Неполадки с авиатехникой стали частью немецкой дипломатии

Эксперты объяснили, что скрывается за регулярными поломками самолетов первых лиц ФРГ

Tекст: Евгений Поздняков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отменила запланированную поездку по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за постоянных поломок правительственного самолета. Глава МИД ФРГ дважды пыталась вылететь в Австралию из Абу-Даби, но возвращалась назад из-за технических дефектов самолета. По крайней мере, так обозначалась официальная причина отмены визита. Причина неисправности не называлась.

Напомним, в мае у Бербок дважды за три дня ломался правительственный самолет (опять-таки, если верить официальным сообщениям), из-за чего пришлось корректировать ее график. Глава МИД не смогла вовремя вылететь сначала из Саудовской Аравии, а потом из Катара. Детали технических неполадок СМИ также не называли.

Авиационные проблемы преследуют и других немецких политиков. В августе 2019 года у Airbus A340, на котором в Москву должен был вылететь бывший глава МИД Германии Хайко Маас, обнаружили проблемы в гидравлической системе. Политику пришлось отправиться в российскую столицу на запасном лайнере А310. В марте того же года дипломат не смог вылететь из Мали в связи с поломкой самолета.

Аналогичные истории настигали и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В 2018 году из-за технического дефекта в правительственном лайнере она была вынуждена прервать рейс на саммит G20 в Аргентину. Тогда самолет развернулся над Нидерландами и сел в Кельне. Причиной поломки стал отказ ряда элементов электроснабжения.

Также Меркель из-за технических неполадок в самолете не смогла вовремя вылететь в Каир в 2017 году, об этом сообщает РИА «Новости». Во время своего первого выезда сломался и новый на тот момент самолет бывшего министра обороны ФРГ, а ныне главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Как отмечал ТАСС, во время визита у самолета отказал один из двигателей.

«Конечно, любой технике свойственно ломаться. Самолеты исключением не являются. Однако у Германии правительственные рейсы выходят из строя подозрительно часто. В защиту ФРГ можно сказать, что эксплуатация столь важных бортов – дело более сложное, чем наблюдение за гражданским авиапарком», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Рядовые самолеты отправляются в путь ежедневно. Соответственно, они несколько раз в сутки проходят необходимые процедуры контроля. Правительственные же самолеты часто простаивают, что вредит технике. Тем не менее важные визиты первых лиц государства планируются заранее, в их подготовке стараются учесть любую мелочь», – подчеркивает собеседник.

«Так, стандартной практикой является подготовка резервных бортов.

В случае, если оба самолета выходят из строя, политики могут воспользоваться услугами и регулярных рейсов. В конце концов, Анналена Бербок собиралась посетить дружественную Германии страну – Австралию. Думаю, запросить самолет из условного Сиднея большой трудности не составило бы», – акцентирует эксперт.

«Тем не менее министр иностранных дел ФРГ даже не попыталась как-либо повлиять на сложившуюся ситуацию. Соответственно, на мой взгляд, причина невозможности Бербок долететь до необходимого места назначения лежит в политической плоскости», – отмечает собеседник.

«Скорее всего, главу дипведомства ожидал неприятный и бессодержательный разговор. Поэтому она сочла, что заявить о неисправности техники будет проще. В конце концов, выход можно найти из любой ситуации. Российские политики, например, всегда без проблем добираются до пунктов назначения», – резюмирует Гусаров.

Иной точки зрения придерживается Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт». По его словам, хотя о визитах первых лиц в другие страны заранее известно, воздушное судно под эти визиты «не готовят в течение месяца».

«Имеется весьма конкретный план проверок, некоторые из них производятся буквально в последние часы до вылета. Теоретически в рамках данных процедур могут вскрыться какие-либо дефекты, в связи с чем самолет не сможет подняться в воздух. Пересадить политика на гражданский рейс также достаточно сложно», – подчеркивает собеседник.

«Критерии безопасности правительственных бортов отличаются от правил, характерных для регулярных авиарейсов. Так, Boeing и Airbus высылают региональным компаниям перечни мелких неполадок, при наличии которых самолет, на усмотрение администрации, может быть допущен к выполнению поездки. Тем не менее, если речь идет про борт, на котором в дорогу отправляется важный дипломат, персонал должен устранить все дефекты», – отмечает эксперт.

«Поэтому исправить ситуацию с поломкой самолета для главы МИД действительно очень сложно.

Почему же подобные транспортные проблемы из раза в раз преследуют именно Германию? Возможно, в отличие от других стран Европы, Германия более открыта в этих вопросах и не видит проблем в том, чтобы сообщить о своих неудачах», – допускает Пантелеев.

Между тем, по данным немецкого издания Bild (заблокирован в России) в соцсетях, самолет главы МИД «в ближайшие недели» выведут из эксплуатации, хотя изначально планировалось, что Airbus A340 «Конрад Аденауэр» будет перевозить немецких политиков до конца 2024 года. При этом в октябре 2018 года грызуны перегрызли важные кабели «Конрада Аденауэра» во время остановки в Индонезии, а в 2018 году у него были проблемы с бортовым компьютером.