Политолог Рар: Польша напомнит Украине про Волынскую резню перед выборами в Сейм

Немецкий политолог Рар: США встрянут в спор Польши и Украины по Волынской резне в случае поражения ВСУ

Если ВСУ не удастся добиться успехов на фронте, Вашингтон попросит Варшаву повременить с претензиями в адрес Украины по поводу Волынской резни. Однако польские власти эту историю так просто не оставят, учитывая грядущие выбор в Сейм, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее парламент Польши единогласно принял резолюцию, посвященную 80-летию Волынской резне, призвав Украину признать это преступление.

«Сейчас наступает решающий этап для будущего Украины. Если ВСУ не удастся при помощи западного оружия осуществить прорыв на фронте, то США решат закончить военные действия. В таком случае Запад как бы совершит обмен потерянных Украиной территорий на вхождение страны в НАТО», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

«Если все пойдет по такому сценарию, то Вашингтон скажет Варшаве повременить с претензиями в адрес украинских националистов. Да и сама Украина не собирается идти с повинной к Польше, аргументируя это тем, что она сейчас стоит на страже демократии и свободы, и проблемы предыдущих поколений ее сейчас не интересуют», – отметил аналитик.

«Но польские власти это просто так не оставят. Тем более, скоро пройдут выборы в сейм, и консерваторам крайне необходимы какие-то победы на «идеологическом фронте», – заключил политолог.

Ранее польский сейм единогласно принял резолюцию под названием: «Дань сейма жертвам украинского геноцида», посвященную 80-летию Волынской резни. «Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины [Украины за Волынскую резню] и увековечение памяти жертв Второй мировой войны», – говорится в тексте. Варшава требует «не мести, а памяти, к которой взывают жертвы», указали в сейме.

Киев не хочет признать вину за Волынскую резню и считает основателей ОУН*-УПА* (запрещена в РФ) своими героями. Многие даты, связанные с украинскими националистами, признаны на Украине государственными праздниками. «Таким образом все рассуждения руководства Украины о том, что эта история осталась в прошлом – ложь», – отметила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

Напомним, в День памяти жертв Волынской резни спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.

В воскресенье перед посольством Украины в Варшаве прошла акция «Воскресенье расплаты», направленная против военной поддержки Украины. Сотни людей собрались в польской столице чтобы почтить память поляков, погибших от рук ОУН-УПА во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах они расставили обувь перед зданием посольства.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, когда и как Варшава может предъявить «волынский счет» Киеву за один из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины. Политический аналитик Олег Хавич полагал, что это произойдет осенью, когда до выборов в Польше останется несколько месяцев.