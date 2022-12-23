Сотрудник немецкой разведки арестован в Берлине по подозрению в шпионаже в пользу России

Сотрудник федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Карстен Л. подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами, его задержали в Берлине, сообщила генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ.

В заявлении надзорного ведомства говорится, что подозреваемый в 2022 году якобы переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности. В его квартире и на месте работы прошли обыски, передает ТАСС.

В генпрокуратуре уточнили, что задержание произвели «по подозрению в госизмене». Речь идет о якобы разглашении государственной тайны.

Как сообщает Die Welt, под подозрением и «ряд других сотрудников БНД», но никаких задержаний больше произведено не было.

По данным The Wall Street Journal, подозреваемый заключен под стражу до завершения расследования.

Американская газета считает, что произошедшее стало ударом по правительству Германии, которое при канцлере Олафе Шольце «стремилось отказаться» от «многолетней дружественной России политики», которую, по оценке издания, проводила Ангела Меркель.

При этом руководитель БНД Бруно Каль, редко выступающий на публике, заявил, что в данном конкретном случае чрезвычайно важно проявить сдержанность и благоразумие. Он заявил, что Россия является игроком, который якобы «без угрызений совести» готов «применить насилие».

В ноябре британские СМИ сообщили, что бывший сотрудник посольства Британии в ФРГ Дэвид Смит признал в Центральном уголовном суде Лондона вину в «шпионаже в пользу российской стороны».