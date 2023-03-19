Бастрыкин поручил проверить слова главы Минюста ФРГ об «аресте» Путина

Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика

Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик

Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.

Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».

Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».

Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.