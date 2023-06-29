Как России организовать партизанское движение на Украине

У России есть возможности организовать партизанское движение на Украине

В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?

В России с 29 июня 2010 года ежегодно отмечается День партизан и подпольщиков. Праздник был учрежден «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Основанием для установления памятной даты стал выход 29 июня 1941 года директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой предписывалось «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии…, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Первым 29 июня 1941 года за линию фронта ушел партизанский отряд из числа студентов и преподавателей Ленинградского института физической культуры. А уже к концу года действовало более двух тысяч партизанских отрядов (свыше 90 тыс. человек). За годы войны в тылу врага находилось свыше шести тысяч партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражалось свыше 1,1 млн партизан.

Порядок подготовки партизанского подполья, развертывания массового партизанского движения и его основные задачи были оговорены отдельными документами. Партизаны в первую очередь должны были уничтожать живую силу и технику противника, базы материально-технических средств, нарушать его коммуникации, вести разведку, оказывать содействие войскам Красной армии в проведении боев.

Только партизанами и подпольщиками были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, более 4000 танков, 1100 самолетов, 65 тыс. автомобилей. Ими же было уничтожено 58 бронепоездов, организовано 20 тыс. крушений поездов и уничтожено 12 тыс. мостов.

Самой известной советской партизанкой историки называют Зою Космодемьянскую, которая в 18 лет явилась к месту сбора добровольцев, откуда была направлена в диверсионную школу. После трехдневного обучения Зоя в составе диверсионной группы отправилась на задание. В районе деревни Головково группа Зои столкнулась с превосходящими силами противника и понесла в бою серьезные потери. Юная партизанка попала в плен и была казнена после жестоких пыток 29 ноября 1941 года.

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Среди партизанских командиров Великой Отечественной войны наиболее известным считается Сидор Артемьевич Ковпак (1887–1967), который на тот момент уже имел опыт участия в Первой мировой (получил два Георгиевских креста) и Гражданской войнах (воевал в составе Чапаевской дивизии). С 1937 года Ковпак возглавлял Путивльский горисполком Сумской области, но после вторжения на территорию УССР в 1941 году гитлеровских войск он командовал Путивльским партизанским отрядом, затем – партизанским соединением на Сумщине.

В 1942 году Ковпак стал Героем Советского Союза, а в 1943 году получил звание генерал-майора. Сумское партизанское соединение, которым командовал Ковпак, в 1944 году было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. Ковпака, а командиром дивизии был назначен генерал-майор Петр Вершигора (1905–1963), ранее бывший заместителем Ковпака по разведке.

В экспертной среде считают, что партизанские отряды и подпольщики могли бы внести заметный вклад в победу России в ходе СВО, особенно это касается тех территорий, которые оккупированы противником. Речь идет про районы Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Но для этого необходимо провести серьезную организационную работу.

«Во-первых, надо понимать, что между партизанскими действиями и партизанским движением есть разница.

Партизанские действия могут вести подготовленные вооруженные формирования, те же группы спецназа», – считает Сергей Козлов, ветеран спецназа ГРУ, майор запаса. Он напомнил о заслугах Героя Советского Союза Дмитрия Медведева, который в Великую Отечественную войну более двух лет провел в тылу врага, уничтожая живую силу и технику противника, снабжая Центр разведывательной информацией. «Отряд Медведева стал ядром дальнейшего партизанского формирования. Они выполняли задачи непосредственно под управлением НКВД», – подчеркнул Козлов.

В целом же группа, которая может быть заслана в тыл врага, должна опираться на подполье. Украина, по его словам, «очень четко работает в этом направлении». «Вы же видите, сколько было выявлено случаев подобной работы. Но это далеко не все формирования и диверсанты, которые находятся на нашей территории», – уверен ветеран спецназа ГРУ. Козлов убежден, что

прежде всего необходима вербовка партизан со стороны ФСБ, «потому что агентурные сети не создаются по щелчку пальцев».

А в качестве ресурсной базы необходимо обратить внимание на тех жителей, которые не только враждебно настроены к противнику, но и готовы к активным действиям. «Из числа этих местных жителей можно создавать партизанские формирования, куда можно направлять наших разведчиков-спецназовцев», – добавил Козлов.

Начинать работу по организации партизанского движения на Украине, полагает эксперт, нужно с проведения разведки, «не совершая активных действий». «Внедрение группы в населенный пункт с поддельными документами? СБУ все это вычислит на раз. Они сейчас держат ушки на макушке. Нужно работать с агентурными источниками, создавать взаимодействие и только потом заниматься развитием этой темы», – уверен майор запаса.

