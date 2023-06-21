Новому послу придется сохранить последние связи ФРГ с Россией

Эксперты назвали основные задачи нового посла ФРГ в России

Москва выдала агреман Александру Ламбсдорфу – будущему послу Германии в Москве. Он – потомственный дипломат, чья семья тесно связана с историей России. Подобное назначение выглядит удивительным на фоне ухудшения диалога двух государств. Какие сигналы тем самым Берлин шлет Москве и какие задачи Ламбсдорф намерен реализовать?

Российская Федерация выдала агреман (предварительное согласие на прием) новому послу ФРГ в России Александру Ламбсдорфу. В ведомстве подтвердили, что после получения визы дипломат сможет приступить к работе в посольстве. О его возможном назначении газета ВЗГЛЯД подробно писала еще в декабре прошлого года.

Ламбсдорф происходит из рода знатных остезийских немцев. Его предок, Бертольд, служил в войске русского царя Василия Шуйского. Графский титул семья дипломата получила в Санкт-Петербурге, причем решением Александра I в 1817 году. Другие члены рода также успели отметиться в истории России. Так, Матвей Ламбсдорф был воспитателем Николая I, а в начале ХХ века один из родственников нового посла даже возглавлял МИД Российской империи.

Александр Ламбсдорф изучал международные отношения в американском Джорджтаунском университете. С середины 1990-х граф числился в МИД – в частности, на посту пресс-атташе посольства в США. В начале нулевых был сотрудником российского отдела политического департамента МИД ФРГ. Еще на старте своей дипломатической карьеры он получил опыт работы на постсоветском пространстве – в таллинском филиале Фонда Фридриха Науманна.

«До 2014 года Ламбсдорф относился к РФ весьма благожелательно, участвовал во многих германо-российских форумах, выступал с примирительными речами. Графа прочили в министры иностранных дел в правительстве Шольца, но этот пост ушел к «Зеленым», и главой МИД вместо него стала Анналена Бербок», – отмечал политолог Александр Рар.

Примечательно, что данные о выдаче агремана появились спустя почти неделю после публикации первой в истории Германии стратегии национальной безопасности. В ней Россия названа самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, и отношения с Москвой рассматриваются сквозь призму милитаризации внешней политики ФРГ.

Кроме того, диалог России и Германии после начала СВО пребывает в состоянии перманентного кризиса, а весна текущего года могла обернуться настоящей дипломатической катастрофой между Москвой и Берлином. В апреле Германия выслала 20 российских дипломатов, на что РФ ответила сокращением максимального числа сотрудников немецких представительств и «возвращением домой» 34 их работников.

Кульминацией «ссыльной дипломатии» стало решение Берлина о закрытии до ноября генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Не прибавляют оптимизма и регулярные антироссийские высказывания Анналены Бербок, главы МИД ФРГ. В апреле она достаточно жестко высказалась по вопросу отмены санкций в отношении Москвы до окончания украинского кризиса.

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На прошлой неделе Бербок призвала покончить с энергозависимостью от России, заявив, что Берлин платит «тройную цену за каждый кубометр газа», поступающий из РФ. Кроме того, Бербок высказалась об имеющихся планах по «восстановительной кампании» на Украине, в рамках которой страна выделит «масштабную гуманитарную помощь» Киеву.

Вершиной текущего напряжения, пожалуй, можно считать слова министра юстиции Германии Марко Бушмана о готовности «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные заявления безответственными. Он подчеркнул, что они также вызывают «крайнюю озабоченность» у Москвы.

Однако теперь на фоне тлеющих немецко-российских отношений возникает крайне привлекательная фигура Александра Ламбсдорфа, для которого ведение диалога с Россией – не только профессиональная обязанность, но и в некотором смысле долг семьи. Кроме того, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о желании провести телефонный разговор с Путиным, рассчитывая на продолжение контактов.

Напомним, в последний раз лидеры двух государств общались 2 декабря 2022 года. Подобные признания канцлера вкупе с выдачей агремана Ламбсдорфу дают основания предположить, что Германия действительно намерена сохранить диалог с Россией. Но в каком формате?

«Александр Ламбсдорф – опытный дипломат. Пожалуй, он обладает едва ли не самыми обширными знаниями по внешней политике во всей ФРГ. Будучи выходцем из семьи, многие члены которой сделали карьеру в царской России, этот человек обладает неплохими шансами на то, чтобы исполнять свои новые обязанности взвешенно и корректно. Я положительно оцениваю данное назначение и рад, что он скоро отправится в Москву», – сказал Александр Рар газете ВЗГЛЯД.

«В текущих реалиях Ламбсдорф может сосредоточиться на решении проблем немецких компаний, которые остались в РФ. Это обусловлено тем, что дипломат имеет обширные связи с представителями экономической элиты Берлина и Москвы», – пояснил Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«В основном в России продолжают свою работу представители среднего бизнеса ФРГ, которые не имеют достаточных ресурсов для проведения антикризисных мер. Именно их проблемы и должен будет решать новый посол. Это программа-минимум», – отмечает эксперт.

«Максимальной задачей для нового посла будет фиксация российско-германских отношений хотя бы на том уровне, который мы видим сейчас. Если в текущих условиях ему это удастся, то назначение дипломата на столь высокую должность можно будет считать оправданным. Однако инструментов для достижения этой цели у него крайне мало», – акцентирует собеседник. «Я считаю, что

переоценивать данное назначение не стоит.

Берлин был недоволен работой предыдущего посла. Фон Гайр не мог проводить активную политику и действовал достаточно сдержанно. Соответственно, назначение нового человека на эту должность, который обладает необходимыми компетенциями, позволяет нам понять, что ФРГ все еще видит потенциал в дипломатической работе в России», – подчеркивает Соколов.

«Отношения между Россией и ФРГ по-прежнему сохраняются, хотя их интенсивность заметно снизилась. Мы можем сказать, что РФ все еще стремится вести диалог с западными странами, несмотря на продолжающийся кризис в наших отношениях», – сказал Александр Камкин, директор Центра германских исследований Института Европы РАН.

«С одной стороны, на Берлин давит Вашингтон, требуя обострения отношений с Москвой. Для политического руководства Германии важнее доктринерство, чем интересы их собственной страны. Это привело к размену выгодного энергетического сотрудничества с Россией на «зеленые технологии». С другой, ФРГ по-прежнему стремится сохранить связи с РФ», – отмечает эксперт.

«Остается еще множество технических вопросов, которые необходимо решать по дипломатическим каналам. Например, если наши военные возьмут в плен граждан ФРГ, выступающих в роли специалистов для обслуживания немецкой техники на Украине, данная проблема будет обсуждаться именно через посольство», – подчеркивает он.

«Но в одиночку новый посол мало что может сделать для улучшения российско-германских отношений. Основной внешнеполитический курс определяют в Берлине, а там сейчас не настроены на нормализацию. Единственное, на что способен дипломат, – лишь снизить скорость деградации диалога Москвы и Берлина», – резюмировал Камкин.