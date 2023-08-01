На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
Польша призвала Германию к репарациям за «варварство немцев»
Моравецкий призвал власти Германии обсудить тему репараций для Варшавы за «варварство немцев»
В годовщину начала Варшавского восстания премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал немецкие власти «найти в себе мужество», чтобы «поднять тему репараций для Варшавы».
Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что нападение Германии жестоко прервало развитие Польши и сопровождалось уничтожением польской идентичности. Глава правительства призвал мэра Варшавы Рафала Тшасковского подписать соответствующее письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу. Моравецкий считает, что рассказывать о «варварстве немцев», оценивать «потери, к которым оно привело», и «выставлять счета виновным и требовать компенсаций — долг каждого лидера, избранного поляками».
Напомним, был опубликован полный список требований Польши к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны, Варшава требует около 6,2 трлн злотых, что составляет примерно 1,3 трлн долларов.