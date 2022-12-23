Как был найден «российский крот» в немецкой разведке

Сотрудник немецкой разведки оказался на самом деле российским разведчиком. По крайней мере, так официально утверждает федеральная разведслужба Германии, предъявлены обвинения в шпионаже. Подробностей крайне мало, однако даже то, что опубликовано, заставляет сделать вывод о целом ряде странностей в этом расследовании.

Руководство федеральной разведывательной службы Германии (БНД) объявило об аресте 22 декабря своего сотрудника по подозрению в шпионаже в пользу России. Исполняющий обязанности главы БНД Бруно Каль в ходе короткого брифинга рассказал, что некий Карстен Л. (Carsten L.), сотрудник БНД, в течение 2022 года передавал неназванной российской разведке секретную информацию, которую получал в ходе своей работы, «профессиональной деятельности». Обыски были проведены на квартире подозреваемого в Берлине, а также на двух объектах БНД, включая его рабочее место.

Германская пресса особо отметила, что Бруно Каль «застегнулся на все пуговицы». Весь его брифинг свелся к тому, что больше он ничего не скажет, поскольку любая дополнительная информация, по его словам, «позволит Москве понять, насколько продвинулось следствие». И потому нужны «сдержанность и благоразумие», чтобы «не дать противнику преимущество в нанесении вреда Германии».

Поэтому он не сообщает полное имя подозреваемого и напирает на процессуальные обстоятельства: прокурор был вовремя проинформирован, и как только в БНД получили достаточно данных, они получили ордер на арест. Сейчас Карстен Л. заключен под стражу в Берлине именно по санкции федерального прокурора, а задержан по подозрению был еще 16 декабря. Единственное, что толком сказал Бруно Каль, – это то, что следствие велось несколько недель в виде «глубинного и далекоидущего внутреннего расследования».

Бруно Каль – партийный аппаратчик (ХДС), к разведке никакого отношения до своего назначения не имел. Примечательно, что он получил эту должность аж в 2016 году, но до сих пор и. о. Уже правительства Меркель нет, а он все и. о. Его, видимо, постоянно одергивают, чтобы он ничего лишнего не сказал, что само по себе выглядит юмористически.

Если герр Карстен Л. действительно работал на какую-то российскую разведку, несколько недель находился в разработке «глубинного расследования» и был задержан еще 16 декабря, то в Москве давно уже все прекрасно знают. При этом сообщается, что канцлер Олаф Шольц был проинформирован о начале расследования против возможного «крота» в БНД еще несколько недель назад. Некоторые крупные германские СМИ утверждают, что под подозрением находятся еще несколько сотрудников немецкой разведки, но о других задержаниях не сообщается.

Но даже из того, что сказал «застегнутый на все пуговицы» Бруно Каль, можно попробовать частично восстановить эту картину маслом.

Во-первых, крайне удивительно, что расследованием дела Карстена Л. занимается прокуратура города Карлсруэ в земле Баден-Вюртенберг, недалеко от французской границы.

Санкцию на арест Карстена Л. выдал федеральный генпрокурор (это ж федеральное преступление), обыски проводились на его квартире в Берлине и на его рабочем месте, то есть то же в Берлине. А именно – в новом монструозном здании БНД, которое строили почти 12 лет и в котором по разным подсчетам только внутренних дверей от 12 до 14 тысяч штук, а внутренняя площадь примерно равна 30 футбольным полям.

Но Бруно Каль, как его ни держали, успел сообщить на брифинге, что обыски проводились на нескольких объектах БНД. И, возможно, второй из них в баварском Пуллахе, где до 2017 года, то есть до введения в эксплуатацию нового здания в Берлине, и располагалась БНД. В берлинское здание переехали не все структуры БНД, в Пуллахе тоже что-то осталось.

Следовательно, достаточно просто сопоставить, работал ли некий Карстен Л. (возможно, Ларсен, но это не точно) в тех подразделениях БНД, которые остались в Пуллахе. Это несложно не только для профессионалов, но и для талантливых самоучек, занятых дилетантскими расследованиями. И все попытки Бруно Каля «застегнуться на все пуговицы» и быть «благоразумным» пойдут прахом. И почти наверняка вся эта система секретности будет разрушена через недельку-другую, несмотря на то что по германским федеральным законам раскрывать имя подозреваемого нельзя до передачи дела в суд. Но кого когда это останавливало.

И все-таки открытым остается вопрос, причем здесь прокуратура города Карлсруэ? Там нет никаких объектов БНД, там не производились аресты и обыски.

Вообще в таких делах почти всегда за занавесом остаются несколько ключевых вопрос: какую именно информацию или хотя бы какого характера мог передавать искомый Карстен Л.? Или не один один, а целая группа.

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Если такие сведения просочатся, то это может создастся неверное впечатление, что именно эта информация и была в первую очередь интересна неким российским разведывательным службам. Это не так. Карстен Л. или кто либо другой могли передавать (или не передавать) ту информацию, к которой имели доступ в ходе «осуществления своей профессиональной деятельности». Что вижу - о том и пою.

И не факт, что именно эти данные составляют основной или даже второстепенный интерес для Москвы. Просто информации мало не бывает. Дают - бери. И пусть Бруно Каль не считает, что они там вышли на Штирлица, Харро Шульце-Бойзена или Хайнца Фельфе.

По факту это может быть что-то и вовсе третьесортное, но зато скандал получается знатный.

Второй вопрос «за занавесом»: что представляло из себя «глубинное внутреннее расследование» БНД? Если воспринимать слова Бруно Каля и комментарии германских СМИ дословно, то сами сотрудники разведки заподозрили что-то неладное и инициировали расследование против самих себя.

А что именно они заподозрили? Уточку информации? Это как? Они узнали, что где-то в Москве появились некие секретные документы, утекшие из их монструозного здания? Это как они такое узнали? У них есть агент в Москве, который сообщил им, что видел бумаги с надписью по-немецки: «совершенно секретно»? Или уборщица в корзине для бумаг нашли что-то не то?

Это вопрос куда более сложный, чем степень информированности подозреваемого Карстена Л. в чем-либо секретном. Ведь пока создается впечатление, что БНД начала внутренние расследование не потому, что этот пресловутый Карстен ходил по Берлину в обнимку с сотрудниками российского посольства. А потому, что Карстена поймали на чем-то мелком и незначительном. В разведке такое называют «пропало что-то из домашнего серебра». И стали искать, кто унес ложечки, а не конкретного Карстена Л. разрабатывать. Он, что называется, под руку попал. Будем ждать продолжения.