Зеленский возмутился неготовностью стран НАТО пригласить Киев в альянс

Зеленский по пути в Вильнюс возмутился неготовностью стран НАТО пригласить Киев в альянс

Президент Украины Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в альянс на саммите организации в Вильнюсе.

По его словам, по пути в Вильнюс получены сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины, и это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины, передает ТАСС.

Зеленский заявил, что беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения (!), и для членства Украины; и когда добавляется какая-то странная формулировка об «условиях» даже для приглашения Украины.

«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса», – сообщил Зеленский. Он заявил, что «Украина заслуживает уважения», и назвал неопределенность партнеров слабостью. Он также сказал, что «открыто обсудит это на саммите».

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что проект итогового документа саммита НАТО в Вильнюсе не содержит ни графика, ни даты вступления Украины в Североатлантический альянс.