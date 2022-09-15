Президент Польши захотел потребовать «репарации» от России

Президент Польши Анджей Дуда считает, что республика должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Wprost.

«Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», – добавил польский президент.

При этом он считает, что в конфликте вокруг репараций от Германии, которых добивается Польша, виновата не Варшава, а Берлин.

«Если сегодня кто-то говорит, что мы излишне разжигаем конфликт, требуя репараций, то пусть спрашивают немцев, почему в 1939 году они начали этот конфликт», – заявил Дуда.

Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.

При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России.

Накануне Качиньский заявил, что сейчас Польша не сможет добиться от России «компенсации» за Вторую мировую войну, но не отказывается от этой идеи.

Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.