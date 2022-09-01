МИД Германии ответил на требования Польши о репарациях

Россияне назвали главных друзей и врагов страны

На фоне спецоперации РФ на Украине выросли симпатии россиян к Китаю, Белоруссии и Индии, при этом увеличилась доля граждан, считающих недружественными странами США, Великобританию и Германию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В условиях сложившихся геополитических реалий и обострения отношений с коллективным Западом Россия вынуждена налаживать новые международные связи или возобновлять старые. «Курс на Восток», заданный руководством страны еще в 2012 году, позволяет успешно закрывать ниши на отечественном рынке, что отражается на восприятии российским обществом дружественных и враждебных стран. За последние годы их перечень не претерпел значительных изменений, сообщает ВЦИОМ.

Более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем – 55%, это максимальный показатель за весь период наблюдений (+10 п.п. с 2019 года). Второе место с небольшим отрывом заняла Белоруссия. За четыре года положение Белоруссии в рейтинге заметно укрепилось: в 2018 году республику назвал лишь каждый пятый (20%), сегодня – каждый второй (49%). На третьей позиции разместилась Индия (22% vs. 10% в 2019 году), сместив из лидерской тройки Казахстан. Стремительно подняться в народном рейтинге Индии удалось благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций.

Самый заметный рывок сделала Турция – дружественной страной ее считают 17% россиян, восемь лет назад таких было меньшинство (2014 г. – 1%). Пятерку дружественных стран замыкает Казахстан. Заметно укрепили свои позиции за прошедшие три года Сербия и Иран. Впервые россияне стали упоминать такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан.

Представления граждан о странах, с которыми у России сложились наиболее напряженные отношения, также достаточно устойчивы во времени. По мнению наших соотечественников, главным недругом России остаются Соединенные Штаты, этот показатель максимален с начала измерений (76%, + 9 п.п. к данным 2019 года).

Второй по популярности ответ – Украина (43%). Несмотря на обострение военного конфликта на территории Украины и Донбасса, доля назвавших эту страну на 10 п.п. меньше в сравнении с 2019 годом (53%).

Великобританию считают враждебной 39% – с 2014 года эта доля выросла в 4,3 раза (в 2014 году так считали 9% опрошенных), показав максимальный прирост в 2018 году (33%). Далее в перечне недружественных стран следуют члены Евросоюза, поддерживающие агрессивную риторику против России: Германия (32%, +23 п.п. с 2019 г.), Польша (28%, +16 п.п. с 2019 г.), Франция (21%, +16 п.п. с 2019 г.), Латвия (14%, +7 п.п. с 2019 г.), Литва (12%, +6 п.п. с 2019 г.), Эстония (11%, +8 п.п. с 2019 г.). Впервые в этом списке оказались Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%). Положение Грузии за три года, напротив, улучшилось (1% vs. 12% в 2019 г.).

В минувшее воскресенье стало известно о планах ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку в Евросоюзе. В Кремле предупредили, что у европейцев могут возникнуть трудности с визами в Россию, если Брюссель примет решение против россиян. Там также отметили, что некоторые страны в своей «недружественности» к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя».

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