Спикер Госдумы Володин заявил, что Польша предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию

Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию, странам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он отметил, что сегодня День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – женщины, дети и старики.

«Поляков сжигали заживо, забивали топорами и вилами, топили в колодцах. Зверства подтверждены архивными документами, свидетельствами очевидцев, показаниями преступников», – написал он, отметив, что убийства совершали члены Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии* (*ОУН-УПА* запрещена в России).

Володин подчеркнул, что, несмотря на исторические факты, киевский режим возвел в герои совершавших кровавые преступления Степана Бандеру и его подручных, вместо того чтобы признать их действия геноцидом.

«Ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию. А Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений», – добавил депутат.

В заключение Володин отметил, что поддержка нацизма приводит к страшным и разрушительным последствиям, чего не может не знать руководство Польши.

«Членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 1930-е годы привела ко Второй мировой войне. Важно не допустить повторения трагедии», – резюмировал спикер Госдумы.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Варшава может предъявить волынский счет Киеву, как за один из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины, когда подразделения ОУН*-УПА* при поддержке местного украинского населения совершили акции массового убийства мирных поляков.