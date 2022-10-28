Польша представила Германии полный список требований за ущерб от Второй мировой

МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за ущерб во Второй мировой войне

МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны, в частности Варшава требует около 1,3 трлн долларов.

В документе говорится, что Польша требует «возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (около 1,3 трлн долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии и оккупации, а также их семьям причиненного им ущерба. Кроме того, Германия должна вернуть культурные ценностей, похищенные из Польши, которые сейчас находятся в ФРГ, передает РИА «Новости».

Помимо этого, Варшава требует возврата «разграбленных» в 1939-1945 годах активов и пассивов польских государственных банков. Также, согласно требованиям Польши, ФРГ должна погасить задолженность, возникшую в «результате грабительской деятельности кредитных касс, финансирующих преступные военные действия Третьего рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польской Республике».

Польские власти требуют полной реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсации потерь, понесенных польскими организациями в Германии. Должен также быть урегулирован нынешний статус поляков и лиц польского происхождения в Германии путем восстановления статуса национального меньшинства, в частности, в вопросе преподавания родного языка, сотрудничестве с Варшавой по вопросам сохранения памяти польских жертв Второй мировой войны.

Также Польша настаивает на том, чтобы власти Германии предоставили своему обществу «истинную картину войны и ее последствий», особенно в вопросе нанесенного Польше вреда.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин ни при каких обстоятельствах не собирается выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций.