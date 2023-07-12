Политолог: Украине надо чествовать Ковпака, а не Бандеру

Политолог Шеслер: Власти Украины должны признать вину за Волынскую резню, потому что они поклоняются ее организаторам

Владимир Зеленский отказывается признавать вину Украины в Волынской резне, поскольку это автоматически повлечет за собой принятие ответственности за другие преступления украинских националистов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне.

«Волынская резня – одно из самых известных и зверских преступлений украинских националистов. За несколько месяцев они вырезали десятки тысяч поляков, еще сотни тысяч были изгнаны с мест своего проживания. Все это – классический пример откровенного геноцида, уничтожения людей по национальному признаку», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

«Сегодня украинская власть не хочет признать вину за Волынскую резню, но при этом считает основателей ОУН*-УПА* своими героями. Мы знаем, что многие даты, связанные с украинскими националистами, признаны в стране государственными праздниками. Таким образом все рассуждения руководства Украины о том, что это история, которая осталась в прошлом – ложь», – отметила она.

«Однако в этом вопросе необходимо, скажем так, отделять «советскую» Украину от националистической. Во времена СССР Бандера, Шухевич и прочие были признаны преступниками и коллаборационистами. Но героизировав этих людей, современной украинское государство должно нести ответственность за то, что эти «герои» натворили», – добавила собеседница.

«На это офис Зеленского, естественно, пойти не может. Я думаю, что Варшава все же сумеет продавить власти Украины принять такое решение, поскольку сегодня офис Зеленского очень сильно зависит от западных стран и от Польши в частности. Являясь крупным военно-логистическим хабом для ВСУ, Польша может использовать это в качестве рычага давления», – рассуждает Шеслер.

«Если бы нынешнее украинское государство чествовало легендарного Сидора Ковпака и других выдающихся уроженцев страны, поляки не смогли бы спросить с властей Украины за Волынскую резню. В противном случае офис Зеленского должен автоматически нести ответственность за все преступления, включая действия тех, кому нынешние власти страны поклоняются», – заключила Шеслер. Ранее Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни призвал Украину признать вину в Волынской резне. Речь идет о действиях Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии* (ОУН–УПА, запрещена в России).

В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они поддержали постановление, в котором указывается, что 11 июля 1943 года войска под знаком ОУН–УПА, «неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками».

В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» ОУН. Указывается, что в Польше с 2016 года «отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики».

В документе высказывается «особое признание» в адрес украинцев, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, которое совершали их соотечественники». Сейм считает, что «польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны». Сейм призвал к эксгумации и «достойному захоронению всех жертв геноцида».

Ранее политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский, находясь под покровительством США, уверен, что может игнорировать призыв Польши. Однако, когда к власти в Киеве придут адекватные люди, вопрос виновных в Волынской резне урегулируется сам собой.Напомним, в День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.

В воскресенье перед посольством Украины в Варшаве прошла акция «Воскресенье расплаты», направленная против военной поддержки Украины. Сотни людей собрались в польской столице чтобы почтить память поляков, погибших от рук ОУН-УПА во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах они расставили обувь перед зданием посольства.

Участники акции также выступили против поддержки Украины и поставок оружия Киеву через территорию Польши. Протестующие отправили посольству символический вексель с указанной суммой в 75 млрд евро – именно столько, по их данным, Киев задолжал Варшаве по разным причинам.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, когда и как Варшава может предъявить «волынский счет» Киеву за один из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины. Политический аналитик Олег Хавич полагал, что это произойдет осенью, когда до выборов в Польше останется несколько месяцев.