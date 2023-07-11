Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об отсутствии в документе саммита НАТО сроков по вступлению Украины в альянс

В проекте заключительного документа саммита НАТО отсутствует срок приема Украины в военный блок, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В документе не обозначены сроки вступления Украины в НАТО, нет расписания, привязанного к конкретному времени, заявил Сийярто, передает РИА «Новости».

По его словам, заявление саммита следует за заявлением саммита в Бухаресте в 2008 году, в том документе указывалось, что Украина «когда-нибудь» может стать членом НАТО.

Киевскому режиму следует понять, что НАТО – не только военный союз, но и объединение, где должны уважаться права нацменьшинств, добавил он.

Также Сийярто в интервью венгерскому телеканалу M1 заявил, что такая страна, как Украина, не должна становиться членом НАТО, поскольку «воюющая страна сразу же создаст военную угрозу для всего альянса», передает ТАСС.

Если Россия окажется на другой стороне, то это «приведет к началу мировой войны», указал он.