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Германия окончательно отказала Польше в выплате военных репараций
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Германия ни при каких обстоятельствах не будет выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций за Вторую мировую войну, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Бербок заявила министру иностранных дел Польши Збигневу Рау, что вопрос репараций, с точки зрения немецких властей, закрыт, хотя Германия признает свою историческую ответственность, передает Associated Press.
Она также подчеркнула, что сегодня два соседа разделяют ответственность за сохранение единства Европы перед лицом внешних угроз, таких как война России на Украине. Бербок указала на важность двусторонних договоров 1990 и 1991 годов, которые подтвердили послевоенную границу Польши с Германией и добрососедское сотрудничество.
В свою очередь Рау выразил надежду на то, что позиция Германии по вопросу репараций может измениться.
Ранее глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
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Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины
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Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.
Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru со ссылкой на National Interest.
По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.
Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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В ФРГ разразился скандал из-за объявившего о «войне с Путиным» министра
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Заявление министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия якобы находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало скандал, пишет Die Welt.
Речь идет о твите, которым Лаутербах отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии того, что Украину не примут в НАТО.
В ответ на это Лаутербах написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ): «Мы находимся в состоянии войны с Путиным» – и призвал последовательно добиваться победы Украины.
Министру здравоохранения возразила глава Минобороны Кристина Ламбрехт, передает РИА «Новости».
«Совершенно ясно – как для правительства Германии, так и для всей НАТО: мы не станем партией войны», – приводит издание ее слова.
Ламбрехт подчеркнула, что принцип не участвовать в конфликте на Украине руководил Германией с самого начала и ничего не изменилось.
Напомним, в воскресенье министр обороны Германии Кристина Ламбрехт пообещала Киеву поставки профинансированных Германией, Данией и Норвегией 16 единиц самоходных артиллерийских установок Zuzana в 2023 году.
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Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Министр обороны Германии Ламбрехт неожиданно прибыла в Одессу
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T, сообщает Die Welt.
По данным издания, Ламбрехт пообещала поставку Украине системы ПВО IRIS-T, передает RT.
«Украина сталкивается сейчас с невероятно большим количеством атак с воздуха, поэтому так важно, чтобы мы оказали еще больше поддержки в отношении противовоздушной обороны», – приводит ТАСС слова Ламбрехт.
Министерство обороны ФРГ подтвердило ее визит на Украину и встречу с Резниковым, заверив в поддержке «друзей столь долго, сколько потребуется».
Ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что просьба украинских властей о вступлении в НАТО будет обсуждаться со всеми членами Североатлантического альянса.
До этого Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Немецкий политолог Рар: Протесты в Германии проходят не под пророссийскими лозунгами
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Основной лейтмотив протестов в Германии – требование решения социальных проблем внутри государства. Это не акции в поддержку России, несмотря на некоторые, на первый взгляд, пророссийские лозунги. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя массовые митинги в ФРГ.
«Протесты из-за резкого подорожания энергоресурсов и высокой инфляции разрастаются не только в Германии, но и по всей Европе. Однако говорить о потенциальном расколе общества пока рано», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вся Еврокомиссия, за исключением Венгрии, по-прежнему «призывает к солидарности и непрерывной поддержке Украины». «Но у Германии своя специфика. Дело в том, что в бывшей ГДР, где экономические связи с Россией до сих пор были очень серьезными, жители выступают за поиск путей сотрудничества с Москвой», – пояснил он.
Но на западе Германии, продолжает собеседник, население «видит в Москве главного агрессора». Это в первую очередь связано с укрепляющимися позициями партии «Зеленые». Вместе с тем Рар обращает внимание на то, что демонстрации проходят не под пророссийскими лозунгами, как может показаться на первый взгляд.
«Это касается и Германии, и Европы. Люди жестко требуют от своих правительств проявления большей заботы о страждущих, а также скорейшего решения их растущих социальных проблем», – заключил Рар.
Накануне в ряде городов на востоке Германии пришли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19 и политикой властей ФРГ в отношении России.
Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тыс. человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала около 370 человек.
По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.
В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7 тыс. человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые», утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.
В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.
В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.
В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».
На этом фоне саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel написал, что жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, а «на улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве». Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву «Z».
По его словам, жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот, выступают за «германо-российскую дружбу», идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.
При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер. По его мнению, это связано с историческими причинами – они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.
Он напомнил, что после объединения Германии бизнесмены с западной части страны, прикрываясь «братскими» чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось экономическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнул Рихтер.
Вместе с тем политолог Александр Камкин, комментируя газете ВЗГЛЯД очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии, заявил, что восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы, отмечал политолог.
