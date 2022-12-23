Как был найден «российский крот» в немецкой разведке

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23 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Татарстан по-арабски укрепил единство России

В будущем вместо «президента» Республики Татарстан появится «раис» president.tatarstan.ru
Власти Татарстана урегулировали свои давние противоречия с федеральным центром, выполнив требование об унификации названий глав российских регионов. Вместо «президента» в Казани появится глава – «раис Республики Татарстан». Почему выбран именно такой вариант названия и какое значение имеет разрешение этого вопроса для российской государственности?  Подробности...
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Как Луна сблизит Китай и Россию

Лунные проекты обычно представляют как пилотируемые. Но в данном случае все будет иначе Roscosmos Media/YouTube
Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о подписании межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. Ранее Роскосмосу было поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). На что будет похожа станция и насколько поможет российской космонавтике совместная работа с китайскими коллегами? Подробности...
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Германия превращается в «государство нищих»

Немцы вынуждены считать каждый евроцент Fotostand/K. Schmitt/imago-images.de/ТАСС
Германия находится на пути к превращению в «государство нищих» – с таким предупреждением выступают немецкие социологи. По их мнению, стремительный скачок цен на энергоносители и рост стоимости жизни грозят развалом привычного образа жизни германского общества – что может иметь для ФРГ драматические последствия. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
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Борьба за «освобождение» человека ведет к тотальному расчеловечиванию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека. Подробности...
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При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...
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США проиграли в Венесуэле

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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Как был найден «российский крот» в немецкой разведке

    И.о. главы БНД Бруно Каль
    		   23 декабря 2022, 19:30
    Фото: Fabian Sommer/dpa/Reuters
    Текст: Евгений Крутиков

    Сотрудник немецкой разведки оказался на самом деле российским разведчиком. По крайней мере, так официально утверждает федеральная разведслужба Германии, предъявлены обвинения в шпионаже. Подробностей крайне мало, однако даже то, что опубликовано, заставляет сделать вывод о целом ряде странностей в этом расследовании.

    Руководство федеральной разведывательной службы Германии (БНД) объявило об аресте 22 декабря своего сотрудника по подозрению в шпионаже в пользу России. Исполняющий обязанности главы БНД Бруно Каль в ходе короткого брифинга рассказал, что некий Карстен Л. (Carsten L.), сотрудник БНД, в течение 2022 года передавал неназванной российской разведке секретную информацию, которую получал в ходе своей работы, «профессиональной деятельности». Обыски были проведены на квартире подозреваемого в Берлине, а также на двух объектах БНД, включая его рабочее место.

    Германская пресса особо отметила, что Бруно Каль «застегнулся на все пуговицы». Весь его брифинг свелся к тому, что больше он ничего не скажет, поскольку любая дополнительная информация, по его словам, «позволит Москве понять, насколько продвинулось следствие». И потому нужны «сдержанность и благоразумие», чтобы «не дать противнику преимущество в нанесении вреда Германии».

    Поэтому он не сообщает полное имя подозреваемого и напирает на процессуальные обстоятельства: прокурор был вовремя проинформирован, и как только в БНД получили достаточно данных, они получили ордер на арест. Сейчас Карстен Л. заключен под стражу в Берлине именно по санкции федерального прокурора, а задержан по подозрению был еще 16 декабря. Единственное, что толком сказал Бруно Каль, – это то, что следствие велось несколько недель в виде «глубинного и далекоидущего внутреннего расследования».

    Бруно Каль – партийный аппаратчик (ХДС), к разведке никакого отношения до своего назначения не имел. Примечательно, что он получил эту должность аж в 2016 году, но до сих пор и. о. Уже правительства Меркель нет, а он все и. о. Его, видимо, постоянно одергивают, чтобы он ничего лишнего не сказал, что само по себе выглядит юмористически.

    Если герр Карстен Л. действительно работал на какую-то российскую разведку, несколько недель находился в разработке «глубинного расследования» и был задержан еще 16 декабря, то в Москве давно уже все прекрасно знают. При этом сообщается, что канцлер Олаф Шольц был проинформирован о начале расследования против возможного «крота» в БНД еще несколько недель назад. Некоторые крупные германские СМИ утверждают, что под подозрением находятся еще несколько сотрудников немецкой разведки, но о других задержаниях не сообщается.

