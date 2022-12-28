Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве?

Во вторник немецкое издание Spiegel сообщило, что замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге граф Александр Ламбсдорф станет новым послом Германии в Москве. По данным источников журнала, летом следующего года Ламбсдорф должен заменить нынешнего главу дипмиссии Гезу Андреаса фон Гайра – разумеется, в случае согласия МИД России.

Ранее Ламбсдорфу прочили пост посла в США, но правительство Германии решило отправить его в Москву из-за конфликта на Украине, отмечает Spiegel. По оценке издания, граф Ламбсдорф считается одним из самых серьезных специалистов по внешней политике в правящей коалиции социал-демократов, либеральной СвДП и «зеленых» (ее, к слову, называют «светофорной коалицией» по цветам партийной символики).

Если Ламбсдорф получит назначение в Москву, то он станет уже третьим подряд представителем немецкой аристократии на этом посту. Как уже говорилось выше, сейчас ФРГ представляет Геза фон Гайр, а ему предшествовал Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен, обладатель баронского титула.

«Граф Александр Ламбсдорф родом из знатной семьи остзейских немцев», – рассказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Любопытно, что первый из Ламбсдорфов (в отечественной историографии принято написание – Ламздорф) перешел на русскую службу в Смутное время – ротмистр Бертольд Ламздорф служил в войске царя Василия Шуйского. Графский титул род получил в Российской империи, повелением Александра I в 1817 году. Матвей Ламздорф был воспитателем Николая I и членом Государственного совета, его брат Яков – псковским губернатором.

Дипломатическую традицию заложил граф Владимир Ламздорф, который в начале XX века возглавлял МИД Российской империи. Современные представители немецкой ветви этой фамилии делают карьеру во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Собственно, сам Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат. Его отец, граф Хаген фон Ламбсдорф был первым послом Германии в постсоветской Латвии, а до того – атташе по культуре в посольстве Западной Германии в СССР и посланником по экономическим вопросам в дипмиссии в США.

Рар также упомянул, пожалуй, самого известного из современных представителей рода, дядю Александра Ламбсдорфа – графа Отто, который был министром экономики в 1970–1980-х. Добавим, что в конце 1990-х Отто Ламбсдорф входил в консультативный совет одной из структур Михаила Ходорковского – зарегистрированной в Гибралтаре фирмы GML, которая опосредованно была основным акционером «ЮКОСа». Сын Отто Ламбсдорфа – граф Николаус – также работал в МИДе, в частности, был послом ФРГ в Малайзии и Молдавии.

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Александр Ламбсдорф изучал международные отношения в американском Джорджтаунском университете, по программе Фулбрайта, созданной сразу после Второй мировой войны для укрепления трансатлантических связей. С середины 1990-х граф работал в МИД – в частности на посту пресс-атташе посольства в США. В начале нулевых был сотрудником российского отдела политического департамента МИД ФРГ. Еще на старте своей дипломатической карьеры Ламбсдорф получил опыт работы на постсоветском пространстве – в таллинском филиале Фонда Фридриха Науманна.

«Граф Ламбсдорф сделал блестящую карьеру не в немецком МИД, а в Свободной демократической партии, представитель которой занимал должность министра иностранных дел в разных коалиционных правительствах в 1960–1990-х годах», – указывает Рар. «При этом Ламбсдорф хорошо знаком с реалиями российско-германских отношений, особенно в их экономическом аспекте. Он ранее неоднократно приезжал в Россию», – в свою очередь отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

«До 2014 года Ламбсдорф относился к России весьма благожелательно, участвовал во многих германо-российских форумах, выступал с примирительными речами. Графа прочили в министры иностранных дел в правительстве Шольца, но этот пост ушел к «Зеленым» и главой МИДа вместо него стала Анналена Бербок», – сообщил Рар.

Вероятного нового посла Германии было бы преувеличением считать пророссийски настроенным, подчеркивает Соколов. Действительно, исходя из публичных заявлений замглавы фракции СвДП сложно сделать вывод о его симпатиях в адрес России.

В июне 2020 года Ламбсдорф призывал власти ФРГ отказаться от проекта «Северный поток – 2». По мнению депутата, это должно было стать ответом на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором СМИ усматривали «российский след». Но, с другой стороны, тот же Ламбсдорф в декабре 2021-го сказал, что отвергает возможность давления на Россию угрозами остановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.

В феврале, до начала СВО, депутат предложил конфисковать недвижимость российских предпринимателей в Германии в качестве санкций в случае, если Россия начнет боевые действия на Украине. В апреле Ламбсдорф заявил в теледебатах, что решение конфликта изначально будет военным. Он подкрепил эту точку зрения в сентябре, когда сказал, что Германия должна оказать Украине военную поддержку до тех пор, пока не состоятся переговоры на равных.

При всех жестких заявлениях с парламентской трибуны – вполне в духе риторики всей «светофорной коалиции» – Ламбсдорф, в отличие от той же Анналены Бербок, имеет репутацию прагматика, отмечают эксперты.

«Он относится к «школе реалистов», а не религиозных поклонников либеральных ценностей,

– указывает Рар. – Хорошо, что в нынешнее сложное время, когда отношения между Берлином и Москвой почти на нуле, Германию в России будет представлять умный прагматичный дипломат, а не представитель «зеленых». Причем так же хорошо, что граф Ламбсдорф – как партийный лидер СвДП – будет напрямую подчиняться канцлеру Олафу Шольцу и не зависеть от Бербок», – полагает Рар.

Собеседник добавил, что Берлин преследует разные цели по отношению к России, поэтому столь важно предстоящее назначение Ламбсдорфа, а не «чистокровного зеленого дипломата». «Симпатизирующие «зеленым» немецкие СМИ всячески способствуют тому, чтобы Россия потерпела поражение на Украине. Канцлер Шольц, однако, выступает за дипломатическое решение этого конфликта, за что его и его команду в СМИ подвергают сильной критике», – пояснил Рар.

Назначение Ламбсдорфа на пост посла ФРГ может свидетельствовать о стремлении Берлина сохранить базовые коммуникационные каналы с Москвой, считает Соколов. «Несмотря на обрушение российско-германских отношений в нынешнем году, в России продолжает работать значительное количество немецких бизнесменов. Кстати, выступая на торжественном заседании Восточного комитета германской экономики, канцлер Шольц допустил в неопределенной перспективе возможность восстановления диалога между Москвой и Берлином. Нынешнее кадровое назначение призвано обеспечивать теоретическую возможность для такого шага», – заключил специалист по Германии.

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