В Берлине тоже хватает недовольных текущей политикой канцлера Олафа Шольца. Так, накануне сообщалось о том, что в столице ФРГ демонстранты устроили марш от Потсдамской площади через центр города, они несли лозунг «Отопление, хлеб и мир – протестуем вместо того, чтобы мерзнуть». Также протестующие требовали отмену поставок оружия Украине, призывали остановить экономическую войну и перевооружение.
В то же время депутат Бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт считает, что правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой. По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России, и приносит «рекордную прибыль Газпрому».
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата. Примечательно, в это же время глава Минобороны Германия побывала в Одессе с необъявленным визитом и пообещала в ближайшее время поставить для ВСУ системы ПВО IRIS-T.
Еще одна линия раскола – это обострение отношений между русской и украинской диаспорой в Германии. Первая, за редкими исключениями, призывает правительство ФРГ отказаться от противостояния с Россией на Украине. Вторая, напротив, атакует правящую коалицию требованиями поставлять в интересах ВСУ все больше оружия. Остроты ситуации добавляет и тот факт, что правительство ФРГ решило открыть границу для российских уклонистов – и это вызвало бурю возмущения среди украинской диаспоры.
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Германист Камкин назвал причины пророссийских настроений в бывшей ГДР
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Восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин, комментируя очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии.
«Во времена холодной войны образ Советского Союза в Западной Германии был тождественен американскому: «империя зла», «угроза с Востока», а в ГДР официальная политическая линия воспринимала СССР, напротив, как «большого брата», помогающего строить социализм», – пояснил замдиректора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
По словам политолога, многие восточные немцы намного лучше относятся к России, чем западные, потому что еще живо поколение, которое застало и социализм, и дружбу народов – СССР и ГДР. «Еще больше жителей этой части Германии помнит агрессивную политику правительства ФРГ в отношении восточных территорий: это острый кризис середины 90-х годов, закрытие большого числа предприятий, высокую безработицу», – указал он.
Именно тогда возникла массовая ностальгия по ГДР – «Остальгия» (от слова Ostdeutschland или «Восточная Германия»). «Это следствие раздела немецкого общества, которое полностью не было преодолено после падения Берлинской стены. «Остальгия» приобрела и культурные формы: в немецкой столице популярны экскурсии по бывшему Восточному Берлину. Раньше даже можно было взять напрокат гэдээровский автомобиль. Были популярны диски с записями телевидения ГДР. Такой локальный культурный ренессанс», – добавил аналитик.
Что касается нынешней ситуации, то высокий уровень симпатий к России отражает и протест многих рядовых немцев против совершенно безрассудной политики Берлина по убийству собственной экономики ради каких-то политических игр против Москвы», – резюмировал Камкин.
Напомним, в понедельник в ФРГ отмечается День немецкого единства. Он приурочен к годовщине вхождения ГДР в состав ФРГ, которое состоялось 3 октября 1990 года. Это нерабочий день и единственный государственный праздник.
Как писала ранее историк Катя Хойер в статье для британского журнала The Spectator, что большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не согласны с точкой зрения правительств Запада по поводу происходящего на Украине. Согласно проведенному прошедшим летом опросу, только половина западных немцев призывает Берлин «жестко относиться к Москве», отмечала Хойер. Среди восточных немцев такое мнение разделяет всего треть респондентов. Большинство восточных немцев – 58% – хотят, чтобы Берлин не «провоцировал Россию», тогда как среди западных немцев такого мнения придерживаются 40%.
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Министр обороны Германии Ламбрехт пообещала Киеву поставки нового оружия
Украине предоставят произведенные Словакией и профинансированные Германией, Данией и Норвегией 16 единиц самоходной артиллерийской установки Zuzana в 2023 году, заявила глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт на передаче Bericht aus Berlin на телеканале Das Erste.
Ламбрехт отметила, что ФРГ будет продолжать содействовать Украине в различных формах, как и прежде – совместно с партнерами. По ее словам, поэтому в следующем году страна сможет поставить на Украину 16 систем самоходных гаубиц Zuzana, финансируемых Германией совместно с Данией и Норвегией и произведенных в Словакии, передает РИА «Новости».
Накануне Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Немецкий депутат Вагенкнехт предупредила о риске ядерной катастрофы из-за Украины
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Правительство Германии виновно в затягивании конфликта на Украине, который может закончиться ядерной катастрофой, заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт.
Вагенкнехт отметила, что Cоциал-демократическая партия втягивает страну в конфликт, который может закончиться ядерной катастрофой, и только дипломатические усилия способны предотвратить дальнейшую эскалацию, передает Junge Welt.
