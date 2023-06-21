Новому послу придется сохранить последние связи ФРГ с Россией

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21 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Российские компании удивили квадриллионным заработком

Налоговая впервые столкнулась с квадриллионом рублей от российских компаний Павел Лисицын/РИА Новости
Больше квадриллиона рублей – такую сумму с 15 нулями – задекларировали российские компании в ФНС в 2022 году. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России. Как удалось достичь такой необычной цифры и о чем это может говорить? Подробности...
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Дроны ВСУ атакуют Подмосковье по двум причинам

Украина вновь попыталась атаковать дронами столичный регион t.me/vorobiev_live
ВСУ вновь запустили дроны в сторону Москвы. Однако все три БПЛА были сбиты в Подмосковье. В Минобороны произошедшее назвали неудавшимся терактом и отметили, что никто в результате ЧП не пострадал. Какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника?  Подробности...
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Чем мотивировать солдат ВСУ сдаваться в плен

Солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен ВС России, однако масштабов их сдачи пока недостаточно Минобороны РФ/РИА Новости
Активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.  Подробности...
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Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние

В НАТО обострились дискуссии о возможном приеме Украины в альянс Zuma\ТАСС
Если верить французской прессе, Париж внезапно поменял свое мнение о том, должна ли Украина быть в НАТО. Еще недавно был против, а теперь выступает в поддержку такого решения. Как связаны эти утечки с провалом украинского «контрнаступления» и почему Франция питает иллюзии о том, что только таким способом можно «усадить Москву и Киев за стол переговоров»? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как подготовиться к будущей войне

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне как генералам, так и политикам. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Русская империя возрождается

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Империя ведет большие войны ради большой идеи. В Российской империи эта идея звучала как православие, самодержавие, народность. В Советской империи – как новый мир социальной справедливости и антиколониализма. За что мы сражаемся сегодня? Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев

Куда идет отечественно-китайский автопром

Олег Чередниченко
Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова
Лидером на автомобильном рынке России в 2023 году являются автомобили марки Lada. Далее по списку следуют Haval, Chery, Geely, ГАЗ, УАЗ, Kia (которая как бы ушла, но на самом деле осталась), OMODA, Exeed и ChangAn. Подробности...
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Толпа желающих у дверей БРИКС

«Контрнаступ ВСУ» провалился

Два удара по Байдену

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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    21 июня 2023, 18:33
    Фото: Imago/Reiner Zensen/Reuters
    Текст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Москва выдала агреман Александру Ламбсдорфу – будущему послу Германии в Москве. Он – потомственный дипломат, чья семья тесно связана с историей России. Подобное назначение выглядит удивительным на фоне ухудшения диалога двух государств. Какие сигналы тем самым Берлин шлет Москве и какие задачи Ламбсдорф намерен реализовать?

    Российская Федерация выдала агреман (предварительное согласие на прием) новому послу ФРГ в России Александру Ламбсдорфу. В ведомстве подтвердили, что после получения визы дипломат сможет приступить к работе в посольстве. О его возможном назначении газета ВЗГЛЯД подробно писала еще в декабре прошлого года.

    Ламбсдорф происходит из рода знатных остезийских немцев. Его предок, Бертольд, служил в войске русского царя Василия Шуйского. Графский титул семья дипломата получила в Санкт-Петербурге, причем решением Александра I в 1817 году. Другие члены рода также успели отметиться в истории России. Так, Матвей Ламбсдорф был воспитателем Николая I, а в начале ХХ века один из родственников нового посла даже возглавлял МИД Российской империи.

    Александр Ламбсдорф изучал международные отношения в американском Джорджтаунском университете. С середины 1990-х граф числился в МИД – в частности, на посту пресс-атташе посольства в США. В начале нулевых был сотрудником российского отдела политического департамента МИД ФРГ. Еще на старте своей дипломатической карьеры он получил опыт работы на постсоветском пространстве – в таллинском филиале Фонда Фридриха Науманна.

    «До 2014 года Ламбсдорф относился к РФ весьма благожелательно, участвовал во многих германо-российских форумах, выступал с примирительными речами. Графа прочили в министры иностранных дел в правительстве Шольца, но этот пост ушел к «Зеленым», и главой МИД вместо него стала Анналена Бербок», – отмечал политолог Александр Рар.

    Примечательно, что данные о выдаче агремана появились спустя почти неделю после публикации первой в истории Германии стратегии национальной безопасности. В ней Россия названа самой серьезной угрозой безопасности и миропорядку в Европе, и отношения с Москвой рассматриваются сквозь призму милитаризации внешней политики ФРГ.

