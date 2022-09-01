Польша оценила ущерб от нацистской Германии в 1,3 трлн долларов

Польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Сумма, которая была представлена как сумма понесенных потерь, самая ограниченная, консервативная. Ее можно значительно увеличить. Это 6 трлн 200 млрд злотых (1,3 трлн долларов)», – цитирует Качиньского ТАСС.

Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики.

Глава партии отметил, что презентация доклада о репарациях – это «решение поднять этот вопрос на международной арене, а особенно – в польско-германских отношениях».

Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.

Качиньский отметил, что несколько десятков стран получили компенсации от Германии, но Польша не получила. По его словам, последствия Второй мировой войны в Польше ощущаются до сих пор.

«Германия еще никогда не рассчитывалась за свои преступления в отношении Польши. <...> Путь [получения репараций] будет длинным, но мы уверены, что в какой-то день мы добьемся успеха», – заключил политик.

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