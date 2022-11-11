Экс-сотрудник британского посольства в Германии признал вину в «шпионаже на Россию»

Бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит признал в Центральном уголовном суде Лондона вину в «шпионаже в пользу российской стороны», сообщают британские СМИ.

Смит признал вину в восьми эпизодах нарушения закона о гостайне, передает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Признание он дал еще 4 ноября, судья Марк Уолл постановил раскрыть этот факт общественности только после того, как стало известно, что сторона обвинения не будет добиваться суда по девятому пункту, по которому обвиняемый не признал себя виновным.

Согласно данным телеканала, Смит передавал российскому дипломату в Берлине секретную информацию относительно сотрудников британского посольства и их деятельности, в том числе адреса проживания и телефонные номера, а также документы конфиденциального характера. Отмечается, что Смит, работавший охранником в дипмиссии королевства на протяжении восьми лет, презирал Великобританию и Германию за их навязчивую поддержку ЛГБТ-сообщества.

О задержании британца Генеральная прокуратура ФРГ проинформировала 11 августа прошлого года. В его доме и на рабочем месте были проведены обыски. 6 апреля Скотленд-Ярд сообщил об экстрадиции Смита из ФРГ в Соединенное Королевство.