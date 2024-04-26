Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.2 комментария
СМИ: Эрдоган отменил поездку в США на 9 мая
Haber Global: Эрдоган отменил поездку в США на 9 мая
Турецкий президент Тайип Эрдоган отложил поездку в Соединенные Штаты, которую планировали на 9 мая, сообщили источники турецкого телеканала Haber Global.
Эрдоган якобы не поедет в США на 9 мая из-за неназванных изменений в своем графике, сообщили источники Haber Global, передает ТАСС.
Официального подтверждения этим данным пока нет.