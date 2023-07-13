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Spiegel: Украина вместо вступления в НАТО осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»
Spiegel: После саммита НАТО в Вильнюсе Украина вместо вступления в альянс осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»
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Саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников, сообщили западные СМИ.
Многие западные СМИ отмечают, что саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, стал провальным для Украины, так как Киев не получил приглашения в альянс, передает РИА «Новости».
Испанская Mundo констатировала, что совместная декларация G7 в поддержку Украины – это не то, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению французской Parisien, страны НАТО в Вильнюсе едва ли пошли дальше решения, принятого альянсом в 2008 году, еще при американском президенте Джордже Буше-младшем.
Колумнист британской Times прогнозирует, что результатом нерешительности НАТО для Киева станет глубокое и оправданное разочарование.
Европейское издание Politico признает, что «решение» по членству Украины в НАТО стало глубоким разочарованием для Киева. Авторы статьи пришли к выводу, что украинцы «разочаровались тем, как работает НАТО». Издание отмечает, что критические заявления Зеленского, который назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Киева в НАТО, осложнили работу над итоговым документом.
В свою очередь французская Monde отмечает, что тон Зеленского вызвал раздражение среди его американских и британских собеседников.
При этом испанская Pais сочла недовольство Зеленского частью стратегии, которую он почти постоянно использует, чтобы усилить давление на союзников.
Французская Parisien также считает, что Зеленский театрально изобразил свое разочарование на встрече в Литве, прибыв в Вильнюс разъяренным, а уехав немного успокоенным.
К такому же выводу пришло и немецкое издание Handelsblatt, сообщившее, что Зеленский после саммита выглядел «смирившимся» и «демонстративно последовал совету» британского министра обороны Бена Уоллеса, который порекомендовал Киеву «меньше критиковать и больше благодарить» западных союзников.
По мнению колумниста немецкого журнала Spiegel Яна Пуля, в Германии и Франции убеждены, что Украина пока не может стать членом ЕС или НАТО из-за коррупции в Киеве. Автор статьи назвал Украину «попрошайкой, которая клянчит оружие».
По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, у альянса не получилось создать видимость единства, а решение о гарантиях Украине было принято «с большим трудом».
В свою очередь американское издание New York Times считает, что за неопределенной формулировкой о будущем членстве Украины в НАТО скрывается более важная дискуссия, которая может стать еще одним поводом для раскола альянса.
Как поясняет издание, пока одни страны НАТО считают, что Киев будет готов к вступлению в альянс при полном наступлении мира, другие допускают присоединение Украины, когда будет достигнуто устойчивое прекращение огня, еще один вариант – стабильная линия соприкосновения, однако вести дискуссию публично в альянсе «не могут из-за России».
Колумнист Times также пришел к выводу, что неспособность НАТО в ходе саммита предложить Украине путь к членству «обнажает трещины» в альянсе и дает повод Москве продолжать борьбу.
«Существуют значимые и опасные границы, за которые альянс не должен переходить», – напоминает Washington Post.
Колумнист немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что лидерам стран НАТО на саммите в Вильнюсе «не хватило мужества», а президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проявили «командную осторожность». Автор отмечает, что не были использованы имевшиеся возможности по присоединению к НАТО отдельных частей Украины по аналогии с разделенной Германией. При этом, по его мнению, предложенные «Группой семи» (G7) обязательства по безопасности в долгосрочной перспективе обойдутся Западу гораздо дороже, чем поставки Украине оружия и гарантии от НАТО.
Испанская Confidencial пишет, что встреча в Вильнюсе была непростой и заставила партнеров набраться терпения и научиться уступать. Издание считает, что саммит несколько раз был близок к провалу, в том числе из-за Зеленского, который своими заявлениями разозлил многие делегации. В то же время издание называет результаты саммита успешными – различным делегациям удалось успокоить представителей Киева.
При этом, по мнению испанского издания, если раньше саммиты НАТО представляли собой идеально просчитанный танец, где всем твердой рукой дирижируют США, то эта встреча была «не хореографической, а рабочей», и показала, в какой мере натовские ястребы вроде стран Балтии или Польши способны оказать давление на американского президента.
Альянс одержим сохранением единства любой ценой, и формулировки коммюнике являются примером этого – сбалансированный текст, который должен был найти золотую середину между различными позициями, отмечает испанское издание.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что человек, умеющий читать, все сам поймет об отношении Североатлантического альянса к Украине. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.
Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.
В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.
Депутат Гурулев: В ходе СВО погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков
В ходе спецоперации погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Гурулев.
Цоков погиб геройски, заявил Гурулев в эфире «России 1», передает «Газета.Ru».
По словам депутата, Цоков погиб в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ. Гурулев добавил, что ранее командующий ЮВО побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось». Он уточнил, что в 2022 году Цоков получил тяжелое ранение, но его «вытащили».
Минобороны России пока не комментировало это заявление.
Зеленский резко ответил заявившему о неблагодарности Украины британскому министру
Президент Украины Зеленский предложил каждое утро благодарить министра обороны Британии Уоллеса за помощь
Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Украины за помощь, предложив благодарить британского чиновника каждое утро.
После саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что власти Украины всегда были очень благодарны Великобритании, передает РИА «Новости».
«Как еще нам надо поблагодарить? Еще можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю», – сказал Зеленский.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, что Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая, что за помощь принято говорить спасибо.
Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
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Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска
Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска
В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy.
По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости».
