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28 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Двигатель ПД-8 на испытательном стенде Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика Robert Michael/Imago/Global Look Press
Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве? Подробности...
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
Украинский беспилотник второй раз за месяц атаковал военный аэродром в Энгельсе Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России. Налет удалось отразить силами ПВО, однако среди российских военных есть погибшие. Почему ВСУ удалось вновь совершить налет вглубь территории РФ и что Россия может противопоставить этому в будущем? Подробности...
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Планы «обезглавить Кремль» доказывают безумие руководства США

США обсуждают ядерный удар по России AP Photo/Los Alamos National Laboratory
Глава МИД Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением президента России. Кто и на каком уровне в руководстве США обсуждает эту идею, почему к этим угрозам стоит отнестись предельно серьезно и каким будет неизбежный ответ России в случае реализации такого безумия? Подробности...
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    Предки нового посла Германии в Москве служили императору России

    Граф Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат с репутацией прагматика
    		   28 декабря 2022, 09:20
    Фото: Robert Michael/Imago/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Новым послом ФРГ в России, скорее всего, станет граф Александр Ламбсдорф – аристократ и политик с репутацией реалиста. Род Ламбсдорфов, который в свое время служил Российской империи, дал современной Германии немало дипломатов. О чем сегодня может свидетельствовать назначение Александра Ламбсдорфа послом в Москве?

    Во вторник немецкое издание Spiegel сообщило, что замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в Бундестаге граф Александр Ламбсдорф станет новым послом Германии в Москве. По данным источников журнала, летом следующего года Ламбсдорф должен заменить нынешнего главу дипмиссии Гезу Андреаса фон Гайра – разумеется, в случае согласия МИД России.

    Ранее Ламбсдорфу прочили пост посла в США, но правительство Германии решило отправить его в Москву из-за конфликта на Украине, отмечает Spiegel. По оценке издания, граф Ламбсдорф считается одним из самых серьезных специалистов по внешней политике в правящей коалиции социал-демократов, либеральной СвДП и «зеленых» (ее, к слову, называют «светофорной коалицией» по цветам партийной символики).

    Если Ламбсдорф получит назначение в Москву, то он станет уже третьим подряд представителем немецкой аристократии на этом посту. Как уже говорилось выше, сейчас ФРГ представляет Геза фон Гайр, а ему предшествовал Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен, обладатель баронского титула.

    «Граф Александр Ламбсдорф родом из знатной семьи остзейских немцев», – рассказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Любопытно, что первый из Ламбсдорфов (в отечественной историографии принято написание – Ламздорф) перешел на русскую службу в Смутное время – ротмистр Бертольд Ламздорф служил в войске царя Василия Шуйского. Графский титул род получил в Российской империи, повелением Александра I в 1817 году. Матвей Ламздорф был воспитателем Николая I и членом Государственного совета, его брат Яков – псковским губернатором. 

    Дипломатическую традицию заложил граф Владимир Ламздорф, который в начале XX века возглавлял МИД Российской империи. Современные представители немецкой ветви этой фамилии делают карьеру во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

    Собственно, сам Александр Ламбсдорф – потомственный дипломат. Его отец, граф Хаген фон Ламбсдорф был первым послом Германии в постсоветской Латвии, а до того – атташе по культуре в посольстве Западной Германии в СССР и посланником по экономическим вопросам в дипмиссии в США.

    Рар также упомянул, пожалуй, самого известного из современных представителей рода, дядю Александра Ламбсдорфа – графа Отто, который был министром экономики в 1970–1980-х. Добавим, что в конце 1990-х Отто Ламбсдорф входил в консультативный совет одной из структур Михаила Ходорковского – зарегистрированной в Гибралтаре фирмы GML, которая опосредованно была основным акционером «ЮКОСа». Сын Отто Ламбсдорфа – граф Николаус – также работал в МИДе, в частности, был послом ФРГ в Малайзии и Молдавии.

