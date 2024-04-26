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Блогер-самбист с Украины избил десятки людей в Ростове-на-Дону
Полиция Ростова-на-Дону начала проверку после того, как в Сети появились видеозаписи, на которых блогер-самбист избивает людей.
По информации местных Telegram-каналов, агрессором является Богдан Ш., недавно переехавший с Украины, передает RT.
На видеороликах, которые сам блогер публикует в социальных сетях, видно, как он нападает на прохожих, бьет их по лицу и издевается над ними. Сообщается, что от его действий уже пострадали около 50 человек. Мотивы своих поступков он не объясняет.
Помимо видео избиений, в блоге Ш. также присутствует контент с нацистской символикой.
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