«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта.
В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами.
«Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он.
Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням».
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.
Дизайнер Лебедев отреагировал на конфискацию своих квартир в Киеве
Дизайнер Артемий Лебедев написал, что «будет скучать» по конфискованной властями Украины квартире
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение департамента санкционной политики министерства юстиции Украины конфисковать его имущество в Киеве.
Лебедев написал в своем Telegram-канале, что теперь его хата «точно с краю». Дизайнер признался, что ему «жалко киевскую квартирку», и сказал, что будет по ней скучать.
Уже несколько лет дизайнер не мог попасть в две свои квартиры в центре украинской столицы. В 2017 году ему был запрещен въезд на Украину, напоминает РИА «Новости».
Ранее Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.
G7 согласовала принципы гарантий безопасности Украине
Страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине
«Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает газета Financial Times.
В документе говорится, что гарантии включают поставки «современной военной техники в наземной, воздушной и морской средах», а также помощь в обеспечении кибербезопасности Украины, передает ТАСС.
В ответ Украина должна провести реформы судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита Североатлантического альянса, которые завершается в Вильнюсе, «хорошими», хотя Киев и не пригласили в НАТО.
Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО
Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он.
Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР
Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу
Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.
«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы.
Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника.
Лавров подчеркнул невозможность возвращения к прежним отношениям с Западом
Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с недружественными странами
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Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, как в целом изменились внешнеполитические ориентиры России с начала специальной военной операции на Украине.
Лавров сообщил, что после начала СВО страны Запада «резко активизировали гибридную войну против России», начатую ими еще в 2014 году. Их действия «создают экзистенциальную угрозу для России», которая должна «всеми имеющимися средствами» защищать «свое право на свободное и суверенное развитие», сказал он.
Министр указал на то, что «возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет». В случае отказа коллективного Запада от «антироссийского курса» Москва «посмотрит, о чем конкретно идет речь». По словам Лаврова, Россия намерена исходить из собственных интересов, пишет Lenta.ru.
Он подчеркнул, что Глобальные Восток и Юг, где живет около 85% человечества, не поддержали санкции против России, «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия». Лавров отметил, что «укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть».
Лавров заявил, что «в обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах». Как пояснил министр, Россия не намерена участвовать в структурах, где лишена «возможности защитить свои интересы».
При этом Россия будет способствовать «формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств», сказал он.
Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
Страны НАТО приняли решение о немедленной переброске в Польшу 100 тысяч солдат
Президент Польши Дуда: Страны НАТО договорились о вводе в республику около 100 тыс. солдат в случае угрозы нападения
Североатлантический альянс принял решения о немедленной переброске в Польшу около 100 тыс. солдат в случае возникновения угрозы нападения, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита НАТО.
Дуда пояснил, что если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, то на территорию Польши могло бы быть направлено около 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны. Президент Польши уточнил, что это положение утверждено в планах обороны альянса, передает ТАСС.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса утвердили план развертывания на восточном фланге 300 тыс. военных.
Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16
Лавров назвал угрозой в ядерной сфере со стороны Запада появление у Киева истребителей F-16, способных нести ЯО
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.
Комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, Лавров заявил, что эта тема исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны, пишет Lenta.ru.
Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски.
По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он.
Лавров отметил, что в вопросе российского видения урегулирования конфликта позиция Москвы «не претерпела кардинальных изменений». Должны быть обеспечены защита населения Донбасса и русскоязычных граждан и нацменьшинств на самой Украине, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с украинской территории; Украина должна сохранить внеблоковый и безъядерный статус; должны быть признаны новые территориальные реалии. Кроме того, как отметил министр, требуется «решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах».
Россия «открыта для диалога, но будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией «на земле», сказал он.
Лавров поблагодарил партнеров России за мирные инициативы по Украине, отметив, что не считает эти инициативы преждевременными. Он сказал, что для российской стороны «мир всегда находится в приоритете», но Запад и Украина отказываются «идти на любую форму деэскалации».
Кроме того, министр заявил об уверенности России в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. При этом «киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил». Лавров полагает, что подобного «в истории этого псевдосуда еще не было».
Глава МИД России отметил, что со стороны международных гуманитарных организаций «принципиальных оценок» на случившееся не последовало, как было и в ситуациях с диверсией на аммиакопроводе Тольятти – Одесса и терактом против «Северных потоков».
«Агентства ООН ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», – сказал он.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.
«Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.
До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Киев захотел получить ядерное оружие от стран G7
СНБО Украины: Киев хочет, чтобы страны G7 с ядерным оружием отдавали Украине такую помощь при угрозе
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Властям Украины важно, чтобы владеющие ядерным оружием страны «Группы семи», с которыми Киев собирается заключить двусторонние соглашения в сфере безопасности, передавали ему такую помощь в случае угрозы Украине, заявил на телеканале «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, ключевое направление Киева – иметь отдельные соглашения о безопасности Украины с каждым членом G7, чтобы эти страны могли предоставлять такую помощь Украине, передает ТАСС.
Данилов добавил, что в каждом соглашении будет обозначена ответственность сторон за «те или иные процессы, которые будут происходить во время тех или иных действий».
По словам секретаря СНБО, в данный момент ядерное оружие является той вещью, которой пугаются на Западе.
Более того, Данилов назвал отказ Украины от своих запасов ядерного оружия по условиям Будапештского меморандума, заключенного в 1994 году, «стратегической ошибкой Запада».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16.