    Но даже из того, что сказал «застегнутый на все пуговицы» Бруно Каль, можно попробовать частично восстановить эту картину маслом.

    Во-первых, крайне удивительно, что расследованием дела Карстена Л. занимается прокуратура города Карлсруэ в земле Баден-Вюртенберг, недалеко от французской границы.

    Санкцию на арест Карстена Л. выдал федеральный генпрокурор (это ж федеральное преступление), обыски проводились на его квартире в Берлине и на его рабочем месте, то есть то же в Берлине. А именно – в новом монструозном здании БНД, которое строили почти 12 лет и в котором по разным подсчетам только внутренних дверей от 12 до 14 тысяч штук, а внутренняя площадь примерно равна 30 футбольным полям.

    Но Бруно Каль, как его ни держали, успел сообщить на брифинге, что обыски проводились на нескольких объектах БНД. И, возможно, второй из них в баварском Пуллахе, где до 2017 года, то есть до введения в эксплуатацию нового здания в Берлине, и располагалась БНД. В берлинское здание переехали не все структуры БНД, в Пуллахе тоже что-то осталось.

    Следовательно, достаточно просто сопоставить, работал ли некий Карстен Л. (возможно, Ларсен, но это не точно) в тех подразделениях БНД, которые остались в Пуллахе. Это несложно не только для профессионалов, но и для талантливых самоучек, занятых дилетантскими расследованиями. И все попытки Бруно Каля «застегнуться на все пуговицы» и быть «благоразумным» пойдут прахом. И почти наверняка вся эта система секретности будет разрушена через недельку-другую, несмотря на то что по германским федеральным законам раскрывать имя подозреваемого нельзя до передачи дела в суд. Но кого когда это останавливало.

    И все-таки открытым остается вопрос, причем здесь прокуратура города Карлсруэ? Там нет никаких объектов БНД, там не производились аресты и обыски.

    Вообще в таких делах почти всегда за занавесом остаются несколько ключевых вопрос: какую именно информацию или хотя бы какого характера мог передавать искомый Карстен Л.? Или не один один, а целая группа.

    Если такие сведения просочатся, то это может создастся неверное впечатление, что именно эта информация и была в первую очередь интересна неким российским разведывательным службам. Это не так. Карстен Л. или кто либо другой могли передавать (или не передавать) ту информацию, к которой имели доступ в ходе «осуществления своей профессиональной деятельности». Что вижу - о том и пою.

    И не факт, что именно эти данные составляют основной или даже второстепенный интерес для Москвы. Просто информации мало не бывает. Дают - бери. И пусть Бруно Каль не считает, что они там вышли на Штирлица, Харро Шульце-Бойзена или Хайнца Фельфе.

    По факту это может быть что-то и вовсе третьесортное, но зато скандал получается знатный.

    Второй вопрос «за занавесом»: что представляло из себя «глубинное внутреннее расследование» БНД? Если воспринимать слова Бруно Каля и комментарии германских СМИ дословно, то сами сотрудники разведки заподозрили что-то неладное и инициировали расследование против самих себя.

    А что именно они заподозрили? Уточку информации? Это как? Они узнали, что где-то в Москве появились некие секретные документы, утекшие из их монструозного здания? Это как они такое узнали? У них есть агент в Москве, который сообщил им, что видел бумаги с надписью по-немецки: «совершенно секретно»? Или уборщица в корзине для бумаг нашли что-то не то?

    Это вопрос куда более сложный, чем степень информированности подозреваемого Карстена Л. в чем-либо секретном. Ведь пока создается впечатление, что БНД начала внутренние расследование не потому, что этот пресловутый Карстен ходил по Берлину в обнимку с сотрудниками российского посольства. А потому, что Карстена поймали на чем-то мелком и  незначительном. В разведке такое называют «пропало что-то из домашнего серебра». И стали искать, кто унес ложечки, а не конкретного Карстена Л. разрабатывать. Он, что называется, под руку попал. Будем ждать продолжения.

     
     
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