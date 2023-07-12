|
|
Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
Сейм Польши принял постановление с призывом к Украине признать вину в Волынской резне
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
В восьмидесятую годовщину Волынской резни Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за действия Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии* (ОУН–УПА*, запрещена в России), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они поддержали постановление, в котором указывается, что 11 июля 1943 года войска под знаком ОУН–УПА*, «неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками». В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» ОУН*.
Указывается, что в Польше с 2016 года «отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики», передает РИА «Новости».
В документе высказывается «особое признание» в адрес украинцев, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, которое совершали их соотечественники». Сейм считает, что «польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны». Сейм призвал к эксгумации и «достойному захоронению всех жертв геноцида».
Напомним, в День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.
Кремль указал Франции на последствия передачи Украине дальнобойных ракет
Песков: Решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты чревато последствиями
Решение французского президента Эммануэля Макрона передать киевскому режиму ракеты дальнего действия ошибочное, оно чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», – цитирует Пескова РИА «Новости».
По его словам, это не сможет повлиять на ход специальной военной операции, но могут утяжелить участь киевских властей.
Ранее во вторник Макрон заявил, что Франция передаст Украине ракеты дальнего действия.
Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков»
Киссинджер счел Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
|
|
Подрыв газопроводов «Северный поток» устроила украинская сторона, полагает бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. Такое заявление он сделал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры пообщались с политиком, они представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Они спросили Киссинджера, кто ответственен за подрыв российских газопроводов, на что тот отметил, что считает виновной украинскую сторону. Экс-госсекретарь заявил, что не винит Киев в этом и не критикует.
Также Киссинджер указал, что в США не уверены в способности украинской стороны отобрать Крым у России, и предположил, что его возвращение приведет к эскалации.
Бывший госсекретарь указал, что можно рассмотреть вопрос о проведении референдума, и, сравнив с ситуацией во Вьетнаме, когда туда вторглись США, отметил, что «это не совсем то же самое».
Кроме того, Киссинджер указал, что страны Европы против членства Украины в НАТО. По его словам, это произошло на встрече Бильдербергского клуба, где участвуют европейские и американские лидеры раз в год.
Вместе с тем он заявил, что готов оказать поддержку киевскому режиму в намерении вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в понедельник Вован и Лексус анонсировали беседу с Киссинджером. В ролике бывший госсекретарь США заявил, что считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков».
На Западе объяснили главную ставку конфликта на Украине
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине для отсрочки падения американской империи
|
|
Соединенным Штатам безразлично, каким будет итог украинского конфликта; эта ситуация позволяет Вашингтону отсрочить «падение американской империи», пишут итальянские СМИ.
Об успехе Киева на Западе уже не говорят, а американский президент Джо Байден отвергает попытки Владимира Зеленского навязать Штатам свою позицию, пишет итальянская ежедневная газета IL Fatto Quotidiano.
Автор статьи Пино Арлакки напоминает, что Байден вступил в предвыборную кампанию и теперь в его интересах заморозить украинский конфликт, передает РИА «Новости».
Конечная ставка украинского конфликта не имеет к Киеву никакого отношения, утверждает Арлакки. На карту, по его словам, «поставлено время и способ ухода Соединенных Штатов с капитанского мостика планеты».
Мир стал многополярным, время американской элиты истекло, и в Соединенных Штатах понимают это, добавляет издание. Теперь Вашингтон стремится максимально отсрочить «финал», заставляя платить за это своих союзников и вассалов, заключил автор публикации.
Ранее президент Владимир Путин ранее заявлял, что усиливающийся тренд на многополярность в мире очевиден, как восход солнца.
Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
Министр обороны Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления
|
|
Российская ПВО с 4 июня сбила 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 дрона, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Также, по его словам, в числе уничтоженной с 4 июня артиллерии 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции, передает РИА «Новости».
Также ВС России с 4 июня уничтожили 914 единиц специальной автомобильной техники, два ЗРК, 25 машин РСЗО, 403 артиллерийских орудия и миномета. В числе 1244 уничтоженных единиц бронетехники 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.
