй в начале и середине 20 века стал следствием их неспособности решить проблемы развития одновременно с возникшей в результате столетий экспансии территориальной нагрузкой. Мы, конечно, видели множество примеров героической антиколониальной борьбы в странах Азии и Африки. Однако есть масса случаев, когда суверенитет буквально свалился в руки. А главным признаком такого статуса государства является происхождение его границ.В результате наступила эпоха великого разделения мира на множество малых и средних государственных образований. Они были достаточно быстро упакованы в институты либерального мирового порядка во главе с Западом.

    Сейчас мир опять кардинально меняется. Международный порядок будущего пока неизвестен, глобализация и институты прошлого стремительно разрушаются. И непонятно, на что он будет опираться. Остается только надеяться, что те соседи России, которые демонстрируют более адекватное, чем Польша или Прибалтика, поведение –смогут сохранить себя и вписаться в новые условия. Россия уже достаточно настрадалась с имперской ответственностью за судьбу других и вряд ли готова вновь брать на себя это бремя. 

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