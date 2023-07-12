Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне

Сейм Польши принял постановление с призывом к Украине признать вину в Волынской резне

В восьмидесятую годовщину Волынской резни Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за действия Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии* (ОУН–УПА*, запрещена в России), сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они поддержали постановление, в котором указывается, что 11 июля 1943 года войска под знаком ОУН–УПА*, «неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками». В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» ОУН*.

Указывается, что в Польше с 2016 года «отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики», передает РИА «Новости».

В документе высказывается «особое признание» в адрес украинцев, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, которое совершали их соотечественники». Сейм считает, что «польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны». Сейм призвал к эксгумации и «достойному захоронению всех жертв геноцида».

Напомним, в День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.