Шойгу отметил, что с начала контрнаступления уничтожен 21 украинский самолет, пять вертолетов. Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, заключил он, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.
Он также добавил, что ВСУ продолжают свои безуспешные «мясные штурмы», передает ТАСС.
«Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии», – сказал он.
Ранее сообщалось, что украинские войска за последние сутки пытались наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, но не преуспели.
Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
AFP: Киев получил обещанные Макроном дальнобойные ракеты Scalp
На украинской территории уже находятся первые французские ракеты дальнего действия Scalp, сообщил военный источник Agence France-Presse (AFP).
Киевский режим получил первые ракеты одновременно с объявлением президента Франции Эммануэля Макрона об их поставке, сообщил собеседник Agence France-Presse, передает РИА «Новости».
Между тем французский военный источник Reuters заявил, что украинская сторона заверила французскую о применении этих ракет только в пределах «международно признанных границ».
Он пояснил, что Scalp планируется интегрировать с «незападными военными самолетами».
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву ракеты дальнего действия.
Российский танковый взвод отразил пять украинских атак
Минобороны: Танковый взвод группировки «Восток» отразил пять украинских атак
|
|
Танковый взвод полка российской группировки «Восток» под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразил пять атак со стороны украинских националистов и уничтожил несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Чехов уточнил, что пять атак противника были отражены за короткий промежуток времени. Лейтенант Кыдрасов, по его словам, руководил действиями бронегруппы по подавлению сил укрывшегося в лесах противника. Офицер лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» отметил самоотверженные действия взвода и личное мужество офицера Кыдрасова, которые позволили остановить украинское контрнаступление.
Также Чехов сообщил, что военнослужащие «Восточной» группировки на Запорожском направлении уничтожили несколько групп противника, пытавшего перейти в наступление. ВСУ было нанесено огневое поражение, в том числе артиллерией и вертолетами армейской авиации, рассказал он.
На Южно-Донецком направлении российские военные сорвали выдвижение двух украинских взводов в направлении южнее Водяново. Группу уничтожили вместе с автомобильной техникой, сообщил Чехов.
Ранее в среду сообщалось, что российские войска группировки «Центр» нанесли удар тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях.
Экс-советник Пентагона: Украина висит на волоске
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряна, военные поставки ничего не изменят
Ничто, включая поставки вооружений, не может помочь Украине одержать верх в конфликте, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина «потеряна». По его словам, Украина «висит на волоске в худшем смысле этого выражения». Происходящее сейчас в этой стране он назвал катастрофой, подчеркнув, что какие-либо поставки туда «ничего не изменят».
«Слишком поздно, это конец», – приводит его слова РИА «Новости».
Многие страны Запада находятся «в отчаянии» из-за конфликта на Украине и раскола внутри Североатлантического альянса, констатировал эксперт. Полковник считает, что для Украины нет иного выхода, кроме как провести переговоры и по их итогам получить, «что возможно». Киев находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, заключил Макгрегор.
Ранее подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение властей Соединенных Штатов отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных американских запасов вооружений. По его словам, США потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
Шойгу: Российские военные на Краснолиманском направлении перешли в наступление
Российские войска на Краснолиманском направлении перешли в контратаку, заявил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Российские войска продвинулись на полтора километра в глубину и два километра по фронту, передает ТАСС.
Министр отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на Донецком направлении. «На Донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, – про них можно отдельно говорить», – сказал Шойгу.
Он отметил, что «эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные. Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то Херсонское, Южно-Донецкое, Бахмутское, – везде ребята воюют очень и очень достойно».
Шойгу подчеркнул, что ВСУ продолжают безрезультатно пытаться прорвать оборону ВС РФ на разных направлениях, за два дня предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии.
Ранее Шойгу назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления.
В Одессе прогремели взрывы
«24 канал»: В Одессе прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремело в ночь на среду, 11 июля, в Одессе, сообщили украинские СМИ.
Предположительно, работает ПВО Украины, передает ТАСС сообщение украинского «24 канала». Подробности не приводятся.