По ее словам, экономическая война, которую ведет правящая коалиция, не приносит мира Украине, а только наносит самой Германии больший вред, чем России и приносит «рекордную прибыль Газпрому». Именно правительство, убеждена она, втянуло страну в конфликт, грозящий перерасти в настоящую ядерную катастрофу, путем отправки тяжелых вооружений Киеву.
Депутат подчеркнула, что в результате введенных санкций граждане Германии оказались под ударом энергетического кризиса, их траты на электричество и отопление стремительно растут, а добыча угля как альтернативы газу грозит изменением климата.
Накануне Минобороны Германии Кристине Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Макрон сменил дресс-код для экономии электроэнергии
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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на выступлении в водолазке, которую французские чиновники стали носить вместо традиционных рубашек и галстуков для экономии на отоплении.
Макрон записал видеообращение, приуроченное к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где граждане могут высказывать свои предложения по насущным вопросам – таким, как изменения климата или трудоустройство, передает РИА «Новости».
Французские СМИ отметили, что Макрон был одет в пиджак и водолазку – новый символ политики «энергетической трезвости», объявленной французским президентом летом.
Согласно новой программе правительства, Франции необходимо снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Среди обязательных мер – поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов с целью экономии на отоплении.
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр ранее сообщил, что сотрудники его ведомства будут одеваться теплее, чтобы дольше не включать отопление в министерстве. «Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках – это будет очень хорошо, так как позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать «энергетическую трезвость», – отметил министр.
Позже в соцсети он выложил свою фотографию в рабочем кабинете, на которой он одет в синюю водолазку.
Ранее министр климата Польши Анна Москва призывала поляков снизить температуру в квартирах до 17 градусов. Она признавалась, что сама давно уже мерзнет ради экономии.
А жителям Германии в свою очередь предлагали вместо душа обтираться тряпкой и объясняли, что высокая температура дома вредит здоровью. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
Экономика Европы испытывает более чем серьезные проблемы на фоне резко возросших цен на газ и электроэнергию. «Экономическая система Германии «быстро приближается к идеальному шторму», что связано с высокой инфляцией, перебоями в энергоснабжении и продолжающимися трениями с поставками», – пишет британская Financial Times.
Вторая по величине экономика Евросоюза, французская, страдает теми же болезнями, что и немецкая. Стремительный рост цен на энергоносители вынуждает промышленные компании Франции сворачивать или сокращать производство. Крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию.
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Глава МИД Польши Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием репараций от Германии за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны. Церемонию подписания транслировало Польское телевидение.
По его словам, нота выражает убежденность МИД Польши, что стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потерь за годы гитлеровской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах, передает ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
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Немецкий политик Рихтер рассказал о поддержке спецоперации России жителями Восточной Германии
Жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил в колонке для Spiegel саксонский политик Франк Рихтер.
Рихтер пишет, что многие жители востока республики, «по-видимому, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей запада страны». На улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве, констатировал он. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими, добавляет автор публикации. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву «Z», передает РИА «Новости» текст статьи саксонского политика.
Жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот, выступают за «германо-российскую дружбу», идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.
При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер.
По его мнению, это связано с историческими причинами – они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.
Он напомнил, что после объединения Германии бизнесмены с западной части страны, прикрываясь «братскими» чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось экономическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнул Рихтер.
Ранее политолог Александр Камкин, комментируя газете ВЗГЛЯД очередную годовщину присоединения ГДР к Западной Германии, заявил, что восточные немцы лучше относятся к России, потому что помнят общее прошлое и времена социализма. Кроме того, им претит политика Берлина по убийству собственной экономики ради политических игр против Москвы, отмечал политолог.
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В Германии развернулись антиправительственные протесты против поддержки Украины
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В ряде городов на востоке Германии в понедельник, 3 октября, прошли демонстрации против политического курса Берлина. Манифестанты выражали недовольство инфляцией, мерами по борьбе с COVID-19 и политикой властей ФРГ в отношении России.
Так, в тюрингском городе Гера, по сведениям полиции, 10 тыс. человек вышли на улицы с требованием отменить санкции в отношении Москвы, принятые правительством ФРГ из-за ситуации на Украине. В этом шествии принял участие и глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Тюрингии Бьерн Хеке, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
Контрдемонстрация противников «АдГ» собрала около 370 человек.
