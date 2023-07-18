В Польше зреет ненависть к Украине

Антиукраинская партия «Конфедерация» набирает популярность среди поляков

Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима – и казалось бы, настроения польского населения этому полностью соответствуют. Однако в последнее время среди поляков набирает популярность совсем другая, антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Что происходит?

В роли темной лошадки на грядущих выборах в польский парламент выступает партия «Конфедерация». За семь с половиной месяцев 2023 года этой политической силе удалось более чем в два раза увеличить свою поддержку среди избирателей и выйти на третье место в предвыборном рейтинге. Если в начале года за «Конфедерацию» готовы были проголосовать 6,9% поляков, то сейчас уже 14,5%.

Как и правящая партия «Право и справедливость» (ПиС), «Конфедерация» находится на правом фланге политического спектра. Обе партии выступают против принятия Польшей мигрантов из стран дальнего зарубежья, против легализации абортов, против однополых браков и против излишнего влияния на польское государство структур Европейского союза (по всем этим пунктам «конфедераты» занимают более радикальную позицию, чем ПиС).

При этом программы этих партий отличаются по двум основным вопросам. Во-первых, «Конфедерация» придерживается либертарианских взглядов в сфере экономики – требует снижения налогов и отмены социальных гарантий, в то время как ПиС стоит на позициях патерналистского консерватизма, пытаясь совместить рыночную экономику с ценностями социального государства. Во-вторых, «Конфедерация» и ПиС принципиально расходятся по украинскому вопросу: если правящая партия поддерживает Киев и оказывает помощь украинским беженцам, то «конфедераты» выступают категорически против этого.

Правительство Матеуша Моравецкого распространило на украинских граждан, прибывших на территорию Польши после 24 февраля 2022 года, многие социальные гарантии, которыми пользуются поляки. Так, например, граждане Украины могут получать выплаты по программе «Семья 500+» на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Пособие в размере 500 злотых ($125) ежемесячно выплачивается в течение пребывания ребенка на территории Польши.

Значительной части польских граждан не по душе столь щедрая помощь иностранцам со стороны польского государства.

В июне издание Rzeczpospolita сообщило со ссылкой на исследование социологов, что доля граждан Польши, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, за пять месяцев упала с 62% до 42%. Единственная крупная партия, которая учитывает рост антиукраинских настроений в Польше и успешно играет на них, – это «Конфедерация». Именно с этим связано увеличение ее электорального рейтинга в последнее время.

Весной этого года большой резонанс в польском обществе вызвало видео, записанное украинкой, которая представилась «экспертом по образованию и легализации в Польше». В нем женщина рассказывает, как украинцам получить минимальную пенсию в Польше, которая в несколько раз больше, чем на Украине. Для этого достаточно того, чтобы украинский гражданин работал в Польше хотя бы один день. Такие возможности предоставляет специальный закон о помощи Украине.

После разгоревшегося скандала депутат от «Конфедерации» Кшиштоф Босак потребовал от министерства семьи и социальной политики предоставления информации о том, соответствует ли действительности сказанное «экспертом по легализации». Министерство уклонилось от четкого ответа на обращение депутата, который пообещал продолжить выяснение этого вопроса. «Если это окажется правдой, мы потребуем изменить эти правила», – заявил Босак.

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Недовольство «Конфедерации» вызывает также то, что приезжающие в Польшу украинцы демонстрируют неуважение к польским канонам истории. В ноябре прошлого года один из лидеров «Конфедерации» Гжегож Браун внес в Сейм законопроект, который обязывает проживающих на территории Польши украинцев осудить Украинскую повстанческую армию* (УПА*) и Организацию украинских националистов (ОУН*). Согласно положениям документа, украинцы должны подтвердить, что им известно о преступлениях, совершенных УПА против поляков в годы Второй мировой войны, и осудить террористическую деятельность ОУН в Польше.

«Конфедерация» громче других польских партий говорит о том, что руководство Украины должно покаяться за Волынскую резню – геноцид поляков, устроенный в 1943 году украинскими националистами на территории бывших юго-восточных регионов Второй Речи Посполитой. Недавно «конфедераты» потребовали от правительства и президента Польши жесткой реакции на действия посла Украины в Варшаве Василия Зварича, который в 80-ю годовщину Волынской резни заявил, что «отдает дань памяти гражданам Второй Речи Посполитой, убитым на землях, оккупированных Третьим рейхом». Членов «Конфедерации» возмутило отсутствие указания на тех, кто совершил эти злодеяния, а именно на бойцов ОУН-УПА.

Последовательное неприятие «Конфедерацией» бандеровской идеологии и практики приводит ее членов к нехарактерному для польских политиков восприятию российской спецоперации на Украине. 25 июня 2022 года уже упомянутый Гжегож Браун принял участие в варшавском марше под лозунгом «Дмовский на замок» (речь идет о Романе Дмовском, лидере польских национал-демократов первой половины XX века). Марш был направлен против помощи Украине со стороны польского руководства, участники акции скандировали: «Здесь Польша, а не Украина!», «Нет Укропольше!» (имеется в виду гипотетическая уния между Польшей и Украиной).

На мероприятии было зачитано заявление, в котором утверждалось, что спецоперация на Украине началась из-за опасений России по поводу расширения НАТО и принятия Украиной законов, дискриминирующих русское меньшинство. Близкий к «Конфедерации» философ Влодзимеж Кораб-Карпович в своем выступлении обратился к членам Североатлантического альянса: «Лидеры стран НАТО, вы посылаете Украине оружие, но такую войну нельзя выиграть таким путем. Чем больше оружия, тем больше жертв. Остановите реку слез и крови!»

При этом члены «Конфедерации» отрицают «пророссийскость» своей партии, они настаивают, что защищают прежде всего интересы Польши, которым, по их мнению, угрожает Украина. Позицию партии здесь четко сформулировал депутат Януш Корвин-Микке:

«Даже если бы в России было ужасно и там царил каннибализм, я был бы за хорошие отношения с Россией, потому что боюсь растущей мощи Украины и хочу иметь союзника за ее спиной».

Несмотря на то что польские эксперты предрекают в новом составе Сейма коалицию двух правых партий – «Право и справедливость» и «Конфедерации», сами «конфедераты» на сегодняшний день открещиваются от какого-либо взаимодействия с ПиС в будущем. Недавно об этом прямо заявил представитель партии Михал Вавер.

«Мы не намерены вступать в коалицию с ПиС. Что мы будем делать? Мы подождем, пока завоюем такое доверие избирателей, что либо станем лидером коалиции, либо сформируем собственное правительство, либо политическая сцена изменится настолько, что на ней появятся надежные партнеры, с которыми можно вступать в коалицию. Будет ли это через четыре года? Или восемь? Мы не спешим», – заявил Вавер.

Так или иначе, увеличение политического веса «Конфедерации» может уже в скором времени оказать серьезное влияние на польскую политику, прежде всего в отношении Украины. Сегодняшний политический рейтинг «Конфедерации» более чем в два раза превосходит их результат на предыдущих парламентских выборах в 2019 году – тогда они получили 6,8% голосов. Увидев на примере «конфедератов», что на антиукраинской риторике можно набрать много политических очков, другие польские партии вынуждены будут двигаться в этом же направлении.