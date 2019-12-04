Убитый в Берлине боевик оказался причастен к крупным терактам в Ингушетии

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, убитый в августе в Берлине, был причастен к терактам в России в качестве главаря бандформирований, в частности, к серии нападений в Ингушетии в 2003-2004 годах, сообщил источник, добавив, что в 2016 году Грузия объявила его в международный розыск.

По данным источника, по указанию Шамиля Басаева он возглавил бандгруппу, которая в мае и августе 2003 года совершила серию нападений на военнослужащих в Сунженском районе Ингушетии, в результате которых погибли 15 человек. Кроме того, в июне 2004 года он принимал участие в нападении на представителей органов власти и управления республики, в результате чего погибли 98 человек, передает «Интерфакс».

В среду Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата из-за того, что Россия якобы мало способствует в раскрытии убийства грузинского боевика Хангошвили.

СМИ утверждали, что за покушением на боевика, принимавшего активное участие в чеченской войне, могут стоять российские власти. В Кремле назвали беспочвенными подобные подозрения.

МИД пригрозил комплексом ответных мер на высылку российских дипломатов.