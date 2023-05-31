В Германии решили отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России

В Берлине приняли решение отозвать разрешение на работу четырех из пяти генконсульств России, сообщает МИД Германии.

Так, власти Германии закроют до ноября генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России, передает ТАСС.

Как отметил спикер МИД Германии Кристофер Бургер, в Берлине хотят структурных изменений.

«Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске», – сказал он, добавив, что их работа уже значительно ограничена.

Также Бургер назвал «шагом к эскалации» решение России о сокращении персонала германских учреждений.

Глава МИД Германии отметил, что касательно отзыва согласия на деятельность четырех из пяти российских генконсульств проинформирован МИД России, от них потребовали незамедлительно инициировать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и завершить его самое позднее до 31 декабря 2023 года.

В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.



Ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.

