В Германии сообщили о нехватке средств для модернизации армии

Bild: Для модернизации бундесвера по требованиям НАТО необходим специальный фонд

Tекст: Вера Басилая

По его словам, для этих целей потребуется второй специальный фонд, иначе Германии не удастся выполнить требования НАТО. Паппергер считает, что в ближайшие 10-15 лет придется вложить 350 млрд евро в модернизацию и комплектование немецкой армии, передает РИА «Новости».

Также Паппергер подчеркнул, что Rheinmetall сможет поддерживать в дальнейшем и Украину в области создания боеприпасов, и не исключает очередной поставки Киеву 30 танков Leopard 1.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ВС ФРГ не смогут защитить страну, если будет введено военное положение, так как у них слабая материальная база и недостаточно персонала.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ФРГ переживает очередной виток переосмысления собственного положения на международной арене. В прошлом году уже звучали громкие заявления канцлера страны Олафа Шольца о том, что Берлин должен стать обладателем «самой большой традиционной армии в Европе».

Кроме того, был создан специальный фонд размером в 107 млрд евро, который призван помочь увеличить траты Германии на оборону до заветных 2% от ВВП.