Воздушная тревога, согласно данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, объявлена в Киевской области. В красной зоне также находятся Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская и Черкасская области.
8 июля взрывы звучали в Кривом Роге и Днепре (Днепропетровске).
Медведев призвал «расчехлять» негуманное оружие России
Медведев призвал в ответ на украинский обстрел Токмака кассетными боеприпасами «расчехлять наши арсеналы»
|
|
Комментируя украинский обстрел города Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
Также Медведев оценил в Telegram «предварительные итоги саммита НАТО». Он указал, что на саммите решили отменить план действий по членству Украины в НАТО, «типа принимать быстрее». «Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях», – отметил Медведев. Он считает «вполне вероятным», что Украина никогда не войдет в НАТО, но «реалисты в альянсе боятся сказать вслух» об этом.
Кроме того, НАТО решило усилить военную поддержку Украины «всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами». «Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», – заявил Медведев.
Как отметил зампредседателя Совета безопасности, для России это означает, что «специальная военная операция будет продолжена с прежними целями». «Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», – говорится в сообщении.
Напомним, в оперативных службах Запорожской области сообщили, что вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов. Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Шойгу: Москва тоже будет использовать кассетные боеприпасы в случае их применения ВСУ
|
|
Отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Западные страны оправдывают поставку кассетных боеприпасов по-разному, часть утверждает, что обычные боеприпасы у ВСУ закончились, это повлияет на затягивание конфликта, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».
Российская сторона, украинская сторона и Соединенные Штаты не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, но Россия, понимая какую угрозу они несут мирному населению, воздерживалась и воздерживается от их применения в СВО, подчеркнул он.
При этом в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
У России есть на вооружении такие боеприпасы, и они «гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее».
До этого подполковник армии США в отставке Дарин Гауб заявил, что решение США отправить Украине кассетные боеприпасы вызвано истощением собственных запасов вооружений у Вашингтона. Гауб отметил, что Пентагону потребуется «от 10 до 15 лет», чтобы восстановить запасы оружия.
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов, рассказали в оперативных службах региона.
Обстрел произошел в 17.15, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, передает ТАСС.
Напомним, отправка кассетных боеприпасов киевскому режиму послужит лишь затягиванию конфликта, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в случае получения кассетных боеприпасов Киевом Москва должна будет в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ.
Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по городу Бердянску в Запорожской области, большая часть ракет была сбита.
В Николаеве уничтожен склад ВСУ с западными авиаракетами
Подполье: Российские войска уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве
В результате российского удара в Николаеве был уничтожен склад с дальнобойными ракетами западного производства, сообщил координатор подполья в городе Сергей Лебедев.
Лебедев сообщил РИА «Новости», что данными ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия – НАРП.
9 июля Минобороны сообщало, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ, а в районе Старицы в Харьковской области – склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
Захарова объяснила, почему Польша против вступления Украины в НАТО
Польша против присоединения Украины к НАТО, потому что сама хочет заполучить украинские территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Аль-Джазира».
По ее словам, Польша считает, что западная часть Украины должна принадлежать ей. Если Киев будет принят в НАТО, то альянсу самому необходимо признать украинские границы, а «с точки зрения Польши, это совсем сделать неинтересно, потому что у них свои виды на западную часть Украины», сообщает ТАСС.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что проект итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе не содержит ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс.
Президент Чехии дал Украине срок до конца года для демонстрации успехов
Президент Чехии Павел назвал отведенный Украине для демонстрации успехов срок
Глава Чехии Петр Павел заявил, что Киев должен до конца 2023 года взять под свой контроль как можно больше территорий, потому что в следующем году будет поздно, сообщает журнал Newsweek.
Также Павел отметил отсутствие значимых успехов у ВСУ в ходе наступления, по его словам, украинские военные очень медленно продвигаются вперед, пытаясь найти слабые места в обороне ВС России, говорится в статье.
Президент Чехии предположил, что у Киева осталось мало шансов вернуть под свой контроль утраченные территории. Политик указал также на снижение безоговорочной поддержки Киева.
Ранее сообщалось о решении Чехии передать Украине вертолеты и боеприпасы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД