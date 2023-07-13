Spiegel: Украина вместо вступления в НАТО осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»

Spiegel: После саммита НАТО в Вильнюсе Украина вместо вступления в альянс осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»

Саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников, сообщили западные СМИ.

Многие западные СМИ отмечают, что саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, стал провальным для Украины, так как Киев не получил приглашения в альянс, передает РИА «Новости».

Испанская Mundo констатировала, что совместная декларация G7 в поддержку Украины – это не то, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению французской Parisien, страны НАТО в Вильнюсе едва ли пошли дальше решения, принятого альянсом в 2008 году, еще при американском президенте Джордже Буше-младшем.

Колумнист британской Times прогнозирует, что результатом нерешительности НАТО для Киева станет глубокое и оправданное разочарование.

Европейское издание Politico признает, что «решение» по членству Украины в НАТО стало глубоким разочарованием для Киева. Авторы статьи пришли к выводу, что украинцы «разочаровались тем, как работает НАТО». Издание отмечает, что критические заявления Зеленского, который назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Киева в НАТО, осложнили работу над итоговым документом.

В свою очередь французская Monde отмечает, что тон Зеленского вызвал раздражение среди его американских и британских собеседников.

При этом испанская Pais сочла недовольство Зеленского частью стратегии, которую он почти постоянно использует, чтобы усилить давление на союзников.

Французская Parisien также считает, что Зеленский театрально изобразил свое разочарование на встрече в Литве, прибыв в Вильнюс разъяренным, а уехав немного успокоенным.

К такому же выводу пришло и немецкое издание Handelsblatt, сообщившее, что Зеленский после саммита выглядел «смирившимся» и «демонстративно последовал совету» британского министра обороны Бена Уоллеса, который порекомендовал Киеву «меньше критиковать и больше благодарить» западных союзников.

По мнению колумниста немецкого журнала Spiegel Яна Пуля, в Германии и Франции убеждены, что Украина пока не может стать членом ЕС или НАТО из-за коррупции в Киеве. Автор статьи назвал Украину «попрошайкой, которая клянчит оружие».

По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, у альянса не получилось создать видимость единства, а решение о гарантиях Украине было принято «с большим трудом».

В свою очередь американское издание New York Times считает, что за неопределенной формулировкой о будущем членстве Украины в НАТО скрывается более важная дискуссия, которая может стать еще одним поводом для раскола альянса.

Как поясняет издание, пока одни страны НАТО считают, что Киев будет готов к вступлению в альянс при полном наступлении мира, другие допускают присоединение Украины, когда будет достигнуто устойчивое прекращение огня, еще один вариант – стабильная линия соприкосновения, однако вести дискуссию публично в альянсе «не могут из-за России».

Колумнист Times также пришел к выводу, что неспособность НАТО в ходе саммита предложить Украине путь к членству «обнажает трещины» в альянсе и дает повод Москве продолжать борьбу.

«Существуют значимые и опасные границы, за которые альянс не должен переходить», – напоминает Washington Post.

Колумнист немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что лидерам стран НАТО на саммите в Вильнюсе «не хватило мужества», а президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проявили «командную осторожность». Автор отмечает, что не были использованы имевшиеся возможности по присоединению к НАТО отдельных частей Украины по аналогии с разделенной Германией. При этом, по его мнению, предложенные «Группой семи» (G7) обязательства по безопасности в долгосрочной перспективе обойдутся Западу гораздо дороже, чем поставки Украине оружия и гарантии от НАТО.

Испанская Confidencial пишет, что встреча в Вильнюсе была непростой и заставила партнеров набраться терпения и научиться уступать. Издание считает, что саммит несколько раз был близок к провалу, в том числе из-за Зеленского, который своими заявлениями разозлил многие делегации. В то же время издание называет результаты саммита успешными – различным делегациям удалось успокоить представителей Киева.

При этом, по мнению испанского издания, если раньше саммиты НАТО представляли собой идеально просчитанный танец, где всем твердой рукой дирижируют США, то эта встреча была «не хореографической, а рабочей», и показала, в какой мере натовские ястребы вроде стран Балтии или Польши способны оказать давление на американского президента.

Альянс одержим сохранением единства любой ценой, и формулировки коммюнике являются примером этого – сбалансированный текст, который должен был найти золотую середину между различными позициями, отмечает испанское издание.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что человек, умеющий читать, все сам поймет об отношении Североатлантического альянса к Украине. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.