По сведениям полиции, на антиправительственные протесты в городе Веймаре, земельном округе Веймарер-Ланд и округе Заале-Хольцланд в Тюрингии вышли в общей сложности 4,2 тыс. демонстрантов. Кроме того, в городе Альтенбурге в той же федеральной земле 3,8 тыс. человек собрались на не заявленную заранее демонстрацию.
В федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания антиправительственные выступления прошли в 15 городах, в том числе Шверине, Висмаре и Людвигслюсте. Общее число их участников, по оценке полиции, составило 7 тыс. человек. Среди главных требований протестовавших значилась «доступная по цене политика в сфере энергетики», а также «политика, направленная на заключение мира, вместо поставок вооружений на Украину». Кроме прочего, участники критиковали политику входящей в правительство партии «Союз-90»/«Зеленые», утверждая, что она привела в Германии к резкому росту цен и потере благосостояния.
В Дрездене протест против поставок вооружений на Украину и санкций в отношении России поддержали около 1,4 тыс. человек.
В саксонском Лейпциге, кроме прочего, состоялось шествие под лозунгом «Мир, свобода, самоопределение», а в столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге утром 3 октября на центральные улицы вышли около 2,7 тыс. демонстрантов.
В городе Франкфурт-на-Одере в федеральной земле Бранденбург в протестах приняли участие около 2 тыс. человек, сообщает агентство dpa. На плакатах, которые несли в руках некоторые участники этого мероприятия, были такие лозунги, как «Только мир – это победа» и «Остановите разжигание войны и санкции в отношении России».
Ранее саксонский политик Франк Рихтер в колонке для Spiegel написал, что жители Восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине.
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Москва заявила о попытках Запада переманить российских дипломатов
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Случай с послом России в Польше Сергеем Андреевым, которому во время вызова в МИД республики предложили осудить спецоперацию и референдумы, не единичный, заявил МИД. В ведомстве сообщили, что западные контрагенты все активнее пытаются «переманить» российских дипломатов обещаниями «личных выгод».
В последнее время западные контрагенты начали все активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде «переманить» на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями «личных выгод», констатировали в МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сотрудники МИД ряда западных стран взяли на вооружение провокационный инструментарий, который подрывает доверие к ним как к дипломатам, передает РИА «Новости».
В ведомстве посоветовали официальным представителям других стран учитывать такие методы работы, неприемлемые в дипломатическом профессиональном сообществе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала действия Варшавы вопиющей, наглой провокацией. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД РФ. Она сообщила, что в ответ Андреев предложил польскому дипломату «не тратить время зря и изложил позицию по событиям на Украине».
Захарова заявила, что этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики из-за решения о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В ходе встречи высокопоставленный представитель МИД Польши предложил руководителю российской дипломатической миссии в обмен на некую «поддержку» властей Польши публично выступить против специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине и отмежеваться от политики нашей страны в целом. Действия польских властей назвали провокацией.
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Власти Германии пригрозили немцам последствиями из-за отказа экономить газ
Высокий уровень потребления газа частными немецкими домохозяйствами грозит дефицитом голубого топлива предстоящей зимой, пострадает вся немецкая промышленность, заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью Frankfurter Allgemeine.
По словам Мюллера, немецкие потребители используют на 15 % больше топлива, чем в прошлом году.
«Вне зависимости от того, ждет нас теплая или холодная зима, нам нужна экономия минимум в 20 процентов. Пока мы далеки от этой цифры», – цитирует РИА «Новости».
Он предупредил, что если частные домохозяйства не будут экономнее, то пострадает вся немецкая промышленность. Миллер также добавил, что кусающиеся цены приводят к значительному сокращению производства. Германия организовала поставки СПГ из многих уголков мира, но всего этого недостаточно, чтобы заменить российское топливо.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
В Германии в настоящее время готовятся экономить энергию на фоне сокращений поставок газа из России. К примеру, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Кроме того, прозвучала инициатива о замене российского газа топливом из бананов.
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Качиньский высказался за размещение в Польше ядерного оружия НАТО
Глава правящей партии Польши Качиньский призывает разместить в стране ядерные арсеналы США
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский хотел бы, чтобы в его стране НАТО разместило американское ядерное оружие.
В интервью Польскому радио Качиньский заявил, что данный вопрос уже поднимался во время переговоров. Даже когда его партия была в оппозиции, то поднимала этот вопрос с сенаторами США. Он добавил, что поднимал этот вопрос недавно, тогда ответ был опосредованный, и он не был положительным, сообщает РИА «Новости».
Он напомнил, что программой раньше пользовались несколько стран. Но сейчас только Турция, по данным Качиньского.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности заявил, что Польша наращивает силы у белорусских границ, а Литва «пытается не отставать».
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