В то же время президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров сомневается в том, что на сопредельной территории возможна организация полноценного партизанского движения. На это, в частности, указывает отсутствие масштабных протестных акций со стороны граждан Украины, которые потеряли родственников-военных в ходе боевых столкновений.

По его мнению, такого массового партизанского движения, как в Великую Отечественную войну, «на сегодняшний день просто не может быть». «Я часто бывал в Киеве и видел, как с каждым годом меняется отношение моих товарищей – оно становилось только хуже. А сейчас ситуация совершенно другая. Потеряно три поколения украинцев. Нам потребуется много времени, чтобы повернуть ситуацию в обратную сторону», – добавил Гончаров.

Иной точки зрения придерживается киевский политолог Алексей Нечаев. По его словам, в столице есть «устойчивое ядро пророссийски настроенных граждан, с которыми никакой работы не ведется, это примерно 15% от общего населения города». «Еще столько же – это откровенные и в меру активные русофобы. Остальные придерживаются принципа «чья власть – того и вера», – добавил он.

Кроме того, при организации партизанского движения, если соответствующее решение будет принято, необходимо четко понимать, о каких географических районах идет речь.

«Если мы говорим о новых регионах России, часть которых находится под контролем противника, – это одна история. Если мы говорим о создании партизанских отрядов на сопредельных территориях – совсем другая».

«В первом случае организация партизанского движения могла бы заметно упростить деоккупацию российских регионов и создать немало проблем противнику в его ближнем тылу. Ну а во втором – речь должна идти о работе, так сказать, на перспективу и в большей степени агентурная. Причем неважно, говорим мы о Киеве, Харькове, Одессе или даже Львове», – отмечает собеседник.

«Я напомню, что одна только УССР дала нам 95 Героев Советского Союза из числа партизан. Местные жители знают толк в этом вопросе, была бы организация. Сидор Ковпак – вообще легенда, он совершал немыслимые по сегодняшним меркам операции в глубоком тылу немцев. Один только «Карпатский рейд» чего стоит, когда русские, украинские и белорусские партизаны громили логистику гитлеровцев на Западной Украине», – напомнил эксперт.

«Кроме того, тот же «Карпатский рейд» имел важнейшее значение для нашего успеха в Курской битве, потому что отряды Ковпака уничтожали транспортную инфраструктуру противника за сотни километров от линии фронта, мешая немцам перебрасывать войска, технику, боеприпасы и топливо к линии фронта», – отмечает политолог.

«А теперь представьте, как нам пригодились бы партизанские отряды в текущих условиях, когда противник не оставляет попыток перейти в контрнаступление, например, в Запорожской области. Это был бы хороший ресурс. Конечно, сегодня действовать под копирку нельзя. Военная мысль ушла далеко вперед. Сейчас партизаны должны быть иначе оснащены, их характер действий должен быть точечным, выверенным, хорошо организованным», – полагает собеседник.

«Но то, что партизаны нам нужны, это очевидно. Очевидно и то, что на Украине есть люди, которые готовы к подобной работе. И самое главное – это должны быть местные жители, которые прекрасно знают каждую тропинку в соседнем лесу, нюансы течения ближайшей реки, особенности схода снега весной и другие тонкости, которые известны лишь коренным жителям городов и сел. С ними и нужно вести работу», – уверен Нечаев.

«В целом партизанские отряды можно было бы создать на основе выходцев с Украины, которые переходят в Российскую армию.

Партизаны не могут организоваться сами по себе, этот процесс должен быть управляемым. И в рамках идеологии денацификации Украины можно создавать такие структуры», – полагает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

Эксперт напомнил, что в составе Красной армии, например, воевал 1-й чехословацкий отдельный пехотный батальон, созданный в период Великой Отечественной войны. Батальон был частью воинских частей эмигрантского правительства Чехословакии в Лондоне, но с оперативной точки зрения подчинялся советскому командованию. «И этот образец можно взять за основу при создании партизанских отрядов и подпольщиков», – считает собеседник.

«Второй путь – это засылка партизанских отрядов в глубокий тыл противника, но опять же – из числа выходцев с Украины, которые могут спокойно внедряться, обучать других людей партизанскому делу и проводить различного рода акции. Все это, в принципе, реализуемо, но требует большой подготовительной работы», – заключил Перенджиев.