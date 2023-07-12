Политолог: Украина признает вину в Волынской резне только после смены власти в Киеве

Политолог Ткаченко: Украина признает вину в Волынской резне только после смены власти в Киеве

Зеленский, находясь под покровительством США, уверен, что может игнорировать призыв Польши. Однако, когда к власти в Киеве придут адекватные люди, вопрос виновных в Волынской резне урегулируется сам собой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне.

«Признание вины в Волынской резне – не самая большая уступка, которую Польша могла попросить от Украины. Более того, многое по этому направлению уже сделано – например, восстановлены мемориальные кладбища», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Однако Варшава не добьется признания до тех пор, пока Зеленский является президентом Украины. А вот когда этот пост займет другой, более адекватный человек, ситуация может быть урегулирована сама собой», – рассуждает собеседник.

«Зеленский, пользуясь покровительством США, решил, что может быть принципиальным по столь важному для Польши вопросу. У президента есть даже иллюзия, что в случае опасности со стороны Варшавы Штаты вступятся за Украину и накажут обидчиков», – замечает политолог.

Эксперт также обратил внимание на то, что заявление Сейма было сделано на фоне саммита НАТО, где страны – члены альянса активно высказываются в поддержку Украины. «Западные страны научили себя спокойно относиться к нацизму, ультранацизму и ультранационализму», – отметил он.

«Для них подъем украинских националистических организаций открывает новые возможности для противостояния с Россией. А Зеленский здесь выступает инструментом достижения целей. Пока президент Украины полезен НАТО, ему многое будет прощаться», – заключил Ткаченко.

Ранее Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни призвал Украину признать вину в Волынской резне. Речь идет о действиях Организации украинских националистов и ее военного подразделения – Украинской повстанческой армии* (ОУН–УПА*, запрещена в России).

В голосовании приняли участие 440 депутатов, все они поддержали постановление, в котором указывается, что 11 июля 1943 года войска под знаком ОУН–УПА, «неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками». В постановлении Волынская резня названа «геноцидом, спланированным руководителями» ОУН*. Указывается, что в Польше с 2016 года «отмечают Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики».

В документе высказывается «особое признание» в адрес украинцев, которые, «рискуя жизнью, противостояли преступлению, которое совершали их соотечественники». Сейм считает, что «польско-украинское объединение должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны». Сейм призвал к эксгумации и «достойному захоронению всех жертв геноцида».

Напомним, в День памяти жертв Волынской резни – уничтожения польского населения бандеровцами, когда за 1943–1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек – спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что Варшава предает память жертв Волынской трагедии, продвигая нацистскую идеологию.

В воскресенье перед посольством Украины в Варшаве прошла акция «Воскресенье расплаты», направленная против военной поддержки Украины. Сотни людей собрались в польской столице чтобы почтить память поляков, погибших от рук ОУН*-УПА* во время Волынской резни. В знак памяти о жертвах они расставили обувь перед зданием посольства.

Участники акции также выступили против поддержки Украины и поставок оружия Киеву через территорию Польши. Протестующие отправили посольству символический вексель с указанной суммой в 75 млрд евро – именно столько, по их данным, Киев задолжал Варшаве по разным причинам.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, когда и как Варшава может предъявить «волынский счет» Киеву за один из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины. Политический аналитик Олег Хавич полагал, что это произойдет осенью, когда до выборов в Польше останется несколько месяцев.