    Александр Ламбсдорф изучал международные отношения в американском Джорджтаунском университете, по программе Фулбрайта, созданной сразу после Второй мировой войны для укрепления трансатлантических связей. С середины 1990-х граф работал в МИД – в частности на посту пресс-атташе посольства в США. В начале нулевых был сотрудником российского отдела политического департамента МИД ФРГ. Еще на старте своей дипломатической карьеры Ламбсдорф получил опыт работы на постсоветском пространстве – в таллинском филиале Фонда Фридриха Науманна.

    «Граф Ламбсдорф сделал блестящую карьеру не в немецком МИД, а в Свободной демократической партии, представитель которой занимал должность министра иностранных дел в разных коалиционных правительствах в 1960–1990-х годах», – указывает Рар. «При этом Ламбсдорф хорошо знаком с реалиями российско-германских отношений, особенно в их экономическом аспекте. Он ранее неоднократно приезжал в Россию», – в свою очередь отмечает научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

    «До 2014 года Ламбсдорф относился к России весьма благожелательно, участвовал во многих германо-российских форумах, выступал с примирительными речами. Графа прочили в министры иностранных дел в правительстве Шольца, но этот пост ушел к «Зеленым» и главой МИДа вместо него стала Анналена Бербок», – сообщил Рар.

    Вероятного нового посла Германии было бы преувеличением считать пророссийски настроенным, подчеркивает Соколов. Действительно, исходя из публичных заявлений замглавы фракции СвДП сложно сделать вывод о его симпатиях в адрес России.

    В июне 2020 года Ламбсдорф призывал власти ФРГ отказаться от проекта «Северный поток – 2». По мнению депутата, это должно было стать ответом на убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в котором СМИ усматривали «российский след». Но, с другой стороны, тот же Ламбсдорф в декабре 2021-го сказал, что отвергает возможность давления на Россию угрозами остановить «Северный поток – 2» в случае вооруженного конфликта между Киевом и Москвой.

    В феврале, до начала СВО, депутат предложил конфисковать недвижимость российских предпринимателей в Германии в качестве санкций в случае, если Россия начнет боевые действия на Украине. В апреле Ламбсдорф заявил в теледебатах, что решение конфликта изначально будет военным. Он подкрепил эту точку зрения в сентябре, когда сказал, что Германия должна оказать Украине военную поддержку до тех пор, пока не состоятся переговоры на равных.

    При всех жестких заявлениях с парламентской трибуны – вполне в духе риторики всей «светофорной коалиции» – Ламбсдорф, в отличие от той же Анналены Бербок, имеет репутацию прагматика, отмечают эксперты.

    «Он относится к «школе реалистов», а не религиозных поклонников либеральных ценностей,

    – указывает Рар. – Хорошо, что в нынешнее сложное время, когда отношения между Берлином и Москвой почти на нуле, Германию в России будет представлять умный прагматичный дипломат, а не представитель «зеленых». Причем так же хорошо, что граф Ламбсдорф – как партийный лидер СвДП – будет напрямую подчиняться канцлеру Олафу Шольцу и не зависеть от Бербок», – полагает Рар.

    Собеседник добавил, что Берлин преследует разные цели по отношению к России, поэтому столь важно предстоящее назначение Ламбсдорфа, а не «чистокровного зеленого дипломата». «Симпатизирующие «зеленым» немецкие СМИ всячески способствуют тому, чтобы Россия потерпела поражение на Украине. Канцлер Шольц, однако, выступает за дипломатическое решение этого конфликта, за что его и его команду в СМИ подвергают сильной критике», – пояснил Рар.

    Назначение Ламбсдорфа на пост посла ФРГ может свидетельствовать о стремлении Берлина сохранить базовые коммуникационные каналы с Москвой, считает Соколов. «Несмотря на обрушение российско-германских отношений в нынешнем году, в России продолжает работать значительное количество немецких бизнесменов. Кстати, выступая на торжественном заседании Восточного комитета германской экономики, канцлер Шольц допустил в неопределенной перспективе возможность восстановления диалога между Москвой и Берлином. Нынешнее кадровое назначение призвано обеспечивать теоретическую возможность для такого шага», – заключил специалист по Германии.

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