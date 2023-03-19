Посол России раскритиковал позицию Берлина по «аресту» Путина

Посол России: Позиция Берлина по «аресту» Путина говорит о стремлении к эскалации

Позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой, заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, безответственные заявления германских официальных лиц о готовности выполнить совершенно абсурдное решение Международного уголовного суда «вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией», передает РИА «Новости».

Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России.

Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.