    Кроме того, диалог России и Германии после начала СВО пребывает в состоянии перманентного кризиса, а весна текущего года могла обернуться настоящей дипломатической катастрофой между Москвой и Берлином. В апреле Германия выслала 20 российских дипломатов, на что РФ ответила сокращением максимального числа сотрудников немецких представительств и «возвращением домой» 34 их работников.

    Кульминацией «ссыльной дипломатии» стало решение Берлина о закрытии до ноября генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. Не прибавляют оптимизма и регулярные антироссийские высказывания Анналены Бербок, главы МИД ФРГ. В апреле она достаточно жестко высказалась по вопросу отмены санкций в отношении Москвы до окончания украинского кризиса.

    На прошлой неделе Бербок призвала покончить с энергозависимостью от России, заявив, что Берлин платит «тройную цену за каждый кубометр газа», поступающий из РФ. Кроме того, Бербок высказалась об имеющихся планах по «восстановительной кампании» на Украине, в рамках которой страна выделит «масштабную гуманитарную помощь» Киеву.

    Вершиной текущего напряжения, пожалуй, можно считать слова министра юстиции Германии Марко Бушмана о готовности «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные заявления безответственными. Он подчеркнул, что они также вызывают «крайнюю озабоченность» у Москвы.

    Однако теперь на фоне тлеющих немецко-российских отношений возникает крайне привлекательная фигура Александра Ламбсдорфа, для которого ведение диалога с Россией – не только профессиональная обязанность, но и в некотором смысле долг семьи. Кроме того, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о желании провести телефонный разговор с Путиным, рассчитывая на продолжение контактов.

    Напомним, в последний раз лидеры двух государств общались 2 декабря 2022 года. Подобные признания канцлера вкупе с выдачей агремана Ламбсдорфу дают основания предположить, что Германия действительно намерена сохранить диалог с Россией. Но в каком формате?

    «Александр Ламбсдорф – опытный дипломат. Пожалуй, он обладает едва ли не самыми обширными знаниями по внешней политике во всей ФРГ. Будучи выходцем из семьи, многие члены которой сделали карьеру в царской России, этот человек обладает неплохими шансами на то, чтобы исполнять свои новые обязанности взвешенно и корректно. Я положительно оцениваю данное назначение и рад, что он скоро отправится в Москву», – сказал Александр Рар газете ВЗГЛЯД.

    «В текущих реалиях Ламбсдорф может сосредоточиться на решении проблем немецких компаний, которые остались в РФ. Это обусловлено тем, что дипломат имеет обширные связи с представителями экономической элиты Берлина и Москвы», – пояснил Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «В основном в России продолжают свою работу представители среднего бизнеса ФРГ, которые не имеют достаточных ресурсов для проведения антикризисных мер. Именно их проблемы и должен будет решать новый посол. Это программа-минимум», – отмечает эксперт.

    «Максимальной задачей для нового посла будет фиксация российско-германских отношений хотя бы на том уровне, который мы видим сейчас. Если в текущих условиях ему это удастся, то назначение дипломата на столь высокую должность можно будет считать оправданным. Однако инструментов для достижения этой цели у него крайне мало», – акцентирует собеседник. «Я считаю, что

    переоценивать данное назначение не стоит.

    Берлин был недоволен работой предыдущего посла. Фон Гайр не мог проводить активную политику и действовал достаточно сдержанно. Соответственно, назначение нового человека на эту должность, который обладает необходимыми компетенциями, позволяет нам понять, что ФРГ все еще видит потенциал в дипломатической работе в России», – подчеркивает Соколов.

    «Отношения между Россией и ФРГ по-прежнему сохраняются, хотя их интенсивность заметно снизилась. Мы можем сказать, что РФ все еще стремится вести диалог с западными странами, несмотря на продолжающийся кризис в наших отношениях», – сказал Александр Камкин, директор Центра германских исследований Института Европы РАН.

    «С одной стороны, на Берлин давит Вашингтон, требуя обострения отношений с Москвой. Для политического руководства Германии важнее доктринерство, чем интересы их собственной страны. Это привело к размену выгодного энергетического сотрудничества с Россией на «зеленые технологии». С другой, ФРГ по-прежнему стремится сохранить связи с РФ», – отмечает эксперт.

    «Остается еще множество технических вопросов, которые необходимо решать по дипломатическим каналам. Например, если наши военные возьмут в плен граждан ФРГ, выступающих в роли специалистов для обслуживания немецкой техники на Украине, данная проблема будет обсуждаться именно через посольство», – подчеркивает он.

    «Но в одиночку новый посол мало что может сделать для улучшения российско-германских отношений. Основной внешнеполитический курс определяют в Берлине, а там сейчас не настроены на нормализацию. Единственное, на что способен дипломат, – лишь снизить скорость деградации диалога Москвы и Берлина», – резюмировал Камкин.
     
     
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