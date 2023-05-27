СМИ: Сотни немцев покинут Россию в связи с сокращением числа сотрудников из Германии

Suddeutsche Zeitung: Сотни немцев покинут Россию в связи с сокращением числа сотрудников из Германии

Москва сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, в связи с этим сотни немцев вынуждены до начала июня покинуть Россию, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

По информации источников издания, уехать придется дипломатам, учителям, сотрудникам культурного центра имени Гете (Гете-институт в Москве, – прим. ВЗГЛЯД), примерно 350 человек, передает ТАСС.

Газета отмечает, что такое решение Москва приняла в ответ на апрельскую высылку Берлином российских дипломатов. Кроме того, отмечается, что правительство Германии направило в Россию вдвое больше служащих, чем Россия в Германию.

Как отметили в МИД Германии, такой установленный Москвой предел потребует больших сокращений во всех областях присутствия Германии в России.

Также в немецком МИД заверили, что в ответ постараются сбалансировать российское присутствие в Германии, отметив, что это будет возможно только в том случае, если «во всех областях число сотрудников будет сильно сокращено».

«Правительство ФРГ будет следить за тем, чтобы на практике сохранялся реальный баланс», – отмечает издание, подчеркивая, что реакция германской стороны не заставит себя долго ждать.

Напомним, в начале мая часть работников дипмиссии Германии покинули Россию